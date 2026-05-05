CNG भरवाने के लिए भी सही टाइम चुनना जरूरी, अच्छे प्रेशर के साथ ज्यादा मिलेगा माइलेज

आजकल CNG कार चलाने वालों की संख्या पहले के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि यह पेट्रोल और डीजल के मुकाबले सस्ती और पर्यावरण के लिए बेहतर मानी जाती है. लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता कि CNG भरवाने का भी एक सही समय और सही तरीका होता है. अगर आप सही समय पर और सही जगह से CNG भरवाते हैं तो आपकी गाड़ी में ज्यादा गैस आ सकती है, जिससे माइलेज बेहतर मिलता है और गाड़ी स्मूद चलती है.

सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि CNG का प्रेशर हर समय एक जैसा नहीं होता. आपने कई बार देखा होगा कि कभी टैंक जल्दी फुल हो जाता है और कभी ज्यादा गैस भर जाती है. इसके पीछे वजह गैस का प्रेशर और तापमान होता है. जब गैस का प्रेशर ज्यादा होता है, तो टैंक में ज्यादा मात्रा में CNG भरती है.

किस समय CNG भरवाना सही?

अगर सही समय की बात करें तो सुबह जल्दी लगभग 5 से 8 बजे या देर रात CNG भरवाना सबसे अच्छा माना जाता है. इसकी वजह यह है कि इस समय तापमान कम होता है और ठंडी गैस ज्यादा घनी होती है. घनी गैस होने के कारण वही सिलेंडर में ज्यादा मात्रा में भर जाती है. इसलिए इन समयों पर आपको ज्यादा CNG मिलती है और गाड़ी भी बेहतर परफॉर्म करती है.

वहीं दूसरी ओर दोपहर के समय CNG भरवाना उतना फायदेमंद नहीं होता. दिन में तापमान ज्यादा होने से गैस फैल जाती है. इस वजह से टैंक जल्दी फुल दिखाता है, लेकिन असल में गैस कम होती है. यानी आप पैसे तो पूरे देते हैं, लेकिन गैस थोड़ी कम मिलती है. इसलिए कोशिश करें कि तेज गर्मी के समय CNG भरवाने से बचें.

सीएनजी पंप भी ध्यान से चुनें

सिर्फ समय ही नहीं, सही सीएनजी पंप चुनना भी बहुत जरूरी है. सभी CNG स्टेशनों पर प्रेशर एक जैसा नहीं होता. जो पंप सीधे पाइपलाइन से जुड़े होते हैं, वहां गैस का प्रेशर ज्यादा और स्टेबल रहता है. जबकि छोटे पंप, जहां गैस ट्रक से आती है, वहां प्रेशर थोड़ा कम हो सकता है.

इसके अलावा अगर पंप पर बहुत भीड़ होती है तो लगातार गाड़ियां भरने से प्रेशर कम हो जाता है. इसलिए कम भीड़ वाले पंप पर जाना ज्यादा फायदेमंद होता है. एक और जरूरी बात यह है कि CNG भरते समय मशीन पर दिखने वाला प्रेशर गेज जरूर देखें. आमतौर पर अच्छा प्रेशर 200–220 बार के आसपास माना जाता है. अगर प्रेशर इससे कम है, तो आपकी कार में गैस कम भरेगी.

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