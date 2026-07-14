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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold- Silver Price Today: सोना खरीदने का ये है सही मौका या करना चाहिए इंतजार? जानें 14 जुलाई के ताजा भाव

Gold- Silver Price Today: सोना खरीदने का ये है सही मौका या करना चाहिए इंतजार? जानें 14 जुलाई के ताजा भाव

Gold- Silver Price Today: अगर आज आप सोना- चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. यहां सोना और चांदी दोनों का ही रेट बताया गया है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 14 Jul 2026 08:40 AM (IST)
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Gold- Silver Price Today: महंगाई की मार ने तो हर किसी का जीना मुश्किल कर दिया है. इसी बीच जिनके घर शादी है, वो और परेशान है. सोने और चांदी की कीमतें आसमां छू रही है और लेना भी मजबूरी ही है. ऐसे में सबसे पहले सोने और चांदी का ताजा भाव पता करना काफी ज्यादा जरूरी है. आपको पतो होना चाहिए कि सोने- चांदी की कीमतों में कितना बदलाव आया है और नए रेट क्या है.

कितनी सस्ता हुआ सोना- चांदी?

आज सोने की कीमतों में 0.86% की हल्की गिरावट देखने को मिली है. 24 कैरेट सोना करीब 10 रुपए सस्ता होकर लगभग 142900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, यानी पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले इसकी कीमत में 10 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है. वहीं, 22 कैरेट सोना भी 10 रुपए घटकर करीब 130990 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. दूसरी ओर, चांदी की कीमत में भी मामूली नरमी देखने को मिली और ये करीब 100 रुपए सस्ती होकर 234900 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार कर रही है.

आज सोने का भाव (10 ग्राम में)- 

शहर 24 कैरेट सोना 22 कैरेट सोना  18 कैरेट सोना
दिल्ली 143050  131140 107320
मुंबई 142900 130990 107170
कोलकाता 142900 130990 107170
चेन्नई 144000 131990 110190
पटना 142950 130990 107220
लखनऊ 143050 131140 107320
अयोध्या 143050 131140 107320
मेरठ 143050 131140 107320
गाजियाबाद 143050 131140 107320
नोएडा 143050 131140 107320
गुरुग्राम 143050 131140 107320
चंडीगढ़ 143050 131140 107320
जयपुर 143050 131140 107320
लुधियाना 143050 131140 107320
गुवाहाटी 142900 131000 107170
जलगांव 142900 131000 107170
इंदौर 142950 131040 107220
कानपुर 143050 131140 107320
अहमदाबाद 142950 131040 107220
सूरत 142950 131040 107220
वडोदरा 142950 131040 107220
पुणे 142900 130990 107170
नागपुर 142900 130990 107170
नासिक 142930 131020 107220
बैंगलोर 142900 130990 107170
भुवनेश्वर 142900 130990 107170
रायपुर 142900 130990 107170
हैदराबाद 142900 130990 107170

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आज चांदी का भाव- 

शहर 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली 2,34,900 
मुंबई 2,34,900 
कोलकाता 2,34,900 
चेन्नई 2,39,900
पटना 2,34,900 
लखनऊ 2,34,900 
मेरठ 2,34,900 
अयोध्या 2,34,900 
कानपुर 2,34,900 
गाजियाबाद 2,34,900 
नोएडा 2,34,900 
गुरुग्राम 2,34,900 
जयपुर 2,34,900 
लुधियाना 2,34,900 
गुवाहाटी 2,34,900 
इंदौर 2,34,900 
अहमदाबाद 2,34,900 
वडोदरा 2,34,900 
सूरत 2,34,900 
पुणे 2,34,900 
नागपुर 2,34,900 
चंडीगढ़ 2,34,900 
नासिक 2,34,900 
बैंगलोर 2,34,900 
भुवनेश्वर 2,39,900
रायपुर 2,34,900 
हैदराबाद 2,39,900

आज क्यों फिसले सोने-चांदी के दाम?
कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बाद महंगाई और ब्याज दरों को लेकर चिंता बढ़ी है. इसी वजह से निवेशकों ने सोने और चांदी में मुनाफावसूली की, जिससे दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली. 

खरीदारों के लिए क्या है संकेत?
कीमतों में आई नरमी उन लोगों के लिए राहत की खबर हो सकती है जो शादी-ब्याह या निवेश के लिए सोना खरीदने का इंतजार कर रहे थे. हालांकि, बाजार एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैश्विक तनाव और डॉलर की चाल के कारण आने वाले दिनों में कीमतों में फिर उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. 

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खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान
सोना खरीदते समय हमेशा BIS हॉलमार्क जरूर देखें और खरीदारी का बिल लेना न भूलें. वहीं, चांदी खरीदते समय उसकी शुद्धता और बाजार भाव की जांच करना भी जरूरी है.

फिर महंगा हो सकता है सोना?
अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तनाव बढ़ता है या डॉलर कमजोर होता है तो सोने और चांदी की कीमतों में फिर तेजी लौट सकती है. फिलहाल तो बाजार की नजर वैश्विक आर्थिक संकेतों और कमोडिटी बाजार की चाल पर बनी हुई है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 14 Jul 2026 08:22 AM (IST)
Tags :
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