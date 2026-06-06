कैसे बुक कर सकते हैं 8 रुपये KM वाली प्रीमियम कैब सर्विस? अभी मिल रही 50 परसेंट छूट

भारत में अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तेजी से बढ़ रही है और इसी कड़ी में एक नई और प्रीमियम इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा Green SM Limo लॉन्च की गई है. यह सेवा खास तौर पर उन लोगों के लिए शुरू की गई है जो आरामदायक, सेफ और ईको-फ्रेंडली सफर चाहते हैं.

इसे वियतनाम की कंपनी Vingroup से जुड़ी Green SM ने भारत में पेश किया है और फिलहाल इसकी शुरुआत दिल्ली-एनसीआर से की गई है. लॉन्च स्पेशल ऑफर के तहत 5 जून से 11 जून तक ऐप बुकिंग पर 50% छूट का लाभ मिल रहा है.

ज्यादा स्पेस और मॉडर्न फीचर्स

Green SM Limo पूरी तरह से इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा है, यानी इसमें कोई पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल नहीं होता. इसमें इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक MPV हैं जो खासतौर पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई हैं. इन गाड़ियों में ज्यादा जगह, आरामदायक सीटें और मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं, जिससे लंबी दूरी का सफर भी आसान और आरामदायक हो जाता है. कंपनी का दावा है कि यह सेवा पर्यावरण के लिए भी बेहतर है क्योंकि इससे पॉल्यूशन और कार्बन एमिशन कम होता है.

कंफर्ट और सेफ्टी का रखा जाता है ध्यान

इस सेवा की सबसे खास बात इसका प्रीमियम फील है. यात्रियों को साफ-सुथरी और मॉडर्न इलेक्ट्रिक गाड़ियां मिलती हैं, जिनमें बेहतर कंफर्ट और सेफ यात्रा का ध्यान रखा गया है. कंपनी का फोकस सिर्फ सवारी उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि एक हाई-क्वालिटी राइडिंग एक्सपीरियंस देना भी है. इसी वजह से इसे एक प्रीमियम कैब सर्विस के रूप में लॉन्च किया गया है, जो आम राइड-हेलिंग सेवाओं से थोड़ा अलग है.

कैसे बुक कर सकते हैं कैब सर्विस?

बुकिंग की प्रक्रिया भी काफी आसान रखी गई है. ग्राहक अपने मोबाइल में Green SM ऐप डाउनलोड करके आसानी से कैब बुक कर सकते हैं. ऐप में पिकअप और ड्रॉप लोकेशन डालने के बाद राइड का विकल्प चुना जा सकता है और कुछ ही मिनटों में इलेक्ट्रिक टैक्सी उपलब्ध हो जाती है. कंपनी समय-समय पर प्रमोशनल ऑफर और डिस्काउंट भी देती है, जिससे शुरुआती ग्राहकों को सस्ती राइड का फायदा मिल सके.

भारत में इस सेवा की शुरुआत को एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि यह टैक्सी मार्केट में नए तरह का कॉम्पिटिशन लेकर आई है. जहां एक तरफ Ola और Uber जैसी कंपनियां पहले से मौजूद हैं, वहीं Green SM पूरी तरह इलेक्ट्रिक फ्लीट और कंट्रोल्ड सर्विस मॉडल के साथ बाजार में उतरी है. इसका मतलब है कि कंपनी अपनी गाड़ियों और ड्राइवरों पर सीधा कंट्रोल रखती है, जिससे सेवा की क्वालिटी और सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके.

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