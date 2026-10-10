चलती कार में रिवर्स गियर डालने से क्या होता है, इससे क्या नुकसान?

कार चलाते समय गियर बदलना सामान्य बात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर चलती कार में गलती से Reverse Gear लगा दिया जाए तो क्या होगा. इसका जवाब कार के Transmission यानी Gearbox के प्रकार पर निर्भर करता है. मैनुअल कार में ऐसा करने पर गियर फंस सकता है या गियरबॉक्स से घिसने की तेज आवाज आ सकती है.

वहीं, कई आधुनिक ऑटोमैटिक कारों में इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा सिस्टम चलती गाड़ी में रिवर्स गियर लगने से रोकता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा करना सुरक्षित है. अगर गियरबॉक्स रिवर्स को चुन ले या सिस्टम में खराबी हो, तो Transmission को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए कार को पीछे ले जाने से पहले पूरी तरह रोकना जरूरी है.

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मैनुअल कार में क्या होगा?

मैनुअल कार में Reverse Gear आमतौर पर गाड़ी पूरी तरह रुकने के बाद लगाने के लिए बनाया जाता है. अगर कार आगे चल रही हो और आप रिवर्स गियर लगाने की कोशिश करें, तो गियर आसानी से नहीं लगेगा या गियरबॉक्स से खटखटाने और घिसने जैसी आवाज आ सकती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आगे चलने के दौरान गियरबॉक्स के अंदर के पुर्जे घूम रहे होते हैं और रिवर्स गियर की दिशा उनसे मेल नहीं खाती. अगर जबरदस्ती गियर लगा दिया जाए और क्लच छोड़ दिया जाए, तो गियर के दांत और दूसरे Transmission Parts खराब हो सकते हैं. इससे मरम्मत पर काफी खर्च आ सकता है.

ऑटोमैटिक कार में क्या होता है?

ऑटोमैटिक कारों में अक्सर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, जो गाड़ी आगे चलने के दौरान रिवर्स गियर को सक्रिय होने से रोक सकता है. ऐसे में गियर लीवर को R पर ले जाने के बावजूद गियरबॉक्स रिवर्स में नहीं जाता. हालांकि, यह सुविधा हर कार में एक जैसी नहीं होती और इसका व्यवहार मॉडल के अनुसार बदल सकता है. कुछ परिस्थितियों में गलत तरीके से गियर बदलने पर गाड़ी झटका दे सकती है या Transmission को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए यह मानकर चलना गलत है कि ऑटोमैटिक कार में चलते समय रिवर्स लगाने से कुछ नहीं होगा. कार के Owner's Manual में दिए निर्देशों का पालन करना जरूरी है.

क्या रिवर्स गियर से कार रोक सकते हैं?

नहीं. आगे चलती कार को रोकने के लिए Reverse Gear का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से कार तुरंत सुरक्षित तरीके से नहीं रुकेगी, बल्कि गियरबॉक्स पर दबाव पड़ सकता है और वाहन का संतुलन भी प्रभावित हो सकता है. कार रोकने के लिए एक्सेलरेटर से पैर हटाएं और ब्रेक का इस्तेमाल करें. रिवर्स गियर लगाने से पहले गाड़ी को पूरी तरह रोकें, ब्रेक दबाकर रखें और फिर गियर बदलें. कुछ कारों के मैनुअल में रिवर्स लगाने से पहले न्यूट्रल में कुछ सेकंड रुकने की सलाह भी दी गई है. अगर गलती से चलते समय रिवर्स चुन लिया है और असामान्य आवाज या झटका महसूस हो, तो सुरक्षित जगह रुककर जरूरत पड़ने पर सर्विस सेंटर से जांच कराएं.

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