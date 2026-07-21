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हिंदी न्यूज़ऑटो526KM रेंज वाली Syros EV या Nexon EV? खरीदने से पहले जान लें कौन है बेस्ट

526KM रेंज वाली Syros EV या Nexon EV? खरीदने से पहले जान लें कौन है बेस्ट

Kia Syros EV vs Tata Nexon EV: 526KM रेंज वाली Kia Syros EV या Tata Nexon EV? जानिए बैटरी, चार्जिंग, केबिन फीचर्स और परफॉर्मेंस के मामले में कौन सी इलेक्ट्रिक एसयूवी आपके लिए है सबसे बेस्ट.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 21 Jul 2026 11:54 AM (IST)
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Kia Syros EV vs Tata Nexon EV: भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों का डिमांड बढ़ता ही जा रहा है. लोग अब पेट्रोल-डीजल गाड़ी छोड़ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. अगर आप भी कोई ईवी कार खरीदने की सोच रहे हैं तो हम आज आपको दो बेहतरीन बजट कॉम्पैक्ट ईवी एसयूवी के बारें में बताएंगे जिसपर आप दांव लगा सकते हैं. दरअसल, आज हम बात करेंगे टाटा नेक्सन ईवी और किआ सिरोस ईवी की और जानेंगे की आपको किस गाड़ी को खरीदना चाहिए और क्यों खरीदना चाहिए.

किआ सिरोस ईवी की बैटरी का जलवा

बता दें कि, किआ सिरोस ईवी को कंपनी ने दो बड़े बैटरी पैक ऑप्शंस के साथ पेश किया है. इसमें 42 kWh और 51.4 kWh की बैटरी मिलती है. इसका 42 kWh वेरिएंट 443 किलोमीटर और 51.4 kWh वाला बड़ा वेरिएंट 526 किलोमीटर की शानदार रेंज देता है. 

इस सेगमेंट में 500 किमी से ज्यादा की रेंज देना बहुत बड़ी बात है. परफॉर्मेंस की बात करें तो बड़े बैटरी पैक वाली मोटर 171 hp की पावर और 255 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. यह कार सिर्फ 8.1 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटा की स्पीड पकड़ लेती है.

यह भी पढ़ें: EV खरीदने की सोच रहे हैं? कुछ दिन रुकिए, आ रही हैं 500KM+ रेंज वाली 3 नई कारें

टाटा नेक्सन का भरोसा और बेहतर परफॉर्मेंस

जबकि दूसरी तरफ टाटा नेक्सन ईवी में ग्राहकों को 30 kWh और 45 kWh के दो बैटरी विकल्प मिलते हैं. इसकी छोटी बैटरी सिंगल चार्ज पर 275 किमी और बड़ी 45 kWh वाली बैटरी 489 किमी तक की ड्राइविंग रेंज देती है. 

बता दें कि, पावर आउटपुट के मामले में 30 kWh मॉडल 129 hp और 45 kWh मॉडल 145 hp की पावर के साथ 215 Nm का टॉर्क पैदा करता है. हालांकि नेक्सन ईवी की रेंज साइरोस से थोड़ी कम है लेकिन टाटा का विशाल चार्जिंग नेटवर्क और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग इसे आज भी ग्राहकों का सबसे भरोसेमंद विकल्प बनाती है.

इंटीरियर और हाई-टेक फीचर्स की जंग

बता दें कि, फीचर्स के मामले में किआ सिरोस ईवी ने बाजी मारने की पूरी कोशिश की है. इसके केबिन में आपको 12.3-इंच ड्राइवर डिस्प्ले, 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और 5-इंच एसी कंट्रोल डिस्प्ले वाला कमाल का ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप मिलता है. इसके साथ ही इसमें वेंटिलेटेड सीट्स और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं. 

वहीं टाटा नेक्सन ईवी भी 12.3-इंच की बड़ी टचस्क्रीन, जेबीएल साउंड सिस्टम, रियर एसी वेंट्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी से लैस है. अगर आपको ज्यादा पावर और लंबी रेंज चाहिए तो साइरोस ईवी आगे है जबकि सेफ्टी और भरोसे में नेक्सन ईवी बेस्ट दांव है.

यह भी पढ़ें: पुरानी Victoris या नई Brezza कौन सी आपके लिए फायदे का सौदा, जान लीजिए काम की बात

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 21 Jul 2026 11:54 AM (IST)
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