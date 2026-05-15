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हिंदी न्यूज़ऑटोव्हील अलाइनमेंट आउट होने से क्या होती है दिक्कत, यह कितने दिन में कराना सही?

व्हील अलाइनमेंट आउट होने से क्या होती है दिक्कत, यह कितने दिन में कराना सही?

Tyre Alignment Tips: व्हील अलाइनमेंट बिगड़ने से गाड़ी एक तरफ भागने लगती है और टायरों के एक साइड से घिसने का खतरा बढ़ जाता है. जान लीजिए कब जरूरी हो जाता है व्हील अलाइनमेंट करवाना?

By : एबीपी लाइव | Updated at : 15 May 2026 10:23 AM (IST)
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Tyre Alignment Tips: गाड़ी चलाते वक्त अगर आपको महसूस हो कि स्टीयरिंग खुद-ब-खुद एक तरफ भाग रहा है या सीधी सड़क पर भी आपको उसे जोर से पकड़ना पड़ रहा है तो समझ जाइए कि आपकी कार का अलाइनमेंट बिगड़ चुका है. बहुत से लोग इसे मामूली समझकर टाल देते हैं. लेकिन यह आपकी जेब और सेफ्टी दोनों के लिए खतरनाक है. व्हील अलाइनमेंट असल में टायरों के एंगल को ठीक करने का प्रोसेस है.

जिससे वे सड़क के साथ सही तालमेल में रहें. जब अलाइनमेंट आउट होता है. तो गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने लगता है और ड्राइविंग का मजा किरकिरा हो जाता है. खराब सड़कों और गहरे गड्ढों की वजह से अक्सर टायर अपनी सही पोजीशन छोड़ देते हैं. जिसे वक्त पर ठीक कराना बहुत जरूरी है.

अलाइनमेंट बिगड़ने से होने वाली परेशानियां

अगर आपकी गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट आउट है. तो इसका सबसे पहला और बुरा असर आपके टायरों पर पड़ता है. टायर एक तरफ से ज्यादा घिसने लगते हैं, जिसे 'अनइवन वियर' कहा जाता है, और इससे आपको बहुत जल्दी नए टायर खरीदने पड़ सकते हैं. इसके अलावा गलत अलाइनमेंट के कारण गाड़ी चलाने के लिए इंजन को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है.

जिसका सीधा असर आपकी कार के माइलेज पर पड़ता है. जब गाड़ी एक तरफ खिंचती है. तो तेज रफ्तार में कंट्रोल खोने का डर रहता है. जो किसी बड़े एक्सीडेंट की वजह बन सकता है. तो इसके साथ ही, खराब अलाइनमेंट आपके सस्पेंशन पार्ट्स जैसे कि बॉल जॉइंट्स और बेयरिंग को भी जल्दी डैमेज कर देता है. जिससे रिपेयरिंग का खर्चा काफी बढ़ जाता है.

कितने दिन में कराएं अलाइनमेंट?

एक्सपर्ट्स की मानें तो हर 5000 से 7000 किलोमीटर की ड्राइविंग के बाद व्हील अलाइनमेंट चेक करवा लेना चाहिए. अगर आप ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां सड़कें ज्यादा खराब हैं या आए दिन गाड़ी गहरे गड्ढों से टकराती है. तो आपको इससे पहले भी जांच करानी पड़ सकती है. इसके अलावा जब भी आप अपनी गाड़ी के टायर बदलवाएं या सस्पेंशन का कोई काम कराएं.

तो अलाइनमेंट कराना जरूरी है. अगर आपको गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग में कंपन महसूस हो या टायर से अजीब आवाजें आएं. तो किलोमीटर पूरे होने का इंतजार न करें और तुरंत वर्कशॉप जाएं. ध्यान रखिए कि वक्त रहते किया गया थोड़ा सा खर्च आपकी गाड़ी की लाइफ बढ़ा सकता है और आपको सड़क पर सुरक्षित रख सकता है.

यह भी पढ़ें: PM Modi के काफिले में अब सिर्फ Range Rover और Fortuner, जानें माइलेज और सेफ्टी में दमदार कौन?

Published at : 15 May 2026 10:23 AM (IST)
Tags :
Auto Car Care Vehicle Safety
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