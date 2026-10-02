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हिंदी न्यूज़ऑटोBMW ने अपने Humanoid Robots को भट्ठी में क्यों डाला? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

BMW ने अपने Humanoid Robots को भट्ठी में क्यों डाला? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

BMW में इस्तेमाल किए गए Figure F.02 humanoid robots को retire करने के लिए Finland की 75-ton furnace में melt किया गया. जानिए ऐसा क्यों किया गया और इसमें Arnold Schwarzenegger का क्या कनेक्शन है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 02 Oct 2026 05:58 PM (IST)
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अगर आपने Terminator फिल्म देखी है, तो BMW से जुड़ा यह वीडियो आपको उस फिल्म के किसी सीन जैसा लग सकता है. इसमें humanoid robots एक furnace में जाते दिखाई देते हैं, जहां उन्हें पिघली हुई धातु में खत्म कर दिया जाता है. लेकिन यह किसी फिल्म की शूटिंग नहीं, बल्कि पुराने robots को retire करने की एक असली प्रक्रिया थी. ये Figure के F.02 humanoid robots थे, जिन्हें BMW के Spartanburg प्लांट में काम के लिए इस्तेमाल किया गया था. 

अब कंपनी की robotics technology की नई generation आने के साथ इन पुराने machines को decommission किया जा रहा है. इस पूरे मामले ने इसलिए भी लोगों का ध्यान खींचा, क्योंकि इसमें Terminator फिल्मों के स्टार Arnold Schwarzenegger का भी कनेक्शन है. आखिर इन robots को dismantle करने के बजाय furnace में क्यों भेजा गया और Schwarzenegger की इसमें क्या भूमिका रही, जानिए पूरी कहानी. 

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भट्ठी में क्यों डाले गए robots?

Figure के मुताबिक, F.02 robots की पुरानी generation को retire किया जा रहा था और कंपनी नई F.03 generation पर आगे बढ़ रही है. पुराने robots को चालू हालत में रखना और नई generation के साथ उनकी देखभाल करना ज्यादा जटिल हो रहा था. वहीं, उन्हें एक-एक करके manually dismantle करने में भी काफी engineering time लगता.

इसके अलावा, इन robots में कंपनी की proprietary technology, hardware और sensitive electronics मौजूद थे. Figure के अनुसार, robots को पिघलाने से इन हिस्सों के दोबारा इस्तेमाल या reverse engineering का जोखिम कम किया जा सकता था. कंपनी का कहना है कि इससे engineers अपना समय अगली F.04 generation को विकसित करने में लगा सकते हैं.

75 टन की भट्ठी में हुआ पूरा काम

यह पूरा sequence Finland के Imatra में एक 75-ton electric arc furnace में शूट किया गया. वीडियो में एक F.02 robot को furnace में नीचे उतारा जाता है, जबकि कुछ दूसरे robots खुद छलांग लगाते दिखाई देते हैं. एक robot को हवा में somersault करते हुए भी दिखाया गया है.

यह पूरा stunt पहले से तैयार किया गया था. Figure ने robots की jumps को अपने San Jose headquarters में practice कराया था. इसके लिए stunt performers की movements को reference बनाया गया और robots को पहले simulation में और फिर airbags पर train किया गया.

Schwarzenegger का भी है कनेक्शन

इस concept में Arnold Schwarzenegger की भी भूमिका रही. Terminator के T-800 का किरदार निभाने वाले Schwarzenegger ने robots को melt करने का सुझाव दिया था. वीडियो में Terminator 2 के कई references भी दिखते हैं, जिसमें robot का thumbs-up करना शामिल है.

Figure के मुताबिक, lithium-ion battery safety concerns के कारण अमेरिका और मैक्सिको में कुछ operators ने यह काम करने से मना कर दिया था. आखिरकार Finland की एक foundry तैयार हुई. कंपनी ने बताया कि footage असली है, digitally generated नहीं. हालांकि, कितने robots melt किए गए, यह नहीं बताया गया. पिघली सामग्री अमेरिका वापस लाई गई है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 02 Oct 2026 05:58 PM (IST)
Tags :
Robots BMW Arnold
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