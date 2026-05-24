हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोबारिश के पानी में बंद हो गई कार? ना करें ये गलतियां वरना होगा लाखों का नुकसान

बारिश के पानी में बंद हो गई कार? ना करें ये गलतियां वरना होगा लाखों का नुकसान

Car Stops In Rain: बारिश के पानी में कार बंद होने पर बार-बार स्टार्ट करने की गलती भारी नुकसान पहुंचा सकती है. सही समय पर सही कदम उठाकर इंजन और जेब दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 24 May 2026 09:33 AM (IST)
Preferred Sources

Car Stops In Rain: बारिश का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं ड्राइवर्स के लिए कई बड़ी परेशानियां भी लेकर आता है. खासकर शहरों में पानी भरने की समस्या गाड़ियों के लिए खतरा बन जाती है. कई बार लोग जल्दबाजी में पानी भरी सड़क पर गाड़ी निकाल देते हैं और बीच रास्ते कार बंद हो जाती है. ऐसी स्थिति में घबराहट में लोग बार-बार कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है. 

इससे इंजन को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है और रिपेयर का खर्च लाखों तक पहुंच सकता है. आजकल नई गाड़ियों में कई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं, जिन पर पानी का असर जल्दी पड़ता है. इसलिए बारिश के मौसम में थोड़ी समझदारी और सही जानकारी बेहद जरूरी है. अगर सही समय पर सही कदम उठाए जाएं, तो बड़ी परेशानी और भारी खर्च से आसानी से बचा जा सकता है.

पानी में बंद हुई कार को दोबारा स्टार्ट करना क्यों पड़ सकता है भारी?

अगर आपकी कार गहरे पानी में जाकर बंद हो जाए, तो सबसे पहले उसे दोबारा स्टार्ट करने की गलती बिल्कुल न करें. कई बार पानी इंजन के अंदर पहुंच जाता है. ऐसे में इंजन स्टार्ट करने पर Hydrostatic Lock की स्थिति बन सकती है. इसका मतलब है कि इंजन के अंदर पानी होने की वजह से उसके पार्ट्स जाम हो सकते हैं या खराब हो सकते हैं. इससे इंजन पूरी तरह खराब होने का खतरा भी बढ़ जाता है. 

खासकर डीजल और टर्बो इंजन वाली गाड़ियों में यह समस्या ज्यादा गंभीर हो सकती है. इसके अलावा पानी इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सेंसर और वायरिंग को भी नुकसान पहुंचा सकता है. अगर कार पानी में बंद हो जाए, तो तुरंत इंजन बंद रखें और गाड़ी को सुरक्षित जगह पर धकेलने की कोशिश करें. इसके बाद Roadside Assistance या Mechanic की मदद लेना सबसे सही फैसला माना जाता है. थोड़ी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है.

यह भी पढ़ें: Best CNG Cars: दाम बढ़ने से पहले खरीद लें ये 5 CNG कारें, पेट्रोल की मार से भी देती हैं राहत

बारिश में ड्राइविंग करते समय इन बातों का रखें खास ध्यान

बारिश के मौसम में हमेशा पानी भरे रास्तों से बचने की कोशिश करें. अगर सड़क पर पानी ज्यादा भरा दिखे, तो पहले उसकी गहराई का अंदाजा जरूर लगाएं. कोशिश करें कि ऐसी जगहों से गाड़ी धीरे और लगातार स्पीड में निकाली जाए. बीच पानी में अचानक ब्रेक लगाने या तेज एक्सीलेरेशन से भी बचना चाहिए. कार के टायर, ब्रेक और वाइपर की स्थिति पहले से सही होना जरूरी है. 

इसके अलावा इंजन ऑयल, एयर फिल्टर और बैटरी की जांच भी समय पर करवाते रहें. कई लोग बारिश में AC बंद करके शीशे खोल लेते हैं, लेकिन इससे अंदर नमी बढ़ सकती है. इसलिए Defogger और AC का सही इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है. अगर कार पानी में फंस जाए, तो Panic करने के बजाय समझदारी से काम लें. सही फैसला आपकी कार और जेब दोनों को सुरक्षित रख सकता है.

यह भी पढ़ें: पड़ोसी देश पाकिस्तान में इतने रुपये की आती है फॉर्च्यूनर, कीमत भारत से इतनी गुना ज्यादा

Published at : 24 May 2026 09:33 AM (IST)
Tags :
Waterlogging Monsoon Driving Tips Car Stops In Rain Engine Damage
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
बारिश के पानी में बंद हो गई कार? ना करें ये गलतियां वरना होगा लाखों का नुकसान
बारिश के पानी में बंद हो गई कार? ना करें ये गलतियां वरना होगा लाखों का नुकसान
ऑटो
गाड़ी की कूलिंग कॉइल चोक होने पर जेब पर पड़ेगा भारी नुकसान, किन टिप्स को फॉलो करना जरूरी?
गाड़ी की कूलिंग कॉइल चोक होने पर जेब पर पड़ेगा भारी नुकसान, किन टिप्स को फॉलो करना जरूरी?
ऑटो
Traffic Challan: आपकी गाड़ी पर कितने चालान कटे हैं, ये नहीं पता तो जानिए कैसे कर सकते हैं चेक?
आपकी गाड़ी पर कितने चालान कटे हैं, ये नहीं पता तो जानिए कैसे कर सकते हैं चेक?
ऑटो
पड़ोसी देश पाकिस्तान में इतने रुपये की आती है फॉर्च्यूनर, कीमत भारत से इतनी गुना ज्यादा
पड़ोसी देश पाकिस्तान में इतने रुपये की आती है फॉर्च्यूनर, कीमत भारत से इतनी गुना ज्यादा
Advertisement

वीडियोज

Breaking | US Iran Peace Deal: अमेरिकी की शर्तों पर झुका ईरान! | Hormuz | Nuclear | Donald Trump
Attack on Trump Breaking: ट्रंप के करीब कैसे पहुंच गया हमलावर? | Breaking | | America |
Heat Wave Alert:बेजुबानों पर गर्मी का कहर, जू का मेगा कूलिंग प्लान! | Summer
Sansani | Crime News | Twisha Murder Case: वीडियो में कैद ट्विशा की बेफिक्र कहानी | Bhopal
Janhit | Twisha Murder Case: ट्विशा के साथ क्या हुआ? 'वकील' पति, 'जज' सास बच जाएंगे? | Bhopal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
व्हाइट हाउस में वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी पत्रकार, तभी अचानक हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, दीवार के नीचे छिपी, Video
व्हाइट हाउस में वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी पत्रकार, तभी अचानक हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, दीवार के नीचे छिपी, Video
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पंचायत चुनाव: 57 हजार ग्राम पंचायतों में प्रशासक होंगे नियुक्त, 2027 विधानसभा के बाद इलेक्शन
यूपी पंचायत चुनाव: 57 हजार ग्राम पंचायतों में प्रशासक होंगे नियुक्त, 2027 विधानसभा के बाद इलेक्शन
क्रिकेट
IPL 2026: 'जिस तरह तुमने खुद को संभाला...', अर्जुन के लिए सचिन तेंदुलकर ने लिखा खास मैसेज, आखरी मैच में मिला पहला चांस
'जिस तरह तुमने खुद को संभाला...', अर्जुन के लिए सचिन तेंदुलकर ने लिखा खास मैसेज, आखरी मैच में मिला पहला चांस
इंडिया
तेल, ईरान जंग और बिजनेस... पीएम मोदी और मार्को रुबियो के बीच किन मुद्दों पर हुई चर्चा?
तेल, ईरान जंग और बिजनेस... पीएम मोदी और मार्को रुबियो के बीच किन मुद्दों पर हुई चर्चा?
बॉलीवुड
Aishwarya Rai Cannes 2026: कांस क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय का 'फेदर शो', पैंटसूट में दिखा बॉसी अवतार, छा गया दूसरा रेड कार्पेट लुक
कांस क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय का 'फेदर शो', पैंटसूट में दिखा बॉसी अवतार, छा गया दूसरा रेड कार्पेट लुक
विश्व
हमलावर ने गेट के पास 3 बार की फायरिंग, उसके बाद जवाबी एक्शन... व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग पर अब तक क्या सामने आया?
हमलावर ने गेट के पास 3 बार की फायरिंग, उसके बाद जवाबी एक्शन... व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग पर अब तक क्या सामने आया?
ट्रेंडिंग
Viral video: 4 KM का सफर 45 मिनट में! बेंगलुरु ट्रैफिक पर गूगल इंजीनियर का गुस्सा हुआ वायरल
4 KM का सफर 45 मिनट में! बेंगलुरु ट्रैफिक पर गूगल इंजीनियर का गुस्सा हुआ वायरल
जनरल नॉलेज
Pigeon Feeding Ban: इन देशों में कबूतर को दाना डालने पर प्रतिबंध, जानें क्या है इंसानों को इस पंछी से खतरा?
इन देशों में कबूतर को दाना डालने पर प्रतिबंध, जानें क्या है इंसानों को इस पंछी से खतरा?
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget