डीके शिवकुमार बनेंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, जानें उनके पास कौन सी कार?

DK Shivakumar : कर्नाटक की राजनीति में इन दिनों बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. लंबे समय से मुख्यमंत्री बदलने को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार राज्य के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद डीके शिवकुमार का रास्ता साफ हो गया है.

इसी बीच सोशल मीडिया और इंटरनेट पर डीके शिवकुमार का नाम तेजी से ट्रेंड करने लगा है. लोग सिर्फ उनकी राजनीति ही नहीं, बल्कि उनकी संपत्ति, लाइफस्टाइल और कार कलेक्शन के बारे में भी जानना चाह रहे हैं. ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि 1400 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति रखने वाले डीके शिवकुमार के पास कौन सी कार है. तो आइए जानते हैं कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनने की लिस्ट में शामिल डीके शिवकुमार के पास कौन सी कार है.

कौन हैं डीके शिवकुमार?

डीके शिवकुमार कर्नाटक कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाते हैं. पार्टी के अंदर उन्हें ट्रबल शूटर यानी मुश्किल समय में हालात संभालने वाले नेता के रूप में जाना जाता है. उन्होंने बहुत कम उम्र में राजनीति में कदम रखा था. साल 1989 में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव जीता और तभी से कर्नाटक की राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ बनी हुई है. वह कई बार कनकपुरा सीट से विधायक चुने जा चुके हैं. कांग्रेस संगठन में उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है और यही वजह है कि पार्टी के बड़े फैसलों में उनकी अहम भूमिका रहती है.

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डीके शिवकुमार के पास कौन सी कार है?

डीके शिवकुमार देश के सबसे अमीर नेताओं में गिने जाते हैं. जानकारी के मुताबिक, उनके पास करीब 1,414 करोड़ रुपये की संपत्ति है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी संपत्ति होने के बाद उनके पास सिर्फ एक कार है. उनके पास साल 2002 मॉडल की Toyota Qualis SUV है. इस गाड़ी की अनुमानित कीमत करीब 8.35 लाख रुपये बताई गई है. लोग इस बात को लेकर हैरान हैं कि करोड़ों की संपत्ति रखने वाले नेता ने आज तक अपनी पुरानी कार को संभालकर रखा हुआ है.

Toyota Qualis की खासियत क्या है?

Toyota Qualis भारत में काफी लोकप्रिय SUV रही है. इसे साल 2000 में लॉन्च किया गया था और यही गाड़ी भारत में टोयोटा की पहचान बनाने वाली पहली बड़ी SUV बनी. उस समय इसका मुकाबला Tata Sumo और Mahindra Bolero जैसी गाड़ियों से था. शुरुआत में इसे ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन धीरे-धीरे इसकी मजबूत बॉडी, शानदार माइलेज और कम मेंटेनेंस की वजह से यह लोगों की पसंद बन गई. जहां बड़ी फैमिली और टैक्सी कारोबार से जुड़े लोग इसे काफी पसंद करते थे. लॉन्च के पहले ही साल में इस SUV ने 21 हजार से ज्यादा यूनिट्स बेच डाली थीं. पांच साल में इसकी 1.4 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिकीं, हालांकि बाद में टोयोटा ने इसे बंद कर दिया.

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