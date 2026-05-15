SUV मार्केट में धमाका: नई Duster की तूफानी एंट्री और Taigun ने भी पकड़ी जबरदस्त रफ़्तार

Renault Duster vs Volkswagen Taigun: भारतीय ऑटो सेक्टर में इस समय हलचल काफी तेज है क्योंकि दो दिग्गज गाड़ियों ने मार्केट में अपनी धाक जमानी शुरू कर दी है. एक तरफ Renault Duster है, जिसने अपने नए अवतार के साथ वापसी करते ही सेल्स के चार्ट्स हिला दिए हैं. अप्रैल 2026 में रेनॉल्ट की कुल बिक्री में 108% का भारी उछाल आया है, जिसका पूरा क्रेडिट नई डस्टर को जाता है.

वहीं दूसरी ओर, जर्मन इंजीनियरिंग का लोहा मनवाने वाली Volkswagen Taigun ने भी अपनी परफॉर्मेंस से सबको चौंका दिया है. टाइगुन की सेल्स में पिछले महीने के मुकाबले 70% की शानदार बढ़ोतरी देखी गई है. आज का भारतीय ग्राहक केवल लुक नहीं, बल्कि पावरफुल इंजन और सेफ्टी की डिमांड कर रहा है, और ये दोनों गाड़ियाँ इसी कसौटी पर खरी उतर रही हैं. इन दोनों के आने से मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में मुकाबला अब और भी दिलचस्प हो गया है.

डस्टर का नया लुक और ग्राहकों की भारी डिमांड

रेनॉल्ट डस्टर ने भारत में फिर से वही जादू बिखेरना शुरू कर दिया है जिसके लिए वो जानी जाती थी. अप्रैल 2026 में कंपनी ने कुल 5,413 गाड़ियाँ बेचीं, जिसमें डस्टर का सबसे बड़ा हाथ रहा. इसकी शुरुआती कीमत ₹10.49 लाख से शुरू होती है, जो इसे बजट और प्रीमियम के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाती है. नई डस्टर में 1.3-लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 163 PS की पावर जेनरेट करता है जिससे यह अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल एसयूवी बन गई है.

तो साथ ही इसमें 5-स्टार भारत NCAP सेफ्टी रेटिंग और एडवांस्ड ADAS जैसे फीचर्स ने ग्राहकों का भरोसा जीता है. लोग इसकी ऑफ-रोडिंग क्षमता और बोल्ड लुक के दीवाने हो रहे हैं, यही वजह है कि इसकी बुकिंग्स और डिलीवरी तेज़ी से बढ़ रही है.

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फॉक्सवैगन टाइगुन की बिक्री में आया जबरदस्त उछाल

फॉक्सवैगन टाइगुन के लिए अप्रैल का महीना किसी लॉटरी से कम नहीं रहा. टाइगुन की होलसेल बिक्री 1,543 यूनिट्स तक पहुँच गई है, जो मार्च के मुकाबले 70% और पिछले साल के मुकाबले 34% ज्यादा है. टाइगुन की इस ग्रोथ के पीछे इसकी 'ड्राइविंग डायनामिक्स' और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है. कंपनी ने इसे ₹10.99 लाख की शुरुआती कीमत पर उतारा है और साथ ही कई नए ऑफर्स भी दिए हैं.

शहरी बायर्स, जो ड्राइविंग का असली मज़ा लेना चाहते हैं, वे टाइगुन के 1.0-लीटर और 1.5-लीटर TSI इंजन को काफी पसंद कर रहे हैं. हालाँकि मार्केट में क्रेटा और सेल्टोस जैसी बड़ी गाड़ियाँ पहले से जमी हुई हैं, लेकिन टाइगुन ने अपनी अलग पहचान बना ली है. अब देखना यह होगा कि आने वाले महीनों में यह बढ़त कितनी बरकरार रहती है.

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