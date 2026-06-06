कैसे बुक कर सकते हैं 8 रुपये KM वाली प्रीमियम कैब सर्विस? अभी मिल रही 50 परसेंट छूट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोकैसे बुक कर सकते हैं 8 रुपये KM वाली प्रीमियम कैब सर्विस? अभी राइड पर मिल रही 50 परसेंट छूट

कैसे बुक कर सकते हैं 8 रुपये KM वाली प्रीमियम कैब सर्विस? अभी राइड पर मिल रही 50 परसेंट छूट

Green SM Limo पूरी तरह से इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा है, यानी इसमें कोई पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल नहीं होता. इसमें इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक MPV हैं. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

By : क़मरजहां | Updated at : 06 Jun 2026 01:24 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तेजी से बढ़ रही है और इसी कड़ी में एक नई और प्रीमियम इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा Green SM Limo लॉन्च की गई है. यह सेवा खास तौर पर उन लोगों के लिए शुरू की गई है जो आरामदायक, सेफ और ईको-फ्रेंडली सफर चाहते हैं.

इसे वियतनाम की कंपनी Vingroup से जुड़ी Green SM ने भारत में पेश किया है और फिलहाल इसकी शुरुआत दिल्ली-एनसीआर से की गई है. लॉन्च स्पेशल ऑफर के तहत 5 जून से 11 जून तक ऐप बुकिंग पर 50% छूट का लाभ मिल रहा है.

ज्यादा स्पेस और मॉडर्न फीचर्स

Green SM Limo पूरी तरह से इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा है, यानी इसमें कोई पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल नहीं होता. इसमें इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक MPV हैं जो खासतौर पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई हैं. इन गाड़ियों में ज्यादा जगह, आरामदायक सीटें और मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं, जिससे लंबी दूरी का सफर भी आसान और आरामदायक हो जाता है. कंपनी का दावा है कि यह सेवा पर्यावरण के लिए भी बेहतर है क्योंकि इससे पॉल्यूशन और कार्बन एमिशन कम होता है.

कंफर्ट और सेफ्टी का रखा जाता है ध्यान

इस सेवा की सबसे खास बात इसका प्रीमियम फील है. यात्रियों को साफ-सुथरी और मॉडर्न इलेक्ट्रिक गाड़ियां मिलती हैं, जिनमें बेहतर कंफर्ट और सेफ यात्रा का ध्यान रखा गया है. कंपनी का फोकस सिर्फ सवारी उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि एक हाई-क्वालिटी राइडिंग एक्सपीरियंस देना भी है. इसी वजह से इसे एक प्रीमियम कैब सर्विस के रूप में लॉन्च किया गया है, जो आम राइड-हेलिंग सेवाओं से थोड़ा अलग है. 

कैसे बुक कर सकते हैं कैब सर्विस?

बुकिंग की प्रक्रिया भी काफी आसान रखी गई है. ग्राहक अपने मोबाइल में Green SM ऐप डाउनलोड करके आसानी से कैब बुक कर सकते हैं. ऐप में पिकअप और ड्रॉप लोकेशन डालने के बाद राइड का विकल्प चुना जा सकता है और कुछ ही मिनटों में इलेक्ट्रिक टैक्सी उपलब्ध हो जाती है. कंपनी समय-समय पर प्रमोशनल ऑफर और डिस्काउंट भी देती है, जिससे शुरुआती ग्राहकों को सस्ती राइड का फायदा मिल सके.

भारत में इस सेवा की शुरुआत को एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि यह टैक्सी मार्केट में नए तरह का कॉम्पिटिशन लेकर आई है. जहां एक तरफ Ola और Uber जैसी कंपनियां पहले से मौजूद हैं, वहीं Green SM पूरी तरह इलेक्ट्रिक फ्लीट और कंट्रोल्ड सर्विस मॉडल के साथ बाजार में उतरी है. इसका मतलब है कि कंपनी अपनी गाड़ियों और ड्राइवरों पर सीधा कंट्रोल रखती है, जिससे सेवा की क्वालिटी और सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके.

यह भी पढ़ें:-

बारिश में गाड़ी फंसना बड़ी मुसीबत, जलभराव में भी आसानी से चल सकती हैं ये 5 SUVs, जानें नाम

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 06 Jun 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
Auto News Green SM Limo Electric Premium Taxi EV Taxi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
कैसे बुक कर सकते हैं 8 रुपये KM वाली प्रीमियम कैब सर्विस? अभी राइड पर मिल रही 50 परसेंट छूट
कैसे बुक कर सकते हैं 8 रुपये KM वाली प्रीमियम कैब सर्विस? अभी मिल रही 50 परसेंट छूट
ऑटो
बारिश में गाड़ी फंसना बड़ी मुसीबत, जलभराव में भी आसानी से चल सकती हैं ये 5 SUVs, जानें नाम
बारिश में गाड़ी फंसना बड़ी मुसीबत, जलभराव में भी आसानी से चल सकती हैं ये 5 SUVs
ऑटो
कार में नहीं है टचस्क्रीन? आपका स्मार्टफोन ही कर देगा सारा काम, जानिए आसान तरीका
कार में नहीं है टचस्क्रीन? आपका स्मार्टफोन ही कर देगा सारा काम, जानिए आसान तरीका
ऑटो
शानदार पावर के साथ कमाल का रोड प्रेजेंस, लॉन्च होने जा रहीं ये तीन दमदार SUV, जानें डिटेल्स
शानदार पावर के साथ कमाल का रोड प्रेजेंस, लॉन्च होने जा रहीं ये तीन दमदार SUV, जानें डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

US Iran War Updates: Trump का बदलता मूड..युद्ध में लाएगा शांति? | Hormuz | Breaking | Latest News
Khan Sir Controversy: आज कोर्ट में सरेंडर करेंगे खान सर? | Patna Coaching Firing
Khan Sir Controversy: खान सर की होने वाली है गिरफ्तारी? | Patna Coaching Firing | Breaking | Bihar
US Iran War Updates: Hormuz पर बड़ी कार्रवाई के बाद Trump का बयान | Khamenei | Breaking |Latest News
Sansani: ब्रेकअप का खूनी दरिंदा ! | Mohali Punjab | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत को धमकी देने वाले अमेरिका-यूरोप को पुतिन की दो टूक, कहा- 'PM मोदी के राज में प्रतिबंधों...'
भारत को धमकी देने वाले अमेरिका-यूरोप को पुतिन की दो टूक, कहा- 'PM मोदी के राज में प्रतिबंधों...'
महाराष्ट्र
CJP Protest: 'यह अच्छी बात है कि...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर संजय राउत का बड़ा बयान
'यह अच्छी बात है कि...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर संजय राउत का बड़ा बयान
इंडिया
Explained: सड़कों, चौराहों, शहरों और अब यूनिवर्सिटी का नेम चेंज! बीजेपी को आखिर नाम बदलने से हासिल क्या होता है?
चौराहों, शहरों और अब यूनिवर्सिटी का नेम चेंज! बीजेपी को आखिर नाम बदलने से हासिल क्या होता है?
टेलीविजन
झूठे आरोपों का कबूलनामा कर बुरी फंसी शिल्पा शिंदे, अब होगी कार्रवाई? AICWA ने महाराष्ट्र के सीएम से कर दी है अपील
झूठे आरोपों के खिलाफ शिल्पा शिंदे पर अब होगी कार्रवाई? एआईसीडब्ल्यूए ने की ये तैयारी
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बवाल, हिट लेकर पहुंचा शख्स, कहा- 'भारत को नेपाल-बांग्लादेश बनाने वालों...'
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बवाल, हिट लेकर पहुंचा शख्स, कहा- 'भारत को नेपाल-बांग्लादेश बनाने वालों...'
बिहार
NDA में उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेला! चिराग पासवान के इस फैसले से बेटे को देना पड़ेगा मंत्री पद से इस्तीफा?
NDA में उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेला! चिराग पासवान के इस फैसले से बेटे को देना पड़ेगा मंत्री पद से इस्तीफा?
इंडिया
BJP छोड़ने के बाद अन्नामलाई ने नई पार्टी का किया ऐलान, CM थलापति विजय को लेकर दिया बड़ा बयान
BJP छोड़ने के बाद अन्नामलाई ने नई पार्टी का किया ऐलान, CM थलापति विजय को लेकर दिया बड़ा बयान
हेल्थ
Home Remedies for Phlegm: इन तीन घरेलू नुस्खों से एक बार में निकल जाएगा फेफड़ों में जमा कफ, यहां जानिए
इन तीन घरेलू नुस्खों से एक बार में निकल जाएगा फेफड़ों में जमा कफ, यहां जानिए
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget