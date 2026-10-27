माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का बड़ा फैसला, जितने साल नौकरी, उतनी महीने की सैलरी

दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में बदलती कारोबारी जरूरतों के बीच कर्मचारियों के काम करने के तरीके और वर्कफोर्स को लेकर नई रणनीतियां अपनाई जा रही हैं. इसी कड़ी में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत समेत चार देशों में अपने कुछ कर्मचारियों को कंपनी छोड़ने के बदले आर्थिक सहायता देने की पेशकश की है.

इस योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने या कंपनी में बने रहने का विकल्प मिलेगा. हालांकि, यह ऑफर कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगा.

1 दिसंबर तक लेना होगा फैसला

भारत में इस ऑफर के लिए चुने गए कर्मचारियों को 1 दिसंबर 2026 तक यह तय करना होगा कि वे योजना को स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं. माइक्रोसॉफ्ट ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि भारत में कुल कितने कर्मचारियों को इस कार्यक्रम के तहत ऑफर मिलेगा.

कंपनी के भारत में लगभग 23 हजार कर्मचारी हैं, जबकि दुनियाभर में करीब 60 हजार कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र बताए गए हैं. हालांकि, पात्रता संबंधित टीम और कारोबारी जरूरतों पर निर्भर करेगी. माइक्रोसॉफ्ट के आंतरिक जॉब लेवल 70 या उससे नीचे के कर्मचारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन हर विभाग को इसका हिस्सा नहीं बनाया गया है.

हर साल की सेवा पर एक महीने की बेसिक सैलरी

माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के स्वैच्छिक एग्जिट प्रोग्राम के तहत पात्र कर्मचारियों को कंपनी में पूरे किए गए प्रत्येक साल के बदले एक महीने की बेसिक सैलरी देने का प्रावधान है. यानी अगर किसी कर्मचारी ने कंपनी में 15 साल नौकरी की है तो उसे 15 महीने की सैलरी मिलेगी. किसी ने 20 साल नौकरी की है तो उसे 20 महीने की सैलरी मिलेगी.

इसके अलावा, पैकेज में हेल्थ इंश्योरेंस और नई नौकरी तलाशने या करियर में आगे बढ़ने के लिए सहायता जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं. इस योजना का उद्देश्य उन कर्मचारियों को आर्थिक और पेशेवर सहयोग देना है, जो माइक्रोसॉफ्ट से बाहर अपने करियर की नई शुरुआत करने पर विचार कर रहे हैं. यह अनिवार्य छंटनी नहीं है, बल्कि कर्मचारियों को अपनी इच्छा से कंपनी छोड़ने का विकल्प दिया जा रहा है.

भारत में AI के लिए बड़ा निवेश जारी

कर्मचारियों को एग्जिट ऑफर देने के बीच माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में निवेश जारी रखने की बात भी कही है. कंपनी ने 2025 से 2029 के बीच भारत में क्लाउड और AI इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल ट्रेनिंग और ऑपरेशंस के लिए 20.5 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है.

कंपनी का लक्ष्य 2030 तक भारत में 2 करोड़ लोगों को AI से जुड़ी स्किल सिखाना भी है. ऐसे में यह पहल एक तरफ कर्मचारियों को कंपनी छोड़ने का विकल्प देती है, वहीं दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट के बदलते कारोबारी फोकस को भी दर्शाती है.

अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में भी लागू होगी योजना

यह स्वैच्छिक एग्जिट ऑफर भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में भी पेश किया गया है. माइक्रोसॉफ्ट की चीफ पीपल ऑफिसर एमी कोलमैन के अनुसार, इस पहल से कर्मचारियों को अपने भविष्य के करियर के बारे में फैसला लेने में अधिक लचीलापन मिलेगा. वहीं, कंपनी बदलती व्यावसायिक जरूरतों के अनुसार अपनी टीमों का ढांचा तैयार कर सकेगी.

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