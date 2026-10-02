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हिंदी न्यूज़ऑटोनई Syros EV vs Nexon EV, खरीदने से पहले जानें बड़ा फर्क

नई Syros EV vs Nexon EV, खरीदने से पहले जानें बड़ा फर्क

किआ सिरोस ईवी और टाटा नेक्सॉन ईवी के बीच बड़ा मुकाबला. जानिए दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी की कीमत, बैटरी पैक, ड्राइविंग रेंज और फीचर्स का पूरा अंतर.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 02 Oct 2026 06:56 AM (IST)
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अभी हमारे देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बढ़ गई है और सभी कंपनियां भी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में दमदार गाड़ियां लॉन्च कर रही हैं. पिछले कुछ सालों से टाटा की नेक्सन EV मार्केट में अपना कब्जा जमाई हुई है. लेकिन किआ इंडिया अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी किआ सिरोस EV को पेश करके इस सेगमेंट में बड़ा दांव खेल दी है. किआ की यह नई EV अपने अनोखे टॉल-बॉय डिजाइन, फ्यूचरिस्टिक केबिन और एडवांस्ड फीचर्स के साथ सीधे नेक्सॉन ईवी को चुनौती दे रही है.

वहीं, इसके अलावा अगर आप आने वाले दिनों में 15 लाख से 20 लाख रुपये के बजट में एक नई इलेक्ट्रिक एसयूवी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इन दोनों लोकप्रिय गाड़ियों के बीच का बड़ा फर्क जानना बेहद जरूरी है. चलिए जानतें हैं नेक्सन EV और सिरोस EV में
 पैसा वसूल कौन सी कार है.

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डिजाइन और डाइमेंशन में क्या है अंतर?

आपको बता दें कि, डिजाइन के मामले में दोनों ही कारें बिल्कुल अलग फिलॉसफी पर काम करती हैं. किआ सिरोस ईवी को टॉल-बॉय स्टांस और बॉक्स-टाइप डिजाइन दिया गया है. जिससे इसका केबिन काफी वर्टिकल स्पेस और हेडरूम प्रदान करता है.

वहीं, इसमें किआ का सिग्नेचर डिजिटल टाइगर फेस और कनेक्टेड एलईडी लाइट्स मिलती हैं. जबकि दूसरी ओर टाटा नेक्सन ईवी का डिजाइन अधिक एयरोडायनामिक और स्पोर्टी एसयूवी वाला है. नेक्सन ईवी में स्लोपिंग रूफलाइन और मस्कुलर फ्रंट बंपर मिलता है जो इसे रोड पर एक एग्रेसिव लुक देता है.

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ड्राइविंग रेंज में कौन है बेहतर?

जानकारी दें दे कि, टाटा नेक्सन ईवी दो बैटरी ऑप्शंस 30 kWh और 45 kWh में आती है. जो सिंगल चार्ज पर 325 किमी और 489 किमी की रेंज देती है. इसकी मोटर 145 एचपी तक की पावर जनरेट करती है.

वहीं, किआ सिरोस ईवी को लगभग 42 kWh से 45 kWh क्षमता के बैटरी पैक के साथ मार्केट में उतारा गया है. जिसकी रियल-वर्ल्ड रेंज 400 से 450 किलोमीटर के आसपास है. पावर और इंस्टेंट टॉर्क के मामले में दोनों कारें शहर और हाईवे ड्राइविंग के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस देती हैं.

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इंटीरियर स्पेस और टेक-फीचर्स

जबकि केबिन और टेक्नोलॉजी के मामले में किआ सिरोस ईवी बाजी मारती दिखती है. सिरोस ईवी में डुअल 10.25-इंच स्क्रीन सेटअप, रियर लाउंज-लाइक सीटिंग, वेंटिलेटेड सीट्स और प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे केबिन फीचर्स दिए गए हैं. जबकि इसका टॉल-बॉय स्ट्रक्चर रियर पैसेंजर्स को बेहतर लेगरूम और नी-रूम देता है.

वहीं, नेक्सन ईवी का केबिन भी काफी आधुनिक है जिसमें 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन, 10.25-इंच डिजिटल क्लस्टर, जेबीएल साउंड सिस्टम और पैडल शिफ्टर्स जैसे फीचर्स मिलते हैं.

सेफ्टी और चार्जिंग टेक्नोलॉजी

बात दें कि, सेफ्टी के लिहाज से टाटा नेक्सन ईवी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, 6 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और V2L/V2V चार्जिंग क्षमता के साथ आती है. जिससे आप अन्य गैजेट्स को भी चार्ज कर सकते हैं.

जबकि दूसरी तरफ किआ सिरोस ईवी में सेफ्टी को और मजबूत करने के लिए लेवल-2 ADAS, 6 एयरबैग्स और ऑल-डिस्क ब्रेक्स जैसे फीचर्स मिलेंगे. दोनों ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती हैं. जिससे 40 से 45 मिनट में बैटरी 10% से 80% तक चार्ज हो जाती है. कुल मिलाकर देखा जाये तो अपने बजट के हिसाब से गाड़ी खरीदना सबसे उचित रहेगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 02 Oct 2026 06:56 AM (IST)
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