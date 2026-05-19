तेज गर्मी में बम की तरह फट सकता है CNG सिलेंडर, कार के ये पॉइंट्स आज ही करा लें चेक

CNG Car Safety: इस समय देशभर में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और इसका असर अब सिर्फ लोगों पर ही नहीं, बल्कि वाहनों पर भी साफ दिखाई देने लगा है. खासकर सीएनजी कार चलाने वालों के लिए यह मौसम ज्यादा सावधानी बरतने वाला माना जाता है. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच बड़ी संख्या में लोग सीएनजी कारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यह किफायती और बेहतर माइलेज देने वाला ऑप्शन माना जाता है. हालांकि तेज गर्मी में सीएनजी कारों की सही देखभाल न की जाए तो छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे की वजह बन सकती है.

गर्मियों में तापमान बढ़ने के कारण सीएनजी टैंक और गैस सिस्टम पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है. ऐसे में अगर समय पर जांच और सर्विसिंग न कराई जाए तो गैस लीकेज, इंजन खराब होने और आग लगने जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है. यही वजह है कि इस मौसम में सीएनजी कार मालिकों को कुछ जरूरी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. ऐसे में चलिए अब हम आपको बताते हैं कि तेज गर्मी में सीएनजी का सिलेंडर बम की तरह फट सकता है ऐसे में कार के कौन से पॉइंट्स को आज ही चेक करा लेने चाहिए?

सीएनजी टैंक को पूरी तरह फुल करवाना पड़ सकता है भारी

गर्मी के मौसम में सबसे जरूरी सावधानी यह मानी जाती है कि सीएनजी टैंक को पूरी क्षमता तक फूल नहीं करवाना चाहिए. ज्यादा तापमान में गैस फैलती है, जिससे सिलेंडर के अंदर दबाव बढ़ जाता है. अगर टैंक में गैस फैलने की जगह नहीं बचती तो तकनीकी खराबी का खतरा बढ़ सकता है. एक्सपर्ट बताते हैं कि गर्मियों में टैंक को थोड़ा खाली रखना ज्यादा सुरक्षित होता है. ऐसे में एक्सपर्ट्स 2 से 3 किलो गैस कम भरवाने की सलाह भी देते हैं.

गैस लीकेज को कभी नजरअंदाज न करें

अगर कार के आसपास गैस जैसी गंध महसूस हो रही है तो इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए. यह सीएनजी लीकेज का संकेत हो सकता है. ऐसी स्थिति में तुरंत गाड़ी बंद करनी चाहिए और सर्विस सेंटर पर जांच करानी चाहिए. एक्सपर्ट्स का कहना है कि छोटा सा लीकेज भी आगे चलकर बड़े हादसे का कारण बन सकता है.

समय-समय पर कराएं सीएनजी सिस्टम की जांच

गर्मियों में सीएनजी पाइपलाइन, रेगुलेटर, फिटिंग और बल्ब की नियमित जांच बहुत जरूरी हो जाती है. पाइप में कट, जंग या ढीलापन दिखाई देने पर उसे तुरंत बदलवाना चाहिए. ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से समय पर सर्विस करने से न सिर्फ सुरक्षा बनी रहती है, बल्कि इंजन की परफॉर्मेंस भी बेहतर रहती है.

हाइड्रो टेस्ट भी है जरूरी

सीएनजी टंकी की मजबूती जांचने के लिए हाइड्रो टेस्ट भी कराना जरूरी है. यह टेस्ट सुनिश्चित करता है कि सिलेंडर हाई प्रेशर सहने की स्थिति में है या नहीं. नियमों के अनुसार तय समय के बाद यह टेस्ट करना जरूरी होता है. पुराने या कमजोर सिलेंडर गर्मियों में ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं. अगर लंबे समय से आपकी कार का हाइड्रो टेस्ट नहीं हुआ है तो इसे जल्दी करवाना बेहतर माना जाता है.

इंजन और स्पार्क प्लग का भी रखें ध्यान

सीएनजी कारों का इंजन पेट्रोल कारों की तुलना में ज्यादा तापमान पर काम करता है. गर्मी में इंजन जल्दी गर्म हो सकते हैं, इसलिए एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग की नियमित जांच जरूरी होती है. खराब स्पार्क प्लग से कार मिसिंग करने लगती है और इंजन पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है. वहीं गंदा एयर फिल्टर माइलेज कम कर सकता है.

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सिर्फ सीएनजी मोड पर कार चलाना सही नहीं

कई लोग पैसे बचाने के लिए हमेशा कार को केवल सीएनजी मोड पर रखते हैं, लेकिन एक्सपर्ट इसे सही नहीं मानते. समय-समय प्रकार मोड का इस्तेमाल भी जरूरी होता है, इससे इंजन के पार्ट्स बेहतर तरीके से काम करते हैं और उनकी लाइफ बढ़ती है. कई कंपनियां कार को पेट्रोल मोड पर स्टार्ट करने की सलाह भी देती है.

टायर प्रेशर भी रखें सही

गर्मी में सड़के ज्यादा गर्म हो जाती है, जिसका असर टायरों पर भी पड़ता है. ऐसे में टायरों में सही हवा का दबाव बनाए रखना जरूरी है. ज्यादा या कम प्रेशर दोनों ही खतरनाक साबित हो सकते हैं. गलत टायर प्रेशर से माइलेज भी प्रभावित होता है और हादसे का खतरा भी बढ़ जाता है.

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