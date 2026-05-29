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हिंदी न्यूज़ऑटोकार खरीदने का ‘Lucky Month’ कौन सा है? जानिए कब मिलती हैं सबसे सस्ती डील्स

कार खरीदने का ‘Lucky Month’ कौन सा है? जानिए कब मिलती हैं सबसे सस्ती डील्स

Best Month To Buy Car: अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो सही महीना चुनना बहुत जरूरी है. साल के कुछ महीनों में शोरूम भारी डिस्काउंट और शानदार ऑफर देते हैं जिससे बड़ी बचत हो सकती है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 29 May 2026 01:09 PM (IST)
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Best Month To Buy Car: नई कार खरीदना हर किसी के लिए एक सपने से कम नहीं होता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कार खरीदने का सही महीना चुनकर हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपये तक बचाए जा सकते हैं. अक्सर लोग जरूरत या पसंद देखकर कार खरीद लेते हैं, जबकि असली गेम सही टाइमिंग का होता है. ऑटो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि साल के कुछ खास महीनों में शोरूम और डीलर अपने सेल्स टारगेट पूरे करने के लिए भारी डिस्काउंट देने लगते हैं. 

यही वजह है कि एक ही कार अलग-अलग महीनों में अलग कीमत पर मिल सकती है. अगर आप भी 2026 में नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले यह जरूर जान लें कि कौन सा महीना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदे वाला साबित हो सकता है.

साल के आखिर में क्यों मिलती हैं सबसे सस्ती डील्स

अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय कार खरीदने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है. खासकर नवंबर और दिसंबर में डीलर पुराने स्टॉक को जल्दी निकालना चाहते हैं क्योंकि अगले साल नई मैन्युफैक्चरिंग वाली गाड़ियां आने लगती हैं. ऐसे में शोरूम भारी कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और फ्री एक्सेसरीज जैसे ऑफर देने लगते हैं. कई बार कंपनियां साल खत्म होने से पहले अपने सेल्स टारगेट पूरे करने के लिए अतिरिक्त छूट भी देती हैं. 

यही वजह है कि त्योहारों और साल के अंत में कारों पर सबसे ज्यादा ऑफर देखने को मिलते हैं. हालांकि दिसंबर में खरीदी गई कार का मॉडल ईयर पुराना माना जाता है, लेकिन अगर आपका फोकस बचत पर है तो यह महीना सबसे ज्यादा फायदा दिला सकता है.

यह भी पढ़ें: नॉर्मल पेट्रोल या पावर पेट्रोल, कौन बचाएगा ज्यादा पैसा, आसान भाषा में समझिए

महीने का आखिरी हफ्ता भी बन सकता है फायदे का सौदा

सिर्फ साल का आखिरी महीना ही नहीं, बल्कि हर महीने का आखिरी हफ्ता भी कार खरीदने के लिए स्मार्ट टाइम माना जाता है. इस दौरान डीलर अपने मंथली टारगेट पूरे करने के दबाव में रहते हैं और ग्राहकों को बेहतर डील देने के लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं. कई बार आपको उसी कार पर ज्यादा डिस्काउंट, कम ब्याज वाली फाइनेंस स्कीम या फ्री इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं. 

अगर आप थोड़ा मोलभाव करना जानते हैं तो इस समय और ज्यादा बचत कर सकते हैं. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि कार खरीदने से पहले अलग-अलग शोरूम से कीमत और ऑफर जरूर तुलना करें. सही रिसर्च और सही टाइमिंग मिल जाए तो आपकी ड्रीम कार काफी सस्ते में घर आ सकती है.

यह भी पढ़ें: कार का Door Lock जाम हो जाए तो क्या करें? मुसीबत में काम आएंगे ये जरूरी टिप्स

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 29 May 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
Car Buying Tips Best Month To Buy Car Car Discounts India Cheapest Time To Buy Car
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