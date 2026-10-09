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हिंदी न्यूज़ऑटोMG Windsor का नया पत्ता खुला, Indulge Edition में क्या है खास?

MG Windsor का नया पत्ता खुला, Indulge Edition में क्या है खास?

MG Windsor Indulge Edition का टीजर जारी हो गया है. नए Olive-Brown Colour के साथ आने वाली इस Special Edition की पूरी जानकारी जल्द सामने आ सकती है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 09 Oct 2026 10:46 AM (IST)
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MG Windsor EV को भारत में दो साल पूरे होने जा रहे हैं और इसी मौके पर JSW MG Motor India ने इसके नए Indulge Edition का पहला टीजर जारी किया है. कंपनी इसे Windsor का ज्यादा Exclusive और Premium Edition बता रही है. हालांकि, अभी कार के सभी बदलावों की जानकारी सामने नहीं आई है. टीजर में Windsor का वही Overall Design और Connected LED DRLs दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे खास चीज इसका नया Olive-Brown Exterior Colour है. 

कंपनी ने अभी इस Special Edition की Launch Date, कीमत और पूरी Feature List का खुलासा नहीं किया है. इसलिए फिलहाल इसे एक Limited-Edition Upgrade के तौर पर देखना सही होगा. कंपनी के मुताबिक, भारत में Windsor को 80,000 से ज्यादा परिवार चुन चुके हैं.

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नए Colour से बदलेगा Windsor का अंदाज

Indulge Edition के टीजर में कार का सिल्हूट काफी हद तक मौजूदा Windsor जैसा ही नजर आता है. Front में Connected LED DRLs भी पहले जैसे दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, Olive-Brown Colour इसे Regular Windsor से अलग पहचान देने वाला बड़ा बदलाव हो सकता है. पिछले साल कंपनी ने Windsor का Inspire Edition भी पेश किया था, जिसमें Special Edition Styling और कुछ Premium Touches दिए गए थे. इसी वजह से Indulge Edition में भी Exclusive Badging, Exterior Accents या दूसरे Cosmetic Changes मिलने की संभावना जताई जा रही है. लेकिन इन बदलावों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

Interior और Features में क्या बदलेगा?

MG ने अभी Indulge Edition के Interior की तस्वीरें या पूरी Feature List जारी नहीं की है. इसलिए नए Upholstery, Special Interior Accents या अतिरिक्त Accessories जैसी बातें फिलहाल अनुमान हैं. मौजूदा Windsor EV में 15.6-inch GrandView Touchscreen, 360-Degree Camera, Power-Adjustable Driver Seat, Panoramic Glass Roof और Connected Features जैसे उपकरण मिलते हैं. टॉप वेरिएंट में Front Ventilated Seats और Infinity Audio System भी उपलब्ध हैं. Indulge Edition में इनमें से कुछ Features को Special Edition Theme के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है, लेकिन कंपनी की आधिकारिक जानकारी आने तक इन्हें Confirmed नहीं माना जाना चाहिए.

कीमत और Battery में क्या होगा बदलाव?

Indulge Edition की कीमत अभी सामने नहीं आई है. मौजूदा Windsor EV अलग-अलग वेरिएंट और Battery Options के साथ उपलब्ध है, जबकि कंपनी ने नए Edition के Powertrain में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की है. इसलिए फिलहाल Battery, Motor या Range में बड़ा बदलाव मानना सही नहीं होगा. कंपनी की तरफ से Launch Date और कीमत की घोषणा का इंतजार है. अगर Indulge Edition में मुख्य रूप से Styling और Premium Features जोड़े जाते हैं, तो इसकी कीमत Regular Windsor के मुकाबले ज्यादा हो सकती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 09 Oct 2026 10:46 AM (IST)
Tags :
MG Windsor Indulge Edition
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