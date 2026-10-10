फ्यूल लाइट जलने के बाद कितनी दूर चल सकती है कार? जानें यहां

कार चलाते समय अगर अचानक डैशबोर्ड पर Fuel Warning Light जलने लगे, तो सबसे पहले मन में यही सवाल आता है कि अब गाड़ी कितनी दूर तक चल पाएगी. कई लोग मानते हैं कि फ्यूल लाइट जलने के बाद कार आसानी से 50 से 100 किलोमीटर चल सकती है, लेकिन हर कार में ऐसा होना जरूरी नहीं है. आमतौर पर Low Fuel Warning Light जलने के बाद कार में कुछ पेट्रोल या डीजल बचा होता है, जिससे ड्राइवर नजदीकी पेट्रोल पंप तक पहुंच सके.

कई कारों में यह दूरी लगभग 40 से 80 किलोमीटर हो सकती है, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है. कार का मॉडल, टैंक का आकार, माइलेज, ट्रैफिक और ड्राइविंग स्टाइल इसकी रेंज को प्रभावित करते हैं. इसलिए फ्यूल लाइट को नजरअंदाज करने के बजाय जल्द ईंधन भरवाना बेहतर है.

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फ्यूल लाइट जलने पर कितना ईंधन बचता है?

जब टैंक में ईंधन एक तय स्तर से नीचे पहुंचता है, तो सेंसर डैशबोर्ड पर Low Fuel Warning Light जला देता है. यह स्तर हर कार में अलग हो सकता है. कुछ कारों में फ्यूल गेज के साथ Distance to Empty यानी DTE भी दिखता है, जो बचे हुए ईंधन के आधार पर अनुमानित दूरी बताता है. हालांकि, यह आंकड़ा भी बदल सकता है और इसे पूरी तरह सटीक नहीं मानना चाहिए. उदाहरण के लिए, Mahindra Bolero के एक मैनुअल में Low Fuel Warning के समय लगभग 7 लीटर ईंधन दिखाया गया है, जबकि अलग मॉडल में यह मात्रा अलग हो सकती है. इसलिए अपनी कार के Owner's Manual में दी गई जानकारी देखना सबसे सही तरीका है.

किन बातों पर निर्भर करती है बची हुई रेंज?

फ्यूल लाइट जलने के बाद कार कितनी दूर चलेगी, यह सिर्फ टैंक में बचे ईंधन पर निर्भर नहीं करता. अगर सड़क पर भारी ट्रैफिक है, बार-बार ब्रेक लगाने पड़ते हैं या कार तेज गति से चलाई जा रही है, तो ईंधन जल्दी खत्म हो सकता है. AC का इस्तेमाल, सड़क की चढ़ाई और कार में ज्यादा वजन होने से भी माइलेज प्रभावित हो सकता है. इसके अलावा, बड़ी SUV और कम माइलेज वाली कारों की बची हुई रेंज छोटी, किफायती कारों से कम हो सकती है. इसलिए किसी दूसरी कार के अनुभव के आधार पर अपनी कार की रेंज तय करना सही नहीं है.

फ्यूल लाइट जलने पर क्या करना चाहिए?

फ्यूल लाइट जलते ही नजदीकी पेट्रोल पंप की ओर जाना चाहिए और जानबूझकर टैंक खाली होने तक गाड़ी नहीं चलानी चाहिए. अगर आपकी कार में DTE दिखता है, तो उसे केवल अनुमान मानें. टैंक में बहुत कम ईंधन होने पर ढलान या मोड़ पर फ्यूल सेंसर की रीडिंग भी बदल सकती है. बार-बार कम ईंधन पर गाड़ी चलाने से बचना बेहतर है. पेट्रोल या डीजल खत्म होने पर रास्ते में गाड़ी बंद हो सकती है, जिससे परेशानी और सुरक्षा का जोखिम बढ़ जाता है. सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि चेतावनी मिलते ही जल्द ईंधन भरवाएं और लंबी यात्रा से पहले फ्यूल लेवल जांच लें.

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