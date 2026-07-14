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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Price Today: 14 जुलाई को बदले या नहीं गैस सिलेंडर के दाम? बुकिंग से पहले जान लें अपने शहर का लेटेस्ट रेट

LPG Price Today: 14 जुलाई को बदले या नहीं गैस सिलेंडर के दाम? बुकिंग से पहले जान लें अपने शहर का लेटेस्ट रेट

LPG Price Today 14 July 2026: अगर आपके घर का गैस सिलेंडर खत्म होने वाला है और आप नए सिलेंडर की बुकिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले यहां से एलपीजी का नया रेट लिस्ट चेक कर लें.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 14 Jul 2026 07:32 AM (IST)
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LPG Price Today 14 July 2026: अगर आप आज घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर बुक कराने की योजना बना रहे हैं, तो पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर जान लें. सरकारी तेल कंपनियों ने 14 जुलाई 2026 के लिए एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें जारी कर दी हैं. अच्छी बात यह है कि घरेलू 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं किया गया है. यहां से शहर अनुसार, घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम चेक कर सकते हैं. 

घरेलू एलपीजी सिलेंडर (14 किलो) का रेट- 

  • दिल्ली- 942
  • नोएडा- 939.50
  • मुंबई- 941.50
  • कोलकाता- 968
  • पटना- 1031.50
  • लखनऊ- 979.50 
  • चेन्नई- 957.50
  • चंडीगढ़- 951.50
  • जयपुर- 945.50
  • हरियाणा- 943.50
  • असम- 991

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कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर (19 किलो) का रेट- 

  • दिल्ली- 2930
  • नोएडा- 2930
  • मुंबई- 2885.50
  • कोलकाता- 3081.50
  • पटना- 3227
  • लखनऊ- 3052.50 
  • चेन्नई- 3106
  • चंडीगढ़- 2954.50
  • जयपुर- 2957.50
  • हरियाणा- 2932
  • असम- 3173.50

पहले ही मिल चुकी है राहत
हालांकि, घरेलू सिलेंडर की कीमतें स्थिर हैं, लेकिन 1 जुलाई 2026 से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में 183.50 रुपये की कटौती की गई थी. इसका फायदा होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे बिजनेस को मिल रहा है. 

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कब बदलता है दाम?
तेल कंपनियां आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करते हैं. इसके बाद अंतरराष्ट्रीय एलपीजी कीमतों, डॉलर-रुपये की विनिमय दर और दूसरे लागतों को देखते हुए नई दरें लागू की जाती हैं. 

कैसे जानें ताजा रेट?
आप इंडेन, भारत गैस या एचपी गैस की ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर अपने शहर का लेटेस्ट LPG रेट देख सकते हैं. गैस बुकिंग के समय भी अपडेटेड कीमत दिखाई जाती है.

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अगले महीने बदल सकते हैं दाम?
फिलहाल, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और सरकार कीमतों समीक्षा के आधार पर अगले महीने कीमतों में बढ़ोतरी या कटौती की घोषणा की जा सकती है.  

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 14 Jul 2026 07:32 AM (IST)
Tags :
Business News Gas Cylinder LPG  LPG Price
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