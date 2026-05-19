सड़क पर दिखीं Maruti की आने वाली 3 बड़ी कारें, New Brezza और Electric MPV ने बढ़ाई हलचल

Maruti Suzuki New Cars: भारतीय कार बाजार में Maruti Suzuki एक बार फिर बड़ा धमाका करने की तैयारी में है. कंपनी की कई नई कारों को हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिनमें नई Brezza, अपडेटेड Baleno और नई इलेक्ट्रिक MPV शामिल हैं. Maruti Suzuki लगातार अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने में लगी हुई है और अब कंपनी पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक सेगमेंट तीनों पर फोकस कर रही है. खास बात यह है कि आने वाली नई कारों में सिर्फ डिजाइन अपडेट नहीं बल्कि नए इंजन, ज्यादा माइलेज और स्मार्ट फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं.

SUV और प्रीमियम हैचबैक से लेकर फैमिली इलेक्ट्रिक MPV तक, कंपनी हर तरह के ग्राहकों को टारगेट कर रही है. माना जा रहा है कि इन नए मॉडल्स के आने के बाद बाजार में मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा. Maruti Suzuki की यह नई रणनीति उन ग्राहकों को काफी पसंद आ सकती है जो बेहतर माइलेज, कम रनिंग कॉस्ट और नए फीचर्स वाली कार खरीदना चाहते हैं.

नई Brezza और Baleno में मिल सकते हैं बड़े बदलाव

Maruti Suzuki की नई Brezza में इस बार कई बड़े अपडेट देखने को मिल सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें नया टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देगा. इसके साथ नया 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स भी देखने को मिल सकता है. डिजाइन की बात करें तो SUV का एक्सटीरियर पहले से ज्यादा स्पोर्टी और मॉडर्न हो सकता है. वहीं इंटीरियर में नए फीचर्स और अपडेटेड टेक्नोलॉजी मिलने की उम्मीद है.

CNG मॉडल में नया अंडरबॉडी टैंक सेटअप भी दिया जा सकता है जिससे बूट स्पेस बेहतर होगा. दूसरी तरफ नई Baleno को भी बड़ा अपडेट मिलने वाला है. इसमें नया Z Series पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है जो पहले से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होगा. कंपनी इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी दे सकती है जिससे माइलेज और बेहतर हो सकता है. नई ग्रिल, अपडेटेड हेडलैंप और नए फीचर्स इसे ज्यादा प्रीमियम लुक देंगे.

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इलेक्ट्रिक MPV से EV सेगमेंट में बड़ा दांव लगाएगी कंपनी

Maruti Suzuki अब इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी तेजी से आगे बढ़ रही है. कंपनी की नई तीन रो इलेक्ट्रिक MPV को भी टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. यह नई इलेक्ट्रिक कार eVitara वाले प्लेटफॉर्म पर आधारित हो सकती है और इसे Nexa डीलरशिप के जरिए बेचा जाएगा. यह मॉडल XL6 और Invicto के बीच पोजिशन किया जा सकता है. खास बात यह है कि इसमें बड़ी बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है, जिससे शानदार ड्राइविंग रेंज मिल सकती है.

फैमिली ग्राहकों के लिए यह MPV काफी आकर्षक विकल्प बन सकती है क्योंकि इसमें ज्यादा स्पेस, इलेक्ट्रिक ड्राइव और कम रनिंग कॉस्ट का फायदा मिलेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहले नई Brezza फेसलिफ्ट लॉन्च हो सकती है, उसके बाद नई Baleno आएगी और फिर इलेक्ट्रिक MPV बाजार में उतारी जा सकती है. साफ है कि आने वाले समय में Maruti Suzuki भारतीय बाजार में कई नए सरप्राइज देने वाली है.

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