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कार में क्यों दिया जाता है फ्यूल टैंक के पास छोटा छेद? वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

Car Fuel Tank Hole: कार के फ्यूल टैंक के पास दिया गया छोटा छेद सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि जरूरी सेफ्टी फीचर होता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 19 May 2026 06:36 PM (IST)
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Car Fuel Tank Hole: कार में कई ऐसे फीचर्स होते हैं जिन पर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता. उन्हीं में से एक है फ्यूल टैंक के पास दिया गया छोटा सा छेद. ज्यादातर लोग इसे डिजाइन का हिस्सा समझते हैं, लेकिन असल में इसका काम काफी जरूरी होता है. यह छोटा होल कार की सेफ्टी और फ्यूल सिस्टम को सही तरीके से काम करने में मदद करता है. कई बार पेट्रोल भरते समय आपने देखा होगा कि थोड़ा बहुत फ्यूल बाहर गिर जाता है. 

ऐसे में यही छोटा छेद उस अतिरिक्त पेट्रोल को संभालने का काम करता है. यह पानी और धूल को भी सीधे टैंक में जाने से रोकता है. आसान भाषा में कहें तो यह छोटा सा हिस्सा कार के फ्यूल सिस्टम का साइलेंट हीरो होता है. अगर यह बंद हो जाए तो कई तरह की दिक्कतें शुरू हो सकती हैं. इसलिए अगली बार जब कार में पेट्रोल भरवाएं तो इस छोटे फीचर पर जरूर ध्यान दें.

पेट्रोल गिरने पर कैसे करता है काम?

फ्यूल टैंक के पास दिया गया यह छोटा छेद दरअसल ड्रेनेज होल होता है. जब पेट्रोल या डीजल भरते समय थोड़ा फ्यूल बाहर निकल जाता है तो यह होल उसे जमा नहीं होने देता. अतिरिक्त फ्यूल इसी रास्ते नीचे निकल जाता है. इससे कार की बॉडी पर दाग नहीं पड़ते और फ्यूल जमा होने की वजह से आग लगने जैसा खतरा भी कम हो जाता है. बारिश के दौरान पानी भी इसी रास्ते बाहर निकल जाता है. 

अगर यह होल बंद हो जाए तो पानी फ्यूल कैप के आसपास जमा होने लगता है और धीरे-धीरे जंग की समस्या शुरू हो सकती है. कई बार लोग कार वॉश के दौरान इस हिस्से की सफाई नहीं करते, जिससे मिट्टी और धूल इसमें फंस जाती है. इसलिए समय-समय पर इसकी सफाई करना जरूरी माना जाता है. छोटा दिखने वाला यह फीचर कार की लंबी लाइफ और सेफ्टी दोनों के लिए काफी काम का होता है.

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बंद हो जाए तो बढ़ सकती हैं दिक्कतें

अगर फ्यूल टैंक के पास बना यह छोटा छेद चोक हो जाए तो कई समस्याएं सामने आ सकती हैं. सबसे पहले तो फ्यूल भरते समय पेट्रोल बाहर फैल सकता है. इसके अलावा पानी जमा होने से फ्यूल कैप और आसपास के हिस्से में जंग लगने लगती है. लंबे समय तक ऐसा होने पर फ्यूल सिस्टम भी प्रभावित हो सकता है. कुछ मामलों में बदबू आने की शिकायत भी शुरू हो जाती है. 

बता दें कि, सर्विस के दौरान इस हिस्से की जांच जरूर करनी चाहिए. खासकर मानसून और धूल भरे मौसम में इसकी सफाई और भी जरूरी हो जाती है. अच्छी बात यह है कि इसे साफ करना मुश्किल नहीं होता. हल्के एयर प्रेशर या पतली सफाई पिन की मदद से इसे साफ किया जा सकता है. छोटी सी जानकारी कई बार बड़ी परेशानी से बचा लेती है और यह फीचर भी उसी का एक अच्छा उदाहरण है.

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Published at : 19 May 2026 06:36 PM (IST)
Tags :
Car Safety Feature Car Fuel Tank Hole Fuel Tank Drain Hole Petrol Tank Hole
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