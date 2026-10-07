कम बजट में 6 एयरबैग वाली कारें, इन पर डालें नजर

कम बजट में शानदार सेफ्टी वाली कार खरीदना चाहते हैं? जानिए 10 लाख रुपये से कम कीमत की उन किफायती गाड़ियों के बारे में जिनमें 6 एयरबैग्स मिलते हैं.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 07 Oct 2026 01:15 PM (IST)
आज के समय में लोग गाड़ी खरीदने से पहले गाड़ी में सेफ्टी कितनी है यह जरूर चेक करते हैं. यही वजह है कि आज के समय में कार कंपनियां कम बजट वाली एंट्री-लेवल गाड़ियों में भी एयरबैग्स की संख्या बढ़ाने लगी हैं. अगर आप भी कम कीमत में ज्यादा सेफ्टी चाहते हैं तो बाजार में ऐसे कई शानदार विकल्प आ चुके हैं जो 6 एयरबैग्स की सुरक्षा के साथ आते हैं. चलिए जानतें हैं कम बजट में भी किन गाड़ियों में एयरबैग्स मिलते हैं.
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पहले नंबर पर है मारुति सुजुकी की सबसे छोटी और लोकप्रिय हैचबैक मारुति सुजुकी ऑल्टो K10. इस कार की शुरुआती कीमत करीब 3.70 लाख रुपये से शुरू होती है और अब कंपनी इसके सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड देने लगी है. कम बजट वाले मिडिल-क्लास परिवार के लिए यह कार बेहतरीन माइलेज के साथ-साथ शानदार सुरक्षा भी मुहैया कराती है.
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जबकि दूसरे स्थान पर है टॉल-बॉय डिज़ाइन के लिए मशहूर मारुति सुजुकी वैगनआर भी अब 6 एयरबैग्स की सेफ्टी के साथ मार्केट में उपलब्ध है. लगभग 4.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत वाली इस कार का केबिन काफी स्पेसियस है. जिससे लंबी फैमिली के लिए यह सफर में बहुत आरामदायक रहती है. इसके बेस मॉडल से लेकर टॉप वेरिएंट तक अब आपको सुरक्षा के पूरे इंतजाम मिलते हैं.
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जबकि तीसरे पायदान पर टाटा मोटर्स की बजट-फ्रेंडली हैचबैक टाटा Tiago है और अपने सेगमेंट में काफी मजबूत विकल्प मानी जाती है. शानदार लुक और बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के साथ आने वाली इस कार में भी ग्राहकों को 6 एयरबैग्स की सुरक्षा मिल जाती है. कम दाम में एक सॉलिड और सेफ गाड़ी चाहने वालों के लिए यह एक बहुत ही समझदारी भरा और बेहतरीन विकल्प साबित होती है.
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जबकि चौथे नंबर पर हुंडई की पॉपुलर फैमिली कार हुंडई ग्रैंड i10 निओस अपने प्रीमियम इंटीरियर और स्मूथ इंजन के लिए जानी जाती है. करीब 5.60 लाख रुपये से शुरू होने वाली इस कार के सभी वेरिएंट्स में अब 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए जा रहे हैं. बेहतरीन फीचर्स, आरामदायक सीट्स और आधुनिक तकनीक से लैस यह हैचबैक डेली शहर के ट्रैफिक में चलाने के लिए बेहद शानदार मानी जाती है.
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वहीं, अगर आपको हैचबैक की जगह एक छोटी SUV पसंद है तो हुंडई एक्सटर इस लिस्ट में सबसे लोकप्रिय ऑप्शन है. लगभग 6 लाख रुपये के शुरुआती बजट में आने वाली यह देश की सबसे किफायती कॉम्पैक्ट SUVs में से एक है. जो 6 एयरबैग्स की सुरक्षा के साथ आती है. इसका मस्कुलर लुक, हाई ग्राउंड क्लीयरेंस और आधुनिक फीचर्स युवाओं को अपनी तरफ बहुत तेजी से आकर्षित करते हैं.
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सेफ्टी नियमों के बदलते दौर में अब कार कंपनियों ने यह साबित कर दिया है कि कम बजट का मतलब जान से समझौता करना नहीं है. सरकार और ग्राहकों की बढ़ती जागरूकता के कारण अब छोटी गाड़ियां भी पैसेंजर सेफ्टी के मामले में काफी आगे निकल चुकी हैं. अगर आप भी इस त्योहारी सीजन में नई कार घर लाने की सोच रहे हैं तो इन बजट-फ्रेंडली और सेफ गाड़ियों को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें.