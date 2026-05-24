बारिश के पानी में बंद हो गई कार? ना करें ये गलतियां वरना होगा लाखों का नुकसान

Car Stops In Rain: बारिश का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं ड्राइवर्स के लिए कई बड़ी परेशानियां भी लेकर आता है. खासकर शहरों में पानी भरने की समस्या गाड़ियों के लिए खतरा बन जाती है. कई बार लोग जल्दबाजी में पानी भरी सड़क पर गाड़ी निकाल देते हैं और बीच रास्ते कार बंद हो जाती है. ऐसी स्थिति में घबराहट में लोग बार-बार कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है.

इससे इंजन को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है और रिपेयर का खर्च लाखों तक पहुंच सकता है. आजकल नई गाड़ियों में कई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं, जिन पर पानी का असर जल्दी पड़ता है. इसलिए बारिश के मौसम में थोड़ी समझदारी और सही जानकारी बेहद जरूरी है. अगर सही समय पर सही कदम उठाए जाएं, तो बड़ी परेशानी और भारी खर्च से आसानी से बचा जा सकता है.

पानी में बंद हुई कार को दोबारा स्टार्ट करना क्यों पड़ सकता है भारी?

अगर आपकी कार गहरे पानी में जाकर बंद हो जाए, तो सबसे पहले उसे दोबारा स्टार्ट करने की गलती बिल्कुल न करें. कई बार पानी इंजन के अंदर पहुंच जाता है. ऐसे में इंजन स्टार्ट करने पर Hydrostatic Lock की स्थिति बन सकती है. इसका मतलब है कि इंजन के अंदर पानी होने की वजह से उसके पार्ट्स जाम हो सकते हैं या खराब हो सकते हैं. इससे इंजन पूरी तरह खराब होने का खतरा भी बढ़ जाता है.

खासकर डीजल और टर्बो इंजन वाली गाड़ियों में यह समस्या ज्यादा गंभीर हो सकती है. इसके अलावा पानी इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सेंसर और वायरिंग को भी नुकसान पहुंचा सकता है. अगर कार पानी में बंद हो जाए, तो तुरंत इंजन बंद रखें और गाड़ी को सुरक्षित जगह पर धकेलने की कोशिश करें. इसके बाद Roadside Assistance या Mechanic की मदद लेना सबसे सही फैसला माना जाता है. थोड़ी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है.

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बारिश में ड्राइविंग करते समय इन बातों का रखें खास ध्यान

बारिश के मौसम में हमेशा पानी भरे रास्तों से बचने की कोशिश करें. अगर सड़क पर पानी ज्यादा भरा दिखे, तो पहले उसकी गहराई का अंदाजा जरूर लगाएं. कोशिश करें कि ऐसी जगहों से गाड़ी धीरे और लगातार स्पीड में निकाली जाए. बीच पानी में अचानक ब्रेक लगाने या तेज एक्सीलेरेशन से भी बचना चाहिए. कार के टायर, ब्रेक और वाइपर की स्थिति पहले से सही होना जरूरी है.

इसके अलावा इंजन ऑयल, एयर फिल्टर और बैटरी की जांच भी समय पर करवाते रहें. कई लोग बारिश में AC बंद करके शीशे खोल लेते हैं, लेकिन इससे अंदर नमी बढ़ सकती है. इसलिए Defogger और AC का सही इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है. अगर कार पानी में फंस जाए, तो Panic करने के बजाय समझदारी से काम लें. सही फैसला आपकी कार और जेब दोनों को सुरक्षित रख सकता है.

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