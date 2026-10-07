कम बजट में 6 एयरबैग वाली कारें, इन पर डालें नजर

सेफ्टी नियमों के बदलते दौर में अब कार कंपनियों ने यह साबित कर दिया है कि कम बजट का मतलब जान से समझौता करना नहीं है. सरकार और ग्राहकों की बढ़ती जागरूकता के कारण अब छोटी गाड़ियां भी पैसेंजर सेफ्टी के मामले में काफी आगे निकल चुकी हैं. अगर आप भी इस त्योहारी सीजन में नई कार घर लाने की सोच रहे हैं तो इन बजट-फ्रेंडली और सेफ गाड़ियों को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें.