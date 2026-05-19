इस राज्य में कार चलाते समय जी भरकर चला सकते हैं फोन, जानिए क्यों नहीं कोई पाबंदी?
Texting While Driving: टेक्स्टिंग करते समय ड्राइवर की आंखें कुछ सेकंड के लिए सड़क से हट जाती हैं, यही सेकंड बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं. आइए जानते हैं कि किस राज्य में ऐसा करने पर पाबंदी नहीं है?
आज के समय में गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन इस्तेमाल करना दुनिया भर में बेहद खतरनाक माना जाता है. सड़क हादसों की बड़ी वजहों में टेक्स्टिंग एंड ड्राइविंग भी शामिल है, क्योंकि एक छोटा-सा मैसेज भी ड्राइवर का ध्यान सड़क से हटा सकता है.यही कारण है कि ज्यादातर देशों और अमेरिका के लगभग सभी राज्यों में ड्राइविंग के दौरान मैसेज भेजने पर सख्त कानून बनाए गए हैं. लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमेरिका में अब भी एक ऐसा राज्य है, जहां गाड़ी चलाते समय टेक्स्ट मैसेज करना पूरी तरह गैरकानूनी नहीं माना जाता.
अमेरिका का इकलौता ऐसा राज्य
अमेरिका का यह राज्य कोई और नहीं बल्कि Montana है. अमेरिका के बाकी 49 राज्यों में ड्राइविंग के दौरान टेक्स्टिंग पर किसी न किसी रूप में रोक है, लेकिन मोंटाना अभी भी ऐसा इकलौता राज्य है जहां पूरे राज्य स्तर पर इसको लेकर कोई सख्त कानून लागू नहीं किया गया है. यानी अगर कोई शख्स गाड़ी चलाते हुए फोन पर मैसेज करता हुआ पकड़ा जाता है, तो पूरे राज्य में उस पर सीधे तौर पर जुर्माना लगाने का कोई कानून मौजूद नहीं है.
मोंटाना में इस तरह का कानून लागू करने की कोशिश भी की गई थी. साल 2025 में वहां सीनेट बिल 359 पेश किया गया था. इस बिल का मकसद लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई और जुर्माना तय करना था. यह प्रस्ताव एक दर्दनाक हादसे के बाद सामने आया, जिसमें 25 साल की क्लोई वर्ल नाम की लड़की की मौत हो गई थी. बताया गया कि हादसे के समय दूसरा ड्राइवर फोन पर मैसेज कर रहा था. लेकिन यह बिल पास नहीं हो सका.
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क्यों नहीं कोई कानून?
मोंटाना में कानून न बनने के पीछे वहां के लोगों की सोच भी एक बड़ी वजह मानी जाती है. कई लोग इसे अपनी प्राइवेसी से जोड़कर देखते हैं. उनका मानना है कि सरकार को यह तय नहीं करना चाहिए कि कोई शख्स अपनी गाड़ी के अंदर क्या कर रहा है.वहीं कुछ नेताओं का तर्क है कि ऐसे कानून कई बार उल्टा असर भी डाल सकते हैं. उनका कहना है कि लोग पुलिस से बचने के लिए फोन को नीचे छिपाकर इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका ध्यान और ज्यादा सड़क से हट जाता है और हादसे का खतरा बढ़ जाता है.
टेक्स्टिंग करते समय ड्राइवर की आंखें कुछ सेकंड के लिए सड़क से हट जाती हैं, लेकिन यही कुछ सेकंड किसी बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं. सड़क सुरक्षा से जुड़े आंकड़े भी बताते हैं कि मोबाइल इस्तेमाल करते हुए ड्राइविंग करना दुर्घटना के खतरे को कई गुना बढ़ा देता है. इसलिए भले ही कुछ जगहों पर कानून सख्त न हों, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ड्राइविंग के दौरान फोन से दूरी बनाए रखना ही सबसे समझदारी भरा कदम माना जाता है.
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Source: IOCL