पेट्रोल के बढ़ते खर्च ने बढ़ाई EV की डिमांड, भारत में तेजी से बदल रहा ऑटो सेक्टर

EV Demand in India: भारत में अब लोग सिर्फ गाड़ी खरीदने पर नहीं, बल्कि उसके रोजाना के खर्च पर भी ज्यादा ध्यान देने लगे हैं. पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है. ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV अब लोगों के लिए स्मार्ट और पैसे बचाने वाला ऑप्शन बनकर सामने आ रहा है. खासकर युवा, ऑफिस जाने वाले लोग और डेली ट्रैवल करने वाले ग्राहक तेजी से इलेक्ट्रिक स्कूटर और कारों की तरफ बढ़ रहे हैं.

कम चार्जिंग खर्च, कम मेंटेनेंस और बेहतर टेक्नोलॉजी की वजह से EV मार्केट लगातार मजबूत हो रहा है. पहले जहां लोग EV खरीदने से हिचकिचाते थे, वहीं अब इसे भविष्य की नहीं बल्कि आज की जरूरत माना जा रहा है. सरकार की मदद और नई टेक्नोलॉजी ने भी इस बदलाव का सफर तेज कर दिया है.

कम खर्च वाली गाड़ियों की तरफ बढ़ रहा लोगों का भरोसा

गाड़ियों को लेकर अब लोगों की सोच बदल रही है, पहले गाड़ी खरीदते समय सिर्फ लुक और ब्रांड देखा जाता था लेकिन अब ग्राहक यह भी देख रहे हैं कि हर महीने कितना खर्च आएगा. पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने लोगों को ऐसे विकल्प खोजने पर मजबूर किया है जो जेब पर कम असर डालें. यही वजह है कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और EV कारों की बिक्री लगातार बढ़ रही है.

शहरों में डेली ऑफिस जाने वाले लोग और डिलीवरी से जुड़े काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा EV अपना रहे हैं. मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में EV की डिमांड और तेजी से बढ़ सकती है. ऑटो कंपनियां भी ग्राहकों की जरूरत समझते हुए नए मॉडल लॉन्च कर रही हैं, जिनमें बेहतर बैटरी और ज्यादा रेंज दी जा रही है.

चार्जिंग नेटवर्क और नई टेक्नोलॉजी ने बढ़ाया भरोसा

कुछ साल पहले तक लोगों को लगता था कि EV चलाना मुश्किल है क्योंकि चार्जिंग स्टेशन कम थे और बैटरी जल्दी खत्म हो जाती थी. लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं. बड़े शहरों के साथ-साथ हाईवे पर भी चार्जिंग स्टेशन बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है. नई बैटरी टेक्नोलॉजी की वजह से अब EV पहले से ज्यादा दूरी तय कर रही है और फास्ट चार्जिंग फीचर भी मिल रहा है.

कई कंपनियां स्मार्ट फीचर्स वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च कर रही हैं, जो युवाओं को काफी पसंद आ रही हैं. सरकार भी ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए लगातार सपोर्ट दे रही है. यही कारण है कि भारत में EV अब सिर्फ ट्रेंड नहीं, बल्कि तेजी से बढ़ती जरूरत बनता जा रहा है.

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