Gold- Silver Price Today: सोना खरीदने का ये है सही मौका या करना चाहिए इंतजार? जानें 14 जुलाई के ताजा भाव
Gold- Silver Price Today: अगर आज आप सोना- चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. यहां सोना और चांदी दोनों का ही रेट बताया गया है.
Gold- Silver Price Today: महंगाई की मार ने तो हर किसी का जीना मुश्किल कर दिया है. इसी बीच जिनके घर शादी है, वो और परेशान है. सोने और चांदी की कीमतें आसमां छू रही है और लेना भी मजबूरी ही है. ऐसे में सबसे पहले सोने और चांदी का ताजा भाव पता करना काफी ज्यादा जरूरी है. आपको पतो होना चाहिए कि सोने- चांदी की कीमतों में कितना बदलाव आया है और नए रेट क्या है.
कितनी सस्ता हुआ सोना- चांदी?
आज सोने की कीमतों में 0.86% की हल्की गिरावट देखने को मिली है. 24 कैरेट सोना करीब 10 रुपए सस्ता होकर लगभग 142900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, यानी पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले इसकी कीमत में 10 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है. वहीं, 22 कैरेट सोना भी 10 रुपए घटकर करीब 130990 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. दूसरी ओर, चांदी की कीमत में भी मामूली नरमी देखने को मिली और ये करीब 100 रुपए सस्ती होकर 234900 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार कर रही है.
आज सोने का भाव (10 ग्राम में)-
|शहर
|24 कैरेट सोना
|22 कैरेट सोना
|18 कैरेट सोना
|दिल्ली
|143050
|131140
|107320
|मुंबई
|142900
|130990
|107170
|कोलकाता
|142900
|130990
|107170
|चेन्नई
|144000
|131990
|110190
|पटना
|142950
|130990
|107220
|लखनऊ
|143050
|131140
|107320
|अयोध्या
|143050
|131140
|107320
|मेरठ
|143050
|131140
|107320
|गाजियाबाद
|143050
|131140
|107320
|नोएडा
|143050
|131140
|107320
|गुरुग्राम
|143050
|131140
|107320
|चंडीगढ़
|143050
|131140
|107320
|जयपुर
|143050
|131140
|107320
|लुधियाना
|143050
|131140
|107320
|गुवाहाटी
|142900
|131000
|107170
|जलगांव
|142900
|131000
|107170
|इंदौर
|142950
|131040
|107220
|कानपुर
|143050
|131140
|107320
|अहमदाबाद
|142950
|131040
|107220
|सूरत
|142950
|131040
|107220
|वडोदरा
|142950
|131040
|107220
|पुणे
|142900
|130990
|107170
|नागपुर
|142900
|130990
|107170
|नासिक
|142930
|131020
|107220
|बैंगलोर
|142900
|130990
|107170
|भुवनेश्वर
|142900
|130990
|107170
|रायपुर
|142900
|130990
|107170
|हैदराबाद
|142900
|130990
|107170
14 जुलाई को बदले या नहीं गैस सिलेंडर के दाम? बुकिंग से पहले जान लें अपने शहर का लेटेस्ट रेट
आज चांदी का भाव-
|शहर
|1 किलो चांदी का भाव
|दिल्ली
|2,34,900
|मुंबई
|2,34,900
|कोलकाता
|2,34,900
|चेन्नई
|2,39,900
|पटना
|2,34,900
|लखनऊ
|2,34,900
|मेरठ
|2,34,900
|अयोध्या
|2,34,900
|कानपुर
|2,34,900
|गाजियाबाद
|2,34,900
|नोएडा
|2,34,900
|गुरुग्राम
|2,34,900
|जयपुर
|2,34,900
|लुधियाना
|2,34,900
|गुवाहाटी
|2,34,900
|इंदौर
|2,34,900
|अहमदाबाद
|2,34,900
|वडोदरा
|2,34,900
|सूरत
|2,34,900
|पुणे
|2,34,900
|नागपुर
|2,34,900
|चंडीगढ़
|2,34,900
|नासिक
|2,34,900
|बैंगलोर
|2,34,900
|भुवनेश्वर
|2,39,900
|रायपुर
|2,34,900
|हैदराबाद
|2,39,900
आज क्यों फिसले सोने-चांदी के दाम?
कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बाद महंगाई और ब्याज दरों को लेकर चिंता बढ़ी है. इसी वजह से निवेशकों ने सोने और चांदी में मुनाफावसूली की, जिससे दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली.
खरीदारों के लिए क्या है संकेत?
कीमतों में आई नरमी उन लोगों के लिए राहत की खबर हो सकती है जो शादी-ब्याह या निवेश के लिए सोना खरीदने का इंतजार कर रहे थे. हालांकि, बाजार एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैश्विक तनाव और डॉलर की चाल के कारण आने वाले दिनों में कीमतों में फिर उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.
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खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान
सोना खरीदते समय हमेशा BIS हॉलमार्क जरूर देखें और खरीदारी का बिल लेना न भूलें. वहीं, चांदी खरीदते समय उसकी शुद्धता और बाजार भाव की जांच करना भी जरूरी है.
फिर महंगा हो सकता है सोना?
अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तनाव बढ़ता है या डॉलर कमजोर होता है तो सोने और चांदी की कीमतों में फिर तेजी लौट सकती है. फिलहाल तो बाजार की नजर वैश्विक आर्थिक संकेतों और कमोडिटी बाजार की चाल पर बनी हुई है.