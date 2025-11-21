हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोलॉन्च से पहले Mini Cooper Convertible की बुकिंग शुरू, क्या होगी इस लग्जरी कार की कीमत?

लॉन्च से पहले Mini Cooper Convertible की बुकिंग शुरू, क्या होगी इस लग्जरी कार की कीमत?

Mini Cooper Convertible Bookings Open: मिनी कूपर कन्वर्टिबल की बाजार में एंट्री होने वाली है. इस कार के लिए मिनी इंडिया ने प्री-बुकिंग शुरू कर दी है. आइए जानते हैं कि इस कार की राइवल कौन-कौन हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 21 Nov 2025 08:46 AM (IST)
Preferred Sources

Mini Cooper Convertible Expected Price: मिनी कूपर कन्वर्टिबल बहुत जल्द ही भारतीय बाजार में कदम रखने वाली है. मिनी की ये लग्जरी कार दिसंबर 2025 में लॉन्च की जा सकती है. इस कार के लॉन्च से पहले ही मिनी इंडिया ने गाड़ी की बुकिंग लेनी शुरू कर दी है. कूपर एस हैचबैक की तरह ही कूपर कन्वर्टिबल में भी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड रूफ मिलने वाली है, जो कि 30 kmph की स्पीड से खोली और बंद की जा सकती है.

Mini Cooper Convertible की पावर

मिनी कूपर कन्वर्टिबल के हार्डटॉप मॉडल में 2.0-लीटर, 4-सिलंडर, टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन लगा मिल सकता है, जिससे 204 hp की पावर और 300 Nm का टॉर्क मिलेगा. इस इंजन को पावर देने के लिए 7-स्पीड DCT ऑटोमेटिक गियर बॉक्स  लगाया जा सकता है, जिससे स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी. मिनी की इस कार को 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में 6.9 सेकंड का समय लगेगा.

Mini का स्टाइलिश लुक

मिनी कूपर कन्वर्टिबल के फ्रंट में स्पोर्ट्स सर्कुलर LED हेडलैम्प्स लगी हैं, जिसकी मैचिंग से इस कार में डे-टाइम रनिंग लैम्प्स लगी हैं. मिनी की इस कार में ब्लैंक्ड-ऑफ सेंटर ट्रिम ऑक्टागोनल ग्रिल लगी है. इस गाड़ी पर 'S' अक्षर की बैजिंग भी की गई है. कन्वर्टिबल में रूफ को खोलने या बंद करने में केवल 18 सेकंड का समय लगेगा, जो कि इलेक्ट्रिकली किया जाएगा. इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल को बेहतर बनाने के लिए 17-इंच के डुअल टोल अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है.

Mini Cooper Convertible की कीमत

मिनी कूपर कन्वर्टिबल में 9.4-इंच का एंड्रॉयड बेस्ड OLED टचस्क्रीन लगी है, जिसके साथ में इसी साइज का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी लगा है, साथ ही हेड-अप डिस्प्ले भी लगी है. इस गाड़ी में रियरव्यू कैमरा, वायरलैस चार्जिंग और क्रूज कंट्रोल का फीचर भी दिया गया है. भारत में ये कार अगले महीने दिसंबर में लॉन्च की जा सकती है. मिनी कूपर कन्वर्टिबल की कीमत 50 लाख रुपये के करीब हो सकती है.

Cooper Convertible के राइवल्स

भारतीय बाजार में मिनी कूपर कन्वर्टिबल के राइवल की बात करें, तो इस कार BMW X1 से सीधी टक्कर मिल सकती है. बीएमडब्ल्यू की इस कार की कीमत 50.60 लाख रुपये से 52.15 लाख रुपये के बीच है. वहीं मर्सिडीज-बेंज GLA (Mercedes-Benz GLA) और फॉक्सवैगन गोल्फ GTI (Volkswagen Golf GTI) भी इसकी राइवल हैं.

यह भी पढ़ें

Hyundai Exter से Tata Punch तक: ये हैं 10 लाख से कम की टॉप माइलेज कारें, देखें लिस्ट

Published at : 21 Nov 2025 08:45 AM (IST)
Tags :
Luxury Car Mini Mini Cooper Mini Cooper Convertible
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
इंडिया
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
स्पोर्ट्स
IND vs SA Test Series: गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
Advertisement

वीडियोज

'जबरिया जीजा' पर शैतान की नजर | Sansani
Sandeep Chaudhary: BLO पर FIR और आत्महत्या का डर! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | SIR | NDA | EC
Bihar CM Oath Ceremony: बिहार में 10वीं बार...CM नीतीश कुमार | Bihar New Cabinet
Bihar New Cabinet: सोशल इंजीनियरिंग 10.0 ..संदेश साफ है | Nitish | Janhit with Chitra Tripathi
UP Politics: बिहार के बाद बंगाल-यूपी में 'SIR' दर्द! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
इंडिया
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
स्पोर्ट्स
IND vs SA Test Series: गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
बॉलीवुड
Masti 4 Vs 120 Bahadur BO Day 1 Prediction: '120 बहादुर' या 'मस्ती 4', पहले दिन कौन सी फिल्म मारेगी बाजी? जानें- कितने करोड़ से कर सकती हैं ओपनिंग
'120 बहादुर' या 'मस्ती 4', पहले दिन कौन सी फिल्म मारेगी बाजी? जानें- कैसी रहेगी ओपनिंग?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
जब SIR फॉर्म भरवाने गए BLO का अम्मा से पड़ गया पाला, सवाल-जवाब सुन खिल उठे यूजर्स; देखें वीडियो
जब SIR फॉर्म भरवाने गए BLO का अम्मा से पड़ गया पाला, सवाल-जवाब सुन खिल उठे यूजर्स; देखें वीडियो
ट्रैवल
चिल्का झील से लेकर लक्षद्वीप तक, भारत की 5 मशहूर जगह जहां आपको आसानी से दिख सकती है डॉल्फिन
चिल्का झील से लेकर लक्षद्वीप तक, भारत की 5 मशहूर जगह जहां आपको आसानी से दिख सकती है डॉल्फिन
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget