Mahindra की इस EV का बड़ा रिकॉर्ड, आनंद महिंद्रा ने ऐसे मनाया जश्न

Mahindra की इलेक्ट्रिक SUV रेंज ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है. कंपनी की Born Electric यानी BE रेंज की कुल बिक्री 1 लाख यूनिट्स के आंकड़े को पार कर गई है. इस उपलब्धि पर Mahindra & Mahindra के Executive Chairman आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर कर खुशी जताई.

कंपनी की पहली dedicated electric SUVs BE 6 और XEV 9e के लिए फरवरी 2025 में बुकिंग शुरू हुई थी. इसके बाद इन इलेक्ट्रिक SUVs को ग्राहकों की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया मिली. अब 1 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार करना Mahindra की इलेक्ट्रिक SUV रेंज के लिए एक अहम उपलब्धि है. कंपनी इस सेगमेंट में अपनी मौजूदगी को लगातार मजबूत कर रही है और नए इलेक्ट्रिक मॉडल भी लाइनअप में जोड़ रही है.

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1 लाख का आंकड़ा कैसे हुआ पार?

Mahindra की Born Electric रेंज में BE 6, XEV 9e और XEV 9S जैसे मॉडल शामिल हैं. कंपनी के मुताबिक, इस रेंज की cumulative sales अब 1 लाख यूनिट्स से ज्यादा हो चुकी हैं. यह उपलब्धि ऐसे समय में आई है जब Mahindra अपनी इलेक्ट्रिक SUV लाइनअप को लगातार बढ़ा रही है.

फरवरी 2025 में बुकिंग शुरू होने के पहले ही दिन इन इलेक्ट्रिक SUVs को 30,179 बुकिंग मिली थीं. इन बुकिंग की ex-showroom कीमत करीब 8,472 करोड़ रुपये थी. शुरुआती बुकिंग में XEV 9e की हिस्सेदारी 56 फीसदी रही थी. वहीं, 73 फीसदी ग्राहकों ने टॉप-स्पेक Pack Three वेरिएंट चुना था.

कब शुरू हुई थीं डिलीवरी?

Mahindra ने इन इलेक्ट्रिक SUVs की ग्राहक डिलीवरी 20 मार्च 2025 से शुरू की थी. अप्रैल 2025 की शुरुआत तक कंपनी 3,000 से ज्यादा यूनिट्स डिलीवर कर चुकी थी. नवंबर 2025 तक BE 6 और XEV 9e की 30,000 से ज्यादा यूनिट्स भारतीय सड़कों पर पहुंच चुकी थीं.

इसके बाद नवंबर 2025 में कंपनी ने XEV 9S को भी अपनी इलेक्ट्रिक SUV लाइनअप में शामिल किया. इसकी डिलीवरी जनवरी 2026 में शुरू हुई. अप्रैल 2026 के अंत तक BE 6, XEV 9e और XEV 9S की कुल बिलिंग 65,615 यूनिट्स तक पहुंच गई थी. इनमें XEV 9e की 34,369 यूनिट्स, BE 6 की 20,108 यूनिट्स और XEV 9S की 11,138 यूनिट्स शामिल थीं.

आनंद महिंद्रा ने क्या कहा?

1 लाख यूनिट्स का आंकड़ा पार होने पर आनंद महिंद्रा ने X पर एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा कि यह ऐसा मुकाम है जिसे कंपनी पर्याप्त समय रुककर सेलिब्रेट भी नहीं कर सकती, क्योंकि ग्रोथ की रफ्तार लगातार बनी हुई है. उन्होंने अपने संदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के संदर्भ में torque और growth की बात भी कही.

इस बीच Mahindra की कुल SUV बिक्री में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सितंबर 2026 में कंपनी की घरेलू SUV बिक्री 64,092 यूनिट्स रही, जो सितंबर 2025 के मुकाबले 14 फीसदी ज्यादा थी.

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