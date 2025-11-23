इंडियन ऑटो मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर की पॉपुलेरिटी लगातार बढ़ रही है. लोग अब ज्यादा माइलेज, लो-कॉस्ट ड्राइविंग और मॉडर्न फीचर्स वाली इलेक्ट्रिक राइड्स पसंद कर रहे हैं. इसी बीच तीन नए इलेक्ट्रिक स्कूटर-Yamaha Aerox-E, New-Gen Bajaj Chetak और Ather EL जल्द ही भारतीय मार्केट में एंट्री करने जा रहे हैं. तीनों स्कूटर को किफायती कीमत और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ पेश किया जाएगा, जिसकी शुरुआती कीमत 1 लाख रुपये से कम रहने की उम्मीद है. आइए इन तीनों स्कूटर्स के बारे में जानते हैं.

Yamaha Aerox-E

लिस्ट का पहला स्कूटर yamaha Aerox-E है, जिसे खास तौर पर स्पोर्टी लुक और बेहतर परफॉर्मेंस चाहने वाले राइडर्स के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें 9.4 kW का मिड-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है, जो 48 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. दो रिमूवेबल बैटरियों के साथ मिलकर कुल 6 kWh की बैटरी क्षमता मिलती है और ये 106 किलोमीटर की रेंज देती है. स्कूटर में तीन राइडिंग मोड-ईको, स्टैंडर्ड और पावर दिए गए हैं, साथ ही बूस्ट मोड तेजी से ओवरटेक करने में मदद करता है. फ्रंट टेलीस्कोपिक फोर्क, रियर ट्विन शॉक्स और ABS के साथ डुअल डिस्क ब्रेक इसकी राइड को स्थिर बनाते हैं. TFT डिजिटल कंसोल में ब्लूटूथ, नेविगेशन, राइड एनालिटिक्स और OTA अपडेट की सुविधा भी मिलती है.

New-Gen Bajaj Chetak

Bajaj Chetak का नाम भारत में हमेशा से पसंद किया गया है और अब इसका नया जनरेशन मॉडल इलेक्ट्रिक अवतार में आने वाला है. नया Chetak एंट्री-लेवल सेगमेंट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिसमें ओवल LED हेडलैंप, इंटीग्रेटेड DRL, नया LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सिंगल-यूनिट LED टेललाइट दिया जाएगा. लागत कम रखने के लिए इसमें हब-माउंटेड मोटर सेटअप होगा. यह स्कूटर 3 kWh से 3.5 kWh बैटरी पैक के साथ आएगा, जो 123 से 150 किलोमीटर की रेंज देगा. स्कूटर में टचस्क्रीन TFT डिस्प्ले, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, जियो-फेंसिंग, म्यूजिक कंट्रोल और इंटीग्रेटेड मैप्स जैसे फीचर्स भी मिलेंगे. इसकी शुरुआती कीमत 1 लाख रुपये से कम होने की उम्मीद है.

Ather EL

Ather EL कंपनी का किफायती और फैमिली-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा. EL प्लेटफॉर्म को स्केलेबल और वर्सेटाइल बनाया गया है, जिसकी कीमत 90 हजार से 1 लाख रुपये के बीच रह सकती है. यह 2–5 kWh बैटरी सपोर्ट करेगा और 100 से 150 किलोमीटर तक की रेंज देगा. इसमें हल्के मटेरियल, लंबे सर्विस इंटरवल और AI-आधारित स्मार्ट कनेक्टिविटी शामिल होगी. Ather इस मॉडल के साथ नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में अपनी पकड़ मजबूत करने जा रहा है और 700+ स्टोर खोलने की योजना बना चुका है. यह स्कूटर Ola S1 और बजाज चेतक जैसे मॉडल्स को कड़ी टक्कर देगा.

ये भी पढ़ें: लॉन्च से पहले Mini Cooper Convertible की बुकिंग शुरू, क्या होगी इस लग्जरी कार की कीमत?