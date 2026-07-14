Gold- Silver Price Today: महंगाई की मार ने तो हर किसी का जीना मुश्किल कर दिया है. इसी बीच जिनके घर शादी है, वो और परेशान है. सोने और चांदी की कीमतें आसमां छू रही है और लेना भी मजबूरी ही है. ऐसे में सबसे पहले सोने और चांदी का ताजा भाव पता करना काफी ज्यादा जरूरी है. आपको पतो होना चाहिए कि सोने- चांदी की कीमतों में कितना बदलाव आया है और नए रेट क्या है.

कितनी सस्ता हुआ सोना- चांदी?

आज सोने की कीमतों में 0.86% की हल्की गिरावट देखने को मिली है. 24 कैरेट सोना करीब 10 रुपए सस्ता होकर लगभग 142900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, यानी पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले इसकी कीमत में 10 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है. वहीं, 22 कैरेट सोना भी 10 रुपए घटकर करीब 130990 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. दूसरी ओर, चांदी की कीमत में भी मामूली नरमी देखने को मिली और ये करीब 100 रुपए सस्ती होकर 234900 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार कर रही है.

आज सोने का भाव (10 ग्राम में)-

शहर 24 कैरेट सोना 22 कैरेट सोना 18 कैरेट सोना दिल्ली 143050 131140 107320 मुंबई 142900 130990 107170 कोलकाता 142900 130990 107170 चेन्नई 144000 131990 110190 पटना 142950 130990 107220 लखनऊ 143050 131140 107320 अयोध्या 143050 131140 107320 मेरठ 143050 131140 107320 गाजियाबाद 143050 131140 107320 नोएडा 143050 131140 107320 गुरुग्राम 143050 131140 107320 चंडीगढ़ 143050 131140 107320 जयपुर 143050 131140 107320 लुधियाना 143050 131140 107320 गुवाहाटी 142900 131000 107170 जलगांव 142900 131000 107170 इंदौर 142950 131040 107220 कानपुर 143050 131140 107320 अहमदाबाद 142950 131040 107220 सूरत 142950 131040 107220 वडोदरा 142950 131040 107220 पुणे 142900 130990 107170 नागपुर 142900 130990 107170 नासिक 142930 131020 107220 बैंगलोर 142900 130990 107170 भुवनेश्वर 142900 130990 107170 रायपुर 142900 130990 107170 हैदराबाद 142900 130990 107170

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आज चांदी का भाव-

आज क्यों फिसले सोने-चांदी के दाम?

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बाद महंगाई और ब्याज दरों को लेकर चिंता बढ़ी है. इसी वजह से निवेशकों ने सोने और चांदी में मुनाफावसूली की, जिससे दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली.

खरीदारों के लिए क्या है संकेत?

कीमतों में आई नरमी उन लोगों के लिए राहत की खबर हो सकती है जो शादी-ब्याह या निवेश के लिए सोना खरीदने का इंतजार कर रहे थे. हालांकि, बाजार एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैश्विक तनाव और डॉलर की चाल के कारण आने वाले दिनों में कीमतों में फिर उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

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खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान

सोना खरीदते समय हमेशा BIS हॉलमार्क जरूर देखें और खरीदारी का बिल लेना न भूलें. वहीं, चांदी खरीदते समय उसकी शुद्धता और बाजार भाव की जांच करना भी जरूरी है.

फिर महंगा हो सकता है सोना?

अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तनाव बढ़ता है या डॉलर कमजोर होता है तो सोने और चांदी की कीमतों में फिर तेजी लौट सकती है. फिलहाल तो बाजार की नजर वैश्विक आर्थिक संकेतों और कमोडिटी बाजार की चाल पर बनी हुई है.