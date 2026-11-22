सड़क पर कार चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस जैसे दस्तावेज जरूरी होते हैं. इनके साथ ही PUC यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट भी वाहन मालिकों के लिए महत्वपूर्ण है. यह प्रमाणित करता है कि आपकी कार से निकलने वाला धुआं निर्धारित प्रदूषण मानकों के अंदर है. आमतौर पर लोग PUC की वैधता खत्म होने पर पेट्रोल पंप या अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्र पर जाकर टेस्ट कराते हैं, लेकिन परेशानी तब होती है जब कार इस जांच में पास नहीं हो पाती.

ऐसी स्थिति में कई वाहन मालिकों को समझ नहीं आता कि अब कार का क्या करना होगा? ऐसे में उनके मन में सवाल आते हैं कि क्या दोबारा टेस्ट कराया जा सकता है या इस समस्या को ठीक कैसे किया जाए? अगर आपकी कार भी PUC टेस्ट में फेल हो गई है तो घबराने के बजाय इन बातों को रखें ध्यान.

PUC टेस्ट में कार फेल होनी की वजह

PUC टेस्ट में कार से निकलने वाले प्रदूषक तत्वों की जांच की जाती है. पेट्रोल और CNG कारों में मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और हाइड्रोकार्बन (HC) जैसे उत्सर्जन की जांच होती है. डीजल कारों में धुएं की मात्रा और उसकी Smoke Opacity मापी जाती है. अगर इनकी मात्रा निर्धारित सीमा से ज्यादा होती है तो कार को PUC टेस्ट में फेल कर दिया जाता है. इसके अलावा कार के डैशबोर्ड पर इंजन की खराबी बताने वाली Malfunction Indicator Lamp (MIL) जलती रहने पर भी PUC रिजेक्ट हो सकता है. इसके लिए अधिकृत केंद्र Form 59-A के तहत रिजेक्शन स्लिप जारी कर सकता है.

फेल होने पर सबसे पहले यह करें

अगर आपकी कार PUC टेस्ट में फेल हो जाती है तो सबसे पहले रिजेक्शन स्लिप जरूर लें. इसमें टेस्ट फेल होने की वजह दर्ज होती है. यह स्लिप कार की सर्विस कराने में मदद करती है. इसके बाद किसी अच्छे सर्विस सेंटर या मैकेनिक से कार की जांच करवाएं. अगर इंजन में खराबी, एयर फिल्टर में गंदगी, स्पार्क प्लग की समस्या, फ्यूल इंजेक्शन या एग्जॉस्ट सिस्टम में गड़बड़ी है तो उसे ठीक करवाना जरूरी है. ध्यान रखें कि हर कार में PUC फेल होने की वजह अलग होती है, इसलिए बिना जांच के पार्ट्स बदलवाने से बचें.

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मरम्मत के बाद दोबारा कराएं PUC टेस्ट

कार की खराबी ठीक होने के बाद उसे किसी अधिकृत PUC सेंटर पर दोबारा ले जाएं. वहां फिर से उत्सर्जन की जांच की जाएगी. अगर इस बार कार निर्धारित प्रदूषण मानकों पर खरी उतरती है तो आपको वैध PUC सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा. ध्यान रखें कि PUC टेस्ट के लिए केवल राज्य सरकार से अधिकृत केंद्र पर ही जाएं. केंद्र पर टेस्ट की प्रक्रिया और शुल्क की जानकारी भी जरूर लें.

PUC फेल होने पर क्या कार चला सकते हैं?

PUC टेस्ट में फेल होने के बाद आपको वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं मिलता. ऐसे में कार को सामान्य रूप से चलाते रहना कानूनी परेशानी पैदा कर सकता है. मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत वाहन में वैध PUC प्रमाणपत्र होना जरूरी है. बिना वैध PUC के पकड़े जाने पर चालान और अन्य कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

नवंबर 2026 में PUC को लेकर बदले नियम

हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 13 नवंबर 2026 को केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया है. नए नियमों के तहत PUC सर्टिफिकेट की वैधता अब वाहन के BS उत्सर्जन मानक, उसकी उम्र और ट्रांसपोर्ट या नॉन-ट्रांसपोर्ट श्रेणी के आधार पर तय होगी. BS-VI ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए 6 साल तक 2 साल, 6 से 10 साल तक 1 साल और 10 साल से अधिक उम्र पर 6 महीने की वैधता निर्धारित की गई है.

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