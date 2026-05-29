हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोDK Shivakumar Cars: डीके शिवकुमार बनेंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, जानें उनके पास कौन सी कार?

DK Shivakumar Cars: डीके शिवकुमार बनेंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, जानें उनके पास कौन सी कार?

DK Shivakumar Car Collection: इसी बीच सोशल मीडिया और इंटरनेट पर डीके शिवकुमार का नाम तेजी से ट्रेंड करने लगा है. लोग उनकी राजनीति, संपत्ति, लाइफस्टाइल और कार कलेक्शन के बारे में भी जानना चाह रहे हैं

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 29 May 2026 12:10 PM (IST)
Preferred Sources

DK Shivakumar : कर्नाटक की राजनीति में इन दिनों बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. लंबे समय से मुख्यमंत्री बदलने को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार राज्य के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद डीके शिवकुमार का रास्ता साफ हो गया है. 

इसी बीच सोशल मीडिया और इंटरनेट पर डीके शिवकुमार का नाम तेजी से ट्रेंड करने लगा है. लोग सिर्फ उनकी राजनीति ही नहीं, बल्कि उनकी संपत्ति, लाइफस्टाइल और कार कलेक्शन के बारे में भी जानना चाह रहे हैं. ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि 1400 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति रखने वाले डीके शिवकुमार के पास कौन सी कार है. तो आइए जानते हैं कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनने की लिस्ट में शामिल डीके शिवकुमार के पास कौन सी कार है. 

कौन हैं डीके शिवकुमार?

डीके शिवकुमार कर्नाटक कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाते हैं. पार्टी के अंदर उन्हें ट्रबल शूटर यानी मुश्किल समय में हालात संभालने वाले नेता के रूप में जाना जाता है. उन्होंने बहुत कम उम्र में राजनीति में कदम रखा था. साल 1989 में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव जीता और तभी से कर्नाटक की राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ बनी हुई है. वह कई बार कनकपुरा सीट से विधायक चुने जा चुके हैं. कांग्रेस संगठन में उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है और यही वजह है कि पार्टी के बड़े फैसलों में उनकी अहम भूमिका रहती है. 

यह भी पढ़ें -Best Pet Gadgets For Car: अपनी कार में पेट्स के लिए लगवा लें ये गैजेट, सफर पर कभी बोर नहीं होगा आपका बिल्ला

डीके शिवकुमार के पास कौन सी कार है?

डीके शिवकुमार देश के सबसे अमीर नेताओं में गिने जाते हैं. जानकारी के मुताबिक, उनके पास करीब 1,414 करोड़ रुपये की संपत्ति है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी संपत्ति होने के बाद उनके पास सिर्फ एक कार है. उनके पास साल 2002 मॉडल की Toyota Qualis SUV है. इस गाड़ी की अनुमानित कीमत करीब 8.35 लाख रुपये बताई गई है. लोग इस बात को लेकर हैरान हैं कि करोड़ों की संपत्ति रखने वाले नेता ने आज तक अपनी पुरानी कार को संभालकर रखा हुआ है. 

Toyota Qualis की खासियत क्या है?

Toyota Qualis भारत में काफी लोकप्रिय SUV रही है. इसे साल 2000 में लॉन्च किया गया था और यही गाड़ी भारत में टोयोटा की पहचान बनाने वाली पहली बड़ी SUV बनी. उस समय इसका मुकाबला Tata Sumo और Mahindra Bolero जैसी गाड़ियों से था. शुरुआत में इसे ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन धीरे-धीरे इसकी मजबूत बॉडी, शानदार माइलेज और कम मेंटेनेंस की वजह से यह लोगों की पसंद बन गई. जहां बड़ी फैमिली और टैक्सी कारोबार से जुड़े लोग इसे काफी पसंद करते थे. लॉन्च के पहले ही साल में इस SUV ने 21 हजार से ज्यादा यूनिट्स बेच डाली थीं. पांच साल में इसकी 1.4 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिकीं, हालांकि बाद में टोयोटा ने इसे बंद कर दिया.

यह भी पढ़ें  - Maruti, Honda या Toyota, किस Hybrid Car में मिलता है सबसे ज्यादा माइलेज?

Published at : 29 May 2026 11:23 AM (IST)
Tags :
Karnataka New CM DK SHivakumar DK Shivakumar Car Toyota Qualis SUV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
DK Shivakumar Cars: डीके शिवकुमार बनेंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, जानें उनके पास कौन सी कार?
डीके शिवकुमार बनेंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, जानें उनके पास कौन सी कार?
ऑटो
Electric Scooter खरीदने से पहले ये जरूर जान लें, Hero, TVS या OLA कौन है असली Winner
Electric Scooter खरीदने से पहले ये जरूर जान लें, Hero, TVS या OLA कौन है असली Winner
ऑटो
Maruti, Honda या Toyota, किस Hybrid Car में मिलता है सबसे ज्यादा माइलेज?
Maruti, Honda या Toyota, किस Hybrid Car में मिलता है सबसे ज्यादा माइलेज?
ऑटो
Best Pet Gadgets For Car: अपनी कार में पेट्स के लिए लगवा लें ये गैजेट, सफर पर कभी बोर नहीं होगा आपका बिल्ला
अपनी कार में पेट्स के लिए लगवा लें ये गैजेट, सफर पर कभी बोर नहीं होगा आपका बिल्ला
Advertisement

वीडियोज

Iran US War Update: गुस्से में ईरान, America में हलचल | Masoud Pezeshkian | Breaking News | Trump
Hamirpur Bridge Collapse: पुल ढहने से हाहाकार! मलबे में दबे मजदूरों को बचाने के लिए मची भगदड़
Breaking | Attack on Lebanon: ईरान को फिर निशाना बना रहें Trump | Strait Of Hormuz
NEET Paper | Janhit with Chitra Tripathi: आर्मी करेगी अब NEET पेपर की रक्षा | Dharmendra Pradhan
Assam Accident News: हाइवे पर गलत चाल...बन गई काल! | Himanta Biswa Sarma | Highway Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इस्तीफे के बाद दिल्ली पहुंचते ही सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को सौंप दी ख्वाहिशों की लिस्ट, बेटे के लिए मांगा बड़ा पद
इस्तीफे के बाद दिल्ली पहुंचते ही सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को सौंप दी ख्वाहिशों की लिस्ट, बेटे के लिए मांगा बड़ा पद
पंजाब
Punjab Nikay Chunav Results LIVE: पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती जारी, AAP-BJP और कांग्रेस में कौन मार रहा बाजी, यहां जानें सबकुछ
पंजाब निकाय चुनाव: वोटों की गिनती जारी, AAP-BJP और कांग्रेस में कौन मार रहा बाजी, यहां जानें सबकुछ
इंडिया
India Monsoon: उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड...गर्मी के कहर से कोई नहीं बचेगा, IMD की रिपोर्ट ने डराया
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड...गर्मी के कहर से कोई नहीं बचेगा, IMD की रिपोर्ट ने डराया
स्पोर्ट्स
RR Vs GT Qualifier 2 IPL 2026: आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 मुकाबले में इन 5 खिलाड़ियों पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें
आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 मुकाबले में इन 5 खिलाड़ियों पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें
ओटीटी
KD The Devil OTT Release: ध्रुव सर्जा और संजय दत्त की 'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
इंडिया
'थलापति' को देख खुद को नहीं रोक पाई एयर होस्टेस', ऐसा क्या लिखा, रातोंरात वायरल हो गई
'थलापति' को देख खुद को नहीं रोक पाई एयर होस्टेस', ऐसा क्या लिखा, रातोंरात वायरल हो गई
ट्रेंडिंग
Viral Cricket Video: टीम इंडिया के लिए तैयार हो रहा अगला वैभव सूर्यवंशी! नन्ही सी उम्र में लगा रहा लंबे-लंबे छक्के; देखें वीडियो
टीम इंडिया के लिए तैयार हो रहा अगला वैभव सूर्यवंशी! नन्ही सी उम्र में लगा रहा लंबे-लंबे छक्के; देखें वीडियो
ब्यूटी
K-Beauty: स्किन केयर का बेताज बादशाह नहीं रहा अमेरिका, इस देश ने ऐसी दी धोबीपछाड़ कि बदल गया मार्केट
स्किन केयर का बेताज बादशाह नहीं रहा अमेरिका, इस देश ने ऐसी दी धोबीपछाड़ कि बदल गया मार्केट
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
Embed widget