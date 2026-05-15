क्या आपने भी कार में लगा रखी है फैंसी नंबर प्लेट, जानें इस पर कितना चालान?
Fancy Number Plate Fine: गाड़ी की नंबर प्लेट पर स्टाइलिश फॉन्ट या नाम लिखवाना आपको भारी पड़ सकता है क्योंकि यह ट्रैफिक नियमों के खिलाफ है. ऐसा करने पर पुलिस मोटा चालान काट सकती है. जान लीजिए नियम.
Fancy Number Plate Fine: आजकल अपनी गाड़ी को दूसरों से अलग दिखाने का क्रेज काफी बढ़ गया है. कोई अपनी बाइक पर बॉस लिखवा रहा है तो कोई कार की नंबर प्लेट पर पापा लिखवाकर स्वैग दिखा रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह शौक आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ सकता है? लोग अक्सर अपनी गाड़ियों पर स्टाइलिश फॉन्ट, बड़े अक्षरों या वीआईपी नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वह भीड़ में अलग दिखें. हालांकि, ट्रैफिक नियमों के मुताबिक गाड़ी की नंबर प्लेट के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी करना कानूनी अपराध है.
सरकार ने नंबर प्लेट के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट तय किया है और उससे हटकर कुछ भी करना सीधा पुलिस को न्योता देना है. अगर आप भी इसी तरह की फैंसी नंबर प्लेट लगाकर घूम रहे हैं तो जान लीजिए कितने का चालान कट सकता है.
बिना अनुमति फैंसी प्लेट पर भारी चालान
अगर आपने सरकारी प्रोसेस को फॉलो किए बिना अपनी मर्जी से नंबर प्लेट पर कोई डिजाइन बनवाया है या अंकों को शब्दों की तरह लिखवाया है तो यह पूरी तरह अवैध है. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऐसी नंबर प्लेट्स पर भारी जुर्माना तय किया गया है. अगर पुलिस आपको पकड़ती है तो 5000 रुपये से लेकर 10000 रुपये तक का चालान कट सकता है.
सिर्फ चालान ही नहीं पुलिस आपकी गाड़ी को जब्त भी कर सकती है. हाल के दिनों में ऑनलाइन चालान की प्रोसेस इतनी सख्त हो गई है कि सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे ऑटोमेटिक तरीके से गलत नंबर प्लेट को डिटेक्ट कर लेते हैं और आपके फोन पर सीधे मैसेज आ जाता है. इसलिए स्वैग के चक्कर में नियमों को तोड़ना समझदारी नहीं है.
वीआईपी नंबर का लीगल तरीका
अगर आपको सच में फैंसी या वीआईपी नंबर का शौक है तो उसका एक सही और कानूनी तरीका है. हर राज्य का परिवहन विभाग यानी आरटीओ खास नंबरों की ऑनलाइन नीलामी करता है. जैसे कुछ समय पहले हरियाणा में एक नंबर प्लेट एचआर88बी8888 की नीलामी हुई. जो करोड़ों रुपये में बिकी. इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए आपको विभाग की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होता है और फिर बोली लगानी पड़ती है.
नीलामी में जीतने के बाद ही वह नंबर आपकी गाड़ी के लिए अलॉट होता है. ध्यान रखने वाली बात यह है कि नंबर भले ही फैंसी हो लेकिन उसे लिखने का तरीका सरकारी नियमों के अनुसार ही होना चाहिए. कानूनी रूप से खरीदे गए नंबर पर चालान नहीं होता बशर्ते प्लेट हाई-सिक्योरिटी वाली हो. यह बातें ध्यान रखेंगे तो फायदे में रहेंगे.
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Source: IOCL