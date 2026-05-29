हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोनॉर्मल पेट्रोल या पावर पेट्रोल, कौन बचाएगा ज्यादा पैसा, आसान भाषा में समझिए

नॉर्मल पेट्रोल या पावर पेट्रोल, कौन बचाएगा ज्यादा पैसा, आसान भाषा में समझिए

Normal vs Power Petrol: नॉर्मल और पॉवर पेट्रोल में क्या फर्क होता है और कौन सा फ्यूल ज्यादा फायदे का है, इसे लेकर लोगों में काफी कन्फ्यूजन रहता है. जानिए आसान भाषा में पूरा सच.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 29 May 2026 12:21 PM (IST)
Preferred Sources

Normal vs Power Petrol: पेट्रोल पंप पर अक्सर लोगों को Normal Petrol और Power Petrol के विकल्प दिखाई देते हैं. कई लोग बिना ज्यादा सोचे सस्ता नॉर्मल पेट्रोल डलवा लेते हैं, जबकि कुछ लोग बेहतर माइलेज और इंजन परफॉर्मेंस के लिए महंगा पॉवर पेट्रोल चुनते हैं. लेकिन सवाल यह है कि क्या पॉवर पेट्रोल वाकई इतना फायदेमंद होता है या सिर्फ मार्केटिंग का हिस्सा है. 

दरअसल दोनों फ्यूल के बीच कुछ तकनीकी अंतर जरूर होते हैं. पॉवर पेट्रोल में आमतौर पर ज्यादा Octane Rating और कुछ एडिटिव्स मिलाए जाते हैं, जो इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं. हालांकि हर कार में इसका फायदा समान नहीं होता. यही वजह है कि एक्सपर्ट्स कार की जरूरत और इंजन के हिसाब से सही फ्यूल चुनने की सलाह देते हैं. गलत जानकारी के कारण कई लोग बेवजह ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं.

पॉवर पेट्रोल में ऐसा क्या खास होता है?

पॉवर पेट्रोल को हाई ऑक्टेन फ्यूल भी कहा जाता है. इसमें ऐसे एडिटिव्स मिलाए जाते हैं जो इंजन को साफ रखने और नॉकिंग कम करने में मदद कर सकते हैं. खासकर टर्बो इंजन और हाई परफॉर्मेंस कारों में इसका फायदा ज्यादा देखा जाता है. कुछ मामलों में इससे इंजन स्मूद चलता है और हल्का बेहतर रिस्पॉन्स भी मिल सकता है. हालांकि आम छोटे इंजन वाली कारों में इसका अंतर बहुत ज्यादा महसूस नहीं होता. 

कई लोग सोचते हैं कि पॉवर पेट्रोल डालते ही माइलेज अचानक बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा हर कार में जरूरी नहीं है. अगर कार कंपनी ने सामान्य पेट्रोल इस्तेमाल करने की सलाह दी है तो रोजाना उपयोग में नॉर्मल पेट्रोल भी पर्याप्त माना जाता है. यही वजह है कि हर वाहन के लिए पॉवर पेट्रोल जरूरी नहीं माना जाता.

यह भी पढ़ें: Electric Scooter खरीदने से पहले ये जरूर जान लें, Hero, TVS या OLA कौन है असली Winner

कौन सा पेट्रोल जेब के लिए ज्यादा सही?

अगर बात पैसे बचाने की करें तो ज्यादातर सामान्य कार मालिकों के लिए नॉर्मल पेट्रोल ज्यादा किफायती विकल्प माना जाता है. इसकी कीमत कम होती है और रोजमर्रा की ड्राइविंग में यह बेहतर काम करता है. वहीं जिन लोगों की कार हाई परफॉर्मेंस इंजन वाली है या जो लंबे समय तक बेहतर इंजन हेल्थ चाहते हैं, उनके लिए कभी-कभी पॉवर पेट्रोल उपयोगी हो सकता है. 

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सिर्फ पॉवर पेट्रोल भरवाने से बड़ा माइलेज फायदा नहीं मिलता. असली फर्क सही ड्राइविंग स्टाइल, समय पर सर्विस और सही टायर प्रेशर से पड़ता है. इसलिए फ्यूल चुनते समय सिर्फ विज्ञापन नहीं बल्कि अपनी कार की जरूरत समझना ज्यादा जरूरी माना जाता है.

यह भी पढ़ें: Maruti, Honda या Toyota, किस Hybrid Car में मिलता है सबसे ज्यादा माइलेज?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 29 May 2026 12:21 PM (IST)
Tags :
Car Mileage Power Petrol Normal Petrol Fuel Comparison Petrol Types
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
नॉर्मल पेट्रोल या पावर पेट्रोल, कौन बचाएगा ज्यादा पैसा, आसान भाषा में समझिए
नॉर्मल पेट्रोल या पावर पेट्रोल, कौन बचाएगा ज्यादा पैसा, आसान भाषा में समझिए
ऑटो
DK Shivakumar Cars: डीके शिवकुमार बनेंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, जानें उनके पास कौन सी कार?
डीके शिवकुमार बनेंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, जानें उनके पास कौन सी कार?
ऑटो
Electric Scooter खरीदने से पहले ये जरूर जान लें, Hero, TVS या OLA कौन है असली Winner
Electric Scooter खरीदने से पहले ये जरूर जान लें, Hero, TVS या OLA कौन है असली Winner
ऑटो
Maruti, Honda या Toyota, किस Hybrid Car में मिलता है सबसे ज्यादा माइलेज?
Maruti, Honda या Toyota, किस Hybrid Car में मिलता है सबसे ज्यादा माइलेज?
Advertisement

वीडियोज

Iran US War Update: गुस्से में ईरान, America में हलचल | Masoud Pezeshkian | Breaking News | Trump
Hamirpur Bridge Collapse: पुल ढहने से हाहाकार! मलबे में दबे मजदूरों को बचाने के लिए मची भगदड़
Breaking | Attack on Lebanon: ईरान को फिर निशाना बना रहें Trump | Strait Of Hormuz
NEET Paper | Janhit with Chitra Tripathi: आर्मी करेगी अब NEET पेपर की रक्षा | Dharmendra Pradhan
Assam Accident News: हाइवे पर गलत चाल...बन गई काल! | Himanta Biswa Sarma | Highway Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इस्तीफे के बाद दिल्ली पहुंचते ही सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को सौंप दी ख्वाहिशों की लिस्ट, बेटे के लिए मांगा बड़ा पद
इस्तीफे के बाद दिल्ली पहुंचते ही सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को सौंप दी ख्वाहिशों की लिस्ट, बेटे के लिए मांगा बड़ा पद
पंजाब
Punjab Nikay Chunav Results LIVE: पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती जारी, AAP-BJP और कांग्रेस में कौन मार रहा बाजी, यहां जानें सबकुछ
पंजाब निकाय चुनाव: वोटों की गिनती जारी, AAP-BJP और कांग्रेस में कौन मार रहा बाजी, यहां जानें सबकुछ
इंडिया
India Monsoon: उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड...गर्मी के कहर से कोई नहीं बचेगा, IMD की रिपोर्ट ने डराया
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड...गर्मी के कहर से कोई नहीं बचेगा, IMD की रिपोर्ट ने डराया
स्पोर्ट्स
RR Vs GT Qualifier 2 IPL 2026: आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 मुकाबले में इन 5 खिलाड़ियों पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें
आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 मुकाबले में इन 5 खिलाड़ियों पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें
ओटीटी
KD The Devil OTT Release: ध्रुव सर्जा और संजय दत्त की 'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
इंडिया
'थलापति' को देख खुद को नहीं रोक पाई एयर होस्टेस', ऐसा क्या लिखा, रातोंरात वायरल हो गई
'थलापति' को देख खुद को नहीं रोक पाई एयर होस्टेस', ऐसा क्या लिखा, रातोंरात वायरल हो गई
ट्रेंडिंग
Viral Cricket Video: टीम इंडिया के लिए तैयार हो रहा अगला वैभव सूर्यवंशी! नन्ही सी उम्र में लगा रहा लंबे-लंबे छक्के; देखें वीडियो
टीम इंडिया के लिए तैयार हो रहा अगला वैभव सूर्यवंशी! नन्ही सी उम्र में लगा रहा लंबे-लंबे छक्के; देखें वीडियो
ब्यूटी
K-Beauty: स्किन केयर का बेताज बादशाह नहीं रहा अमेरिका, इस देश ने ऐसी दी धोबीपछाड़ कि बदल गया मार्केट
स्किन केयर का बेताज बादशाह नहीं रहा अमेरिका, इस देश ने ऐसी दी धोबीपछाड़ कि बदल गया मार्केट
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
Embed widget