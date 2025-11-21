लॉन्च से पहले Mini Cooper Convertible की बुकिंग शुरू, क्या होगी इस लग्जरी कार की कीमत?

Mini Cooper Convertible Expected Price: मिनी कूपर कन्वर्टिबल बहुत जल्द ही भारतीय बाजार में कदम रखने वाली है. मिनी की ये लग्जरी कार दिसंबर 2025 में लॉन्च की जा सकती है. इस कार के लॉन्च से पहले ही मिनी इंडिया ने गाड़ी की बुकिंग लेनी शुरू कर दी है. कूपर एस हैचबैक की तरह ही कूपर कन्वर्टिबल में भी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड रूफ मिलने वाली है, जो कि 30 kmph की स्पीड से खोली और बंद की जा सकती है.

Mini Cooper Convertible की पावर

मिनी कूपर कन्वर्टिबल के हार्डटॉप मॉडल में 2.0-लीटर, 4-सिलंडर, टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन लगा मिल सकता है, जिससे 204 hp की पावर और 300 Nm का टॉर्क मिलेगा. इस इंजन को पावर देने के लिए 7-स्पीड DCT ऑटोमेटिक गियर बॉक्स लगाया जा सकता है, जिससे स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी. मिनी की इस कार को 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में 6.9 सेकंड का समय लगेगा.

Mini का स्टाइलिश लुक

मिनी कूपर कन्वर्टिबल के फ्रंट में स्पोर्ट्स सर्कुलर LED हेडलैम्प्स लगी हैं, जिसकी मैचिंग से इस कार में डे-टाइम रनिंग लैम्प्स लगी हैं. मिनी की इस कार में ब्लैंक्ड-ऑफ सेंटर ट्रिम ऑक्टागोनल ग्रिल लगी है. इस गाड़ी पर 'S' अक्षर की बैजिंग भी की गई है. कन्वर्टिबल में रूफ को खोलने या बंद करने में केवल 18 सेकंड का समय लगेगा, जो कि इलेक्ट्रिकली किया जाएगा. इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल को बेहतर बनाने के लिए 17-इंच के डुअल टोल अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है.

Mini Cooper Convertible की कीमत

मिनी कूपर कन्वर्टिबल में 9.4-इंच का एंड्रॉयड बेस्ड OLED टचस्क्रीन लगी है, जिसके साथ में इसी साइज का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी लगा है, साथ ही हेड-अप डिस्प्ले भी लगी है. इस गाड़ी में रियरव्यू कैमरा, वायरलैस चार्जिंग और क्रूज कंट्रोल का फीचर भी दिया गया है. भारत में ये कार अगले महीने दिसंबर में लॉन्च की जा सकती है. मिनी कूपर कन्वर्टिबल की कीमत 50 लाख रुपये के करीब हो सकती है.

Cooper Convertible के राइवल्स

भारतीय बाजार में मिनी कूपर कन्वर्टिबल के राइवल की बात करें, तो इस कार BMW X1 से सीधी टक्कर मिल सकती है. बीएमडब्ल्यू की इस कार की कीमत 50.60 लाख रुपये से 52.15 लाख रुपये के बीच है. वहीं मर्सिडीज-बेंज GLA (Mercedes-Benz GLA) और फॉक्सवैगन गोल्फ GTI (Volkswagen Golf GTI) भी इसकी राइवल हैं.

