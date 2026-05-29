कार खरीदने का ‘Lucky Month’ कौन सा है? जानिए कब मिलती हैं सबसे सस्ती डील्स

Best Month To Buy Car: नई कार खरीदना हर किसी के लिए एक सपने से कम नहीं होता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कार खरीदने का सही महीना चुनकर हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपये तक बचाए जा सकते हैं. अक्सर लोग जरूरत या पसंद देखकर कार खरीद लेते हैं, जबकि असली गेम सही टाइमिंग का होता है. ऑटो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि साल के कुछ खास महीनों में शोरूम और डीलर अपने सेल्स टारगेट पूरे करने के लिए भारी डिस्काउंट देने लगते हैं.

यही वजह है कि एक ही कार अलग-अलग महीनों में अलग कीमत पर मिल सकती है. अगर आप भी 2026 में नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले यह जरूर जान लें कि कौन सा महीना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदे वाला साबित हो सकता है.

साल के आखिर में क्यों मिलती हैं सबसे सस्ती डील्स

अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय कार खरीदने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है. खासकर नवंबर और दिसंबर में डीलर पुराने स्टॉक को जल्दी निकालना चाहते हैं क्योंकि अगले साल नई मैन्युफैक्चरिंग वाली गाड़ियां आने लगती हैं. ऐसे में शोरूम भारी कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और फ्री एक्सेसरीज जैसे ऑफर देने लगते हैं. कई बार कंपनियां साल खत्म होने से पहले अपने सेल्स टारगेट पूरे करने के लिए अतिरिक्त छूट भी देती हैं.

यही वजह है कि त्योहारों और साल के अंत में कारों पर सबसे ज्यादा ऑफर देखने को मिलते हैं. हालांकि दिसंबर में खरीदी गई कार का मॉडल ईयर पुराना माना जाता है, लेकिन अगर आपका फोकस बचत पर है तो यह महीना सबसे ज्यादा फायदा दिला सकता है.

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महीने का आखिरी हफ्ता भी बन सकता है फायदे का सौदा

सिर्फ साल का आखिरी महीना ही नहीं, बल्कि हर महीने का आखिरी हफ्ता भी कार खरीदने के लिए स्मार्ट टाइम माना जाता है. इस दौरान डीलर अपने मंथली टारगेट पूरे करने के दबाव में रहते हैं और ग्राहकों को बेहतर डील देने के लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं. कई बार आपको उसी कार पर ज्यादा डिस्काउंट, कम ब्याज वाली फाइनेंस स्कीम या फ्री इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं.

अगर आप थोड़ा मोलभाव करना जानते हैं तो इस समय और ज्यादा बचत कर सकते हैं. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि कार खरीदने से पहले अलग-अलग शोरूम से कीमत और ऑफर जरूर तुलना करें. सही रिसर्च और सही टाइमिंग मिल जाए तो आपकी ड्रीम कार काफी सस्ते में घर आ सकती है.

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