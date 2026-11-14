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हिंदी न्यूज़ऑटोJLR vs BYD Legal Battle: BYD से भिड़ना JLR को पड़ा भारी, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

JLR vs BYD Legal Battle: BYD से भिड़ना JLR को पड़ा भारी, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

JLR vs BYD Legal Battle: लैंड रोवर डिफेंडर की नकल के आरोप में BYD से भिड़ना JLR को भारी पड़ गया है. नीदरलैंड की अदालत ने JLR को जब्त किए गए दस्तावेज नष्ट करने का आदेश दिया है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 14 Nov 2026 12:03 PM (IST)
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JLR vs BYD Legal Battle: ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अभी एक मामला बहुत सुर्ख़ियों में है. जिसको लेकर हर तरफ चर्चा चल रही है. दरअसल Jaguar Land Rover और BYD के बीच कानूनी लड़ाई देखने को मिल रही है. इस बीच अब इस मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है. क्योंकि अपनी आइकॉनिक SUV लैंड रोवर डिफेंडर के डिजाइन और तकनीक की कथित नकल को लेकर JLR ने BYD के खिलाफ केस किया था.

लेकिन अब नीदरलैंड की एक अदालत ने इस मामले में JLR को बड़ा झटका देते हुए BYD के ऑफिस से जब्त किए गए सभी दस्तावेजों और डिजिटल फाइलों को तुरंत नष्ट करने का आदेश दिया है. तो चलिए इस खबर में जानतें हैं कि आखिर मामला क्या है और कोर्ट ने क्या आदेश दिया है.

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क्या है पूरा विवाद?

जानकारी दें दे कि इस पूरे विवाद की जड़ BYD के सब-ब्रांड Fangchengbao की नई प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी Ti7 है. JLR का आरोप था कि BYD ने अपनी Ti7 SUV बनाने के लिए डिफेंडर के संरक्षित डिजाइन और तकनीक की नकल की है.

जबकि शक के आधार पर JLR ने अगस्त में कोर्ट से आदेश लेकर नीदरलैंड के शीडैम और हूफडॉर्प स्थित BYD के दफ्तरों पर छापेमारी करवाई थी और वहां से फाइनेंशियल व टेक्निकल डेटा जब्त किया था.

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डच कोर्ट का बड़ा फैसला

आपको बता दें कि 11 नवंबर 2026 को हेग की जिला अदालत ने अपने फैसले में BYD के पक्ष में बेहद बड़ा निर्णय सुनाया है. चलिए जानतें क्या-क्या फैसला लिया गया है:

  • दस्तावेज नष्ट करने का आदेश: बता दें कि कोर्ट ने JLR को आदेश दिया कि वह 24 घंटे के भीतर BYD के दफ्तरों से जब्त की गई सभी फाइलों और डेटा को नष्ट करवाए और इसका स्वतंत्र प्रमाण BYD को दे.
  • 5 लाख यूरो का जुर्माना: वहीं JLR तय समय में ऐसा करने में फेल रहता है तो उस पर हर घंटे 50,000 यूरो (करीब 4.5 करोड़ रुपये) का भारी जुर्माना लगाया जाएगा.
  • कानूनी खर्च की भरपाई: जबकि कोर्ट ने JLR को आदेश दिया है कि वह BYD को कानूनी खर्च के तौर पर लगभग 25,376 यूरो का भुगतान भी करे.

क्यों खारिज की JLR की दलील?

वहीं अदालत ने यह भी साफ किया कि BYD ने अभी तक यूरोपीय संघ में Ti7 SUV की बिक्री शुरू नहीं की है. इसलिए JLR को संभावित नुकसान की गणना करने के लिए इन प्रशासनिक दस्तावेजों की कोई आवश्यकता नहीं है. जबकि इसके साथ ही कोर्ट ने JLR की उस मांग को भी ठुकरा दिया. जिसमें उसने BYD पर 5 लाख यूरो का जुर्माना लगाने की अपील की थी.

कीमत में बड़ा अंतर

बता दें कि कि BYD अपनी 7-सीटर प्लग-इन हाइब्रिड SUV Ti7 को जनवरी 2027 में ब्रिटेन में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. जिसकी शुरुआती कीमत £47,995 रखी गई है. जो लैंड रोवर डिफेंडर 110 के मुकाबले करीब £20,000 सस्ती है. हालांकि डच कोर्ट का यह फैसला केवल सबूत जब्त करने की प्रक्रिया पर आया है लेकिन मुख्य इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विवाद पर अंतिम फैसला आना अभी बाकी है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 14 Nov 2026 12:03 PM (IST)
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