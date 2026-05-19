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हिंदी न्यूज़ऑटोBikesमिडिल क्लास लोगों को खूब पसंद आ रहे ये स्कूटर्स, दमदार माइलेज के साथ मिलेंगे शानदार फीचर्स

मिडिल क्लास लोगों को खूब पसंद आ रहे ये स्कूटर्स, दमदार माइलेज के साथ मिलेंगे शानदार फीचर्स

Top Selling Scooters: Honda Activa, TVS Jupiter और Suzuki Access जैसे स्कूटर्स शानदार माइलेज, कम खर्च और स्मार्ट फीचर्स की वजह से मिडिल क्लास फैमिली की पहली पसंद बनते जा रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 19 May 2026 05:09 PM (IST)
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Top Selling Scooters: भारत में स्कूटर सेगमेंट लगातार तेजी से बढ़ रहा है और अब मिडिल क्लास फैमिली के लिए स्कूटर सिर्फ सफर का साधन नहीं बल्कि रोजाना की जरूरत बन चुका है. ऑफिस जाना हो, बच्चों को स्कूल छोड़ना हो या फिर बाजार के छोटे काम, लोग ऐसे स्कूटर्स पसंद कर रहे हैं जो कम खर्च में शानदार माइलेज और अच्छे फीचर्स दें. इसी वजह से Honda और TVS जैसी कंपनियों के स्कूटर्स लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहे हैं. 

हाल ही में सामने आई सेल्स रिपोर्ट में भी Honda Activa और TVS Jupiter ने अपनी मजबूत पकड़ दिखाई है. आसान राइडिंग, कम मेंटेनेंस और आरामदायक सीटिंग की वजह से ये स्कूटर्स हर उम्र के लोगों की पसंद बन चुके हैं. खास बात यह है कि अब कंपनियां स्कूटर्स में स्मार्ट फीचर्स और बेहतर टेक्नोलॉजी भी दे रही हैं, जिससे लोगों का एक्सपीरियंस पहले से ज्यादा बेहतर हो गया है.

Activa और Jupiter का बाजार में जलवा

भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले स्कूटर्स की बात करें तो Honda Activa अभी भी नंबर 1 पर बनी हुई है. इसकी मजबूत परफॉर्मेंस, भरोसेमंद इंजन और शानदार माइलेज लोगों को काफी पसंद आता है. यही वजह है कि हर महीने इसकी बिक्री लाखों यूनिट तक पहुंच रही है. वहीं TVS Jupiter भी फैमिली ग्राहकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. इसमें मिलने वाला बड़ा सीट स्पेस, आरामदायक राइड और अच्छे फीचर्स इसे खास बनाते हैं. 

इसके अलावा Suzuki Access 125 भी इस लिस्ट में मजबूत दावेदार बना हुआ है. यह स्कूटर स्मूथ इंजन और शानदार राइड क्वालिटी के लिए जाना जाता है. अब लोग सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट को ध्यान में रखकर स्कूटर खरीद रहे हैं. यही कारण है कि ये मॉडल लगातार टॉप सेलिंग लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए हैं.

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स्मार्ट फीचर्स और कम खर्च बन रहा लोगों की पसंद

आज के समय में ग्राहक सिर्फ माइलेज नहीं बल्कि स्मार्ट फीचर्स भी चाहते हैं. इसी वजह से कंपनियां अपने स्कूटर्स में डिजिटल डिस्प्ले, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और बेहतर स्टोरेज जैसे फीचर्स दे रही हैं. TVS iQube और Bajaj Chetak जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच अब कई लोग इलेक्ट्रिक ऑप्शन की तरफ भी बढ़ रहे हैं. 

हालांकि पेट्रोल स्कूटर्स की डिमांड अभी भी सबसे ज्यादा बनी हुई है क्योंकि उनका सर्विस नेटवर्क और भरोसा मजबूत है. Honda Activa, TVS Jupiter और Suzuki Access जैसे मॉडल मिडिल क्लास लोगों के बजट में फिट बैठते हैं और लंबे समय तक बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं. यही वजह है कि भारतीय बाजार में इन स्कूटर्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में भी इनका दबदबा बना रह सकता है.

यह भी पढ़ें: हम दो, हमारी एक EV! छोटे सफर के लिए भारतीयों को पसंद आ रही ये गाड़ियां, जानें कैसे बदला ट्रेंड?

Published at : 19 May 2026 04:49 PM (IST)
Tags :
TVS Jupiter Honda Activa Mileage Scooters Best Selling Scooters India
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