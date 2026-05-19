बजट भी फिट, माइलेज भी हिट, 1 लाख रुपये से कम में खरीदें ये शानदार बाइक्स

Bikes Under 1 Lakh: आज के समय में बाइक खरीदते वक्त लोग सिर्फ लुक्स नहीं बल्कि माइलेज और कम खर्च भी देखते हैं. पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने लोगों का पूरा फोकस ऐसी बाइक्स पर कर दिया है जो रोजाना जेब पर ज्यादा भार न डालें. खासकर ऑफिस जाने वाले, कॉलेज स्टूडेंट्स और डेली कम्यूट करने वाले लोग अब ऐसी बाइक चाहते हैं जो कम कीमत में ज्यादा फायदा दे सके. अच्छी बात यह है कि भारतीय बाजार में 1 लाख रुपये से कम कीमत में कई शानदार ऑप्शन मौजूद हैं.

इनमें दमदार माइलेज, भरोसेमंद इंजन और कम मेंटेनेंस का फायदा मिलता है. कुछ बाइक्स तो 70 से 80 kmpl तक का माइलेज देने का दावा करती हैं. इस बजट में Hero, TVS, Honda और Bajaj जैसी कंपनियों की बाइक्स लोगों की पहली पसंद बनी हुई हैं. अगर आप भी कम खर्च में बढ़िया बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपके काफी काम आ सकते हैं.

कम कीमत में ज्यादा माइलेज का फायदा

इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा चर्चा TVS Sport की हो रही है. कंपनी का दावा है कि यह बाइक करीब 80 kmpl तक माइलेज दे सकती है. इसमें 109.7cc का इंजन मिलता है जो डेली यूज के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इसके अलावा Hero Splendor Plus भी भारतीय ग्राहकों की लंबे समय से फेवरेट बाइक बनी हुई है. यह बाइक करीब 70 kmpl तक माइलेज देने के लिए जानी जाती है और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कम रहती है.

Honda Shine 100 और HF Deluxe जैसी बाइक्स भी कम बजट वाले ग्राहकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं. इन बाइक्स की सबसे खास बात यह है कि इन्हें शहर और गांव दोनों जगह आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है. हल्का वजन, आसान राइडिंग और सस्ते सर्विस खर्च इन्हें डेली कम्यूट के लिए परफेक्ट बनाते हैं.

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स्टाइल और फीचर्स में भी नहीं हैं पीछे

अब बजट बाइक्स सिर्फ माइलेज तक सीमित नहीं रह गई हैं. कंपनियां कम कीमत में भी शानदार डिजाइन और मॉडर्न फीचर्स देने लगी हैं. TVS Raider 125 और Honda SP 125 जैसी बाइक्स में डिजिटल डिस्प्ले, स्पोर्टी डिजाइन और बेहतर राइड क्वालिटी मिलती है. वहीं Bajaj Pulsar 125 उन लोगों को पसंद आती है जिन्हें माइलेज के साथ थोड़ा स्पोर्टी लुक भी चाहिए. इन बाइक्स में USB चार्जिंग, LED DRL और बेहतर ब्रेकिंग जैसे फीचर्स भी दिए जा रहे हैं.

यही वजह है कि अब युवा ग्राहक भी बजट सेगमेंट की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं. अगर आपका बजट 1 लाख रुपये के आसपास है तो बाजार में कई ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं जो स्टाइल, माइलेज और परफॉर्मेंस का शानदार कॉम्बिनेशन देते हैं. सही जरूरत के हिसाब से चुनी गई बाइक लंबे समय तक आपका खर्च बचा सकती है.

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