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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी तोड़ने पर सिपाही सस्पेंड, वीडियो में रिश्वत के लगाए आरोप

UP पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी तोड़ने पर सिपाही सस्पेंड, वीडियो में रिश्वत के लगाए आरोप

UP News In Hindi: लखनऊ की रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल सुनील कुमार शुक्ला को यूपी पुलिस की पॉलिसी के उल्लंघन के तहत निलंबन कर दिया गया है. वीडियो में उन्होंने आरआई पर वसूली के आरोप लगाए हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 20 May 2026 07:22 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल सुनील कुमार शुक्ला को मंगलवार (19 मई) को निलंबित कर दिया गया है. सुनील ने पुलिस लाइन के आरआई और गणना प्रभारी पर ड्यूटी के नाम पर पैसे वसूली के आरोप लगाकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया था. वहीं नाका कोतवाली में तैनात हेड कांस्टेबल नीतू सिंह को भी इसी मामले में निलंबन कर दिया गया है.

लखनऊ के पुलिस आयुक्त अमरेंन्द्र कुमार सेंगर ने बताया कि सिपाही सुनील शुक्ला और हेड कांस्टेबल नीतू सिंह को यूपी पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी के उल्लंघन के तहत निलंबन किया गया है. पहले भी प्रदेश के अन्य जिलों में पुलिस कर्मियों को ऐसे मामलों में निलंबित किया गया है.

हर सिपाही से हर महीने 2 हजार वसूलने का आरोप

दरअसल, दोनों पुलिसकर्मियों पर रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यूपी पुलिस की पॉलिसी का उल्लंघन करने का आरोप है. सिपाही सुनील कुमार साल 2015 बैच के सिपाही हैं और मूल रूप से अमेठी जनपद के गौरीगंज के रहने वाले हैं. बीते दिनों सुनील ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए रिजर्व पुलिस लाइन के गणना कार्यालय के प्रभारी और आरआई पर आरोप लगाया था कि वे ड्यूटी के नाम पर हर सिपाही से हर महीने 2 हजार रुपए वसूलते हैं. जिसके उन्होंने तीन वीडियो लगातार शेयर किए थे.

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हेड कांस्टेबल नीतू सिंह को भी इसी मामले में किया निलंबित

वहीं हेड कांस्टेबल नीतू सिंह, जो साल 2011 बैच की सिपाही हैं और नाका कोतवाली में तैनात हैं और इस समय कोर्ट सुरक्षा ड्यूटी में तैनात हैं. उन्होंने भी इसी तरह रिजर्व पुलिस लाइन के गणना कार्यालय के प्रभारी और आरआई पर आरोप लगाते हुए वीडियो पोस्ट किया था.

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Input By : नीतीश पांडेय
Published at : 20 May 2026 07:22 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police LUCKNOW NEWS
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