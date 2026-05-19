अब इस राज्य में बनेंगी Bullet और क्लासिक जैसी पॉपुलर बाइक्स, Royal Enfield लगाने जा रही प्लांट
Royal Enfield New Plant: फिलहाल कंपनी की सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 14.6 लाख बाइक की है और इसका बड़ा हिस्सा पहले से इस्तेमाल हो रहा है. अब यह संख्या 20 लाख यूनिट सालाना तक पहुंच सकती है.
भारत की मशहूर बाइक कंपनी Royal Enfield अब अपने बिजनेस को और तेजी से बढ़ाने की तैयारी में है.घरेलू और विदेशी मांग को देखते हुए कंपनी आंध्र प्रदेश में एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है.इस प्रोजेक्ट पर करीब 2,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. कंपनी का टारगेट है कि आने वाले सालों में प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाए ताकि ग्राहकों को तेजी से उनकी मनचाही बाइक मिल सके.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नया प्लांट आंध्र प्रदेश के ताडा (तिरुपति क्षेत्र) में बनाया जाएगा. इसके लिए कंपनी जमीन लेने का प्रोसेस भी शुरू किया जा चुका है. हालांकि इस इन्वेस्टमेंट को अभी कंपनी के बोर्ड की अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है.मंजूरी मिलने के बाद इस प्रोजेक्ट को फेज वाइज पूरा किया जाएगा ताकि बाजार की मांग के अनुसार प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके.
कितना बढ़ जाएगा प्रोडक्शन?
फिलहाल कंपनी की सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 14.6 लाख मोटरसाइकिल की है और इसका बड़ा हिस्सा पहले से इस्तेमाल हो रहा है. यही कारण है कि कंपनी को अब नए प्लांट की जरूरत महसूस हो रही है. इससे पहले भी कंपनी ने तमिलनाडु के चेय्यार प्लांट के विस्तार के लिए लगभग 958 करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा की थी.नए विस्तार के बाद कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता करीब 20 लाख यूनिट सालाना तक पहुंच सकती है.
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तमिलनाडु में पहले से मौजूद प्लांट
कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि Royal Enfield लगातार अपने ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर नए कदम उठा रही है. कंपनी के पास पहले से तमिलनाडु में चार आधुनिक प्लांट हैं, जहां 350cc से लेकर 650cc तक की बाइक्स बनाई जाती हैं. अब आंध्र प्रदेश का नया प्लांट कंपनी के भविष्य के बड़े प्रोजेक्ट्स और नई मोटरसाइकिलों के प्रोडक्शन में अहम भूमिका निभाएगा.
हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार
यह निवेश सिर्फ कंपनी के लिए ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा मौका माना जा रहा है. माना जा रहा है कि इस प्लांट से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और आसपास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का नया नेटवर्क विकसित होगा.सोशल मीडिया और ऑनलाइन चर्चाओं में भी लोग इस फैसले को राज्य के औद्योगिक विकास के लिए बड़ा कदम बता रहे हैं.
Royal Enfield अब सिर्फ भारत तक सीमित कंपनी नहीं रह गई है.कंपनी की मौजूदगी 80 से ज्यादा देशों में है और बांग्लादेश, नेपाल, ब्राजील, थाईलैंड, अर्जेंटीना और कोलंबिया जैसे देशों में इसकी CKD फैसिलिटी भी मौजूद है.वित्त वर्ष 2025-26 कंपनी के लिए काफी शानदार रहा, जहां उसने लगातार दूसरे साल 10 लाख से ज्यादा बाइक बिक्री का रिकॉर्ड बनाया.
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