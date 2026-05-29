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हिंदी न्यूज़ऑटोElectric Scooter खरीदने से पहले ये जरूर जान लें, Hero, TVS या OLA कौन है असली Winner

Electric Scooter खरीदने से पहले ये जरूर जान लें, Hero, TVS या OLA कौन है असली Winner

Best Electric Scooter: हीरो, TVS और OLA के Electric Scooters भारतीय बाजार में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं. कीमत, रेंज और फीचर्स के आधार पर कौन सा स्कूटर ज्यादा बेहतर है, जानिए पूरी डिटेल.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 29 May 2026 11:42 AM (IST)
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Best Electric Scooter: भारत में Electric Scooters की डिमांड अब तेजी से बढ़ रही है. बढ़ती पेट्रोल कीमतों और कम रनिंग कॉस्ट की वजह से लोग अब EV Scooters की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं. फिलहाल बाजार में Hero, TVS और OLA जैसी कंपनियों के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स सबसे ज्यादा चर्चा में हैं. हर कंपनी अपने स्कूटर को बेहतर रेंज, ज्यादा फीचर्स और हाई स्पीड के साथ पेश कर रही है. यही वजह है कि नया इलेक्ट्रिक स्कूटर्स खरीदने वाले लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मॉडल ज्यादा फायदे का सौदा साबित होगा. 

कुछ लोग ज्यादा रेंज चाहते हैं तो कुछ के लिए फीचर्स और सर्विस नेटवर्क ज्यादा जरूरी होता है. ऐसे में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स खरीदने से पहले कीमत, बैटरी, स्पीड और चार्जिंग जैसे कई फैक्टर्स को समझना जरूरी माना जाता है. सही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आपकी रोजाना की यात्रा को काफी सस्ता और आसान बना सकता है.

OLA और TVS दे रहे हैं दमदार फीचर्स और स्पीड

OLA Electric अपने हाईटेक फीचर्स और ज्यादा रेंज वाले स्कूटर्स की वजह से काफी लोकप्रिय हो चुकी है. कंपनी के कई मॉडल्स लंबी रेंज और बड़ी टचस्क्रीन जैसी सुविधाओं के साथ आते हैं. वहीं टॉप स्पीड के मामले में भी OLA के स्कूटर्स काफी दमदार माने जाते हैं. दूसरी तरफ TVS iQube अपनी भरोसेमंद परफॉर्मेंस और स्मूद राइड क्वालिटी के लिए पसंद किया जाता है. 

TVS का मजबूत सर्विस नेटवर्क भी ग्राहकों के लिए बड़ा फायदा माना जाता है. iQube में रोजाना इस्तेमाल के हिसाब से संतुलित रेंज और अच्छे फीचर्स मिलते हैं. यही वजह है कि कई फैमिली ग्राहक TVS की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं. दोनों कंपनियां तेजी से EV बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं.

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Hero Vida भी बन रही है मजबूत चुनौती

Hero MotoCorp की Vida Electric Scooter रेंज भी अब बाजार में तेजी से अपनी जगह बना रही है. Hero का बड़ा ब्रांड भरोसा और सर्विस नेटवर्क इसे मजबूत विकल्प बनाते हैं. Vida में अच्छे फीचर्स, रिमूवेबल बैटरी और शानदार डिजाइन दिया गया है. हालांकि कुछ मामलों में OLA ज्यादा टेक्नोलॉजी और लंबी रेंज ऑफर करती है, जबकि TVS बेहतर भरोसे और स्थिर परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. 

ऐसे में कौन सा Electric Scooter सबसे बेहतर है, यह पूरी तरह ग्राहक की जरूरत पर निर्भर करता है. अगर ज्यादा फीचर्स और हाई स्पीड चाहिए तो OLA आकर्षक विकल्प हो सकता है. वहीं भरोसेमंद सर्विस और संतुलित परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए TVS और Hero बेहतर विकल्प माने जा सकते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 29 May 2026 11:42 AM (IST)
Tags :
Ola Electric TVS IQube  Hero Vida Electric Scooter India EV Scooter Comparison
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