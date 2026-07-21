Cheapest Hatchback Cars: ये हैं देश की सबसे सस्ती हैचबैक कारें, खरीदने से पहले देख लीजिए पूरी लिस्ट
Cheapest Hatchback Cars: अगर आप भी एक नई कार लेने का सोच रहे हैं, तो आज हम आपको हमारे देश की कुछ ऐसी कारों के बारे में बताएगें, जो अपने सेगमेंट में सबसे सस्ती हैचबैक कारें मानी जाती हैं.
Cheapest Hatchback Cars: सितंबर में हुए GST कट के बाद भारत में कई गाड़ियां सस्ती हुई, तो कई लोगों ने नई कार लेने का मन बनाया. ऐसे में अगर आप भी एक नई हैचबैक कार लेने का सोच रहे हैं. तो आज हम आपको ऐसी हैचबैक कारों के बारे में बताएगें, जो अपने सेगमेंट की सबसे सस्ती कारें हैं. जो न सिर्फ जेब पर हल्की हैं, बल्कि माइलेज और फीचर्स के मामले में भी बड़ी-बड़ी गाड़ियों को टक्कर देती हैं.
मारुति सुजुकी ऑल्टो K10
भारतीय लोगों की पहली पसंद रही ऑल्टो का नया अवतार ऑल्टो K10 इस सेगमेंट की सबसे सस्ती कार है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरुम कीमत 3.99 लाख रुपये है. 1.0 लीटर इंजन के साथ आने वाली यह कार लगभग 24.39 किमी प्रति लीटर का शानदार माइलेज देती है. पहली बार कार खरीदने वालो के लिए यह बेस्ट ऑप्शन हैं.
मारुति सुजुकी एस-प्रेसो
अगर आप कम बजट में SUV जैसा फील चाहते हैं, तो मारुति की एस-प्रेसो एक अच्छा विकल्प हो सकता है. क्योंकी यह 4.26 लाख रुपये में ऊंचे ग्राउंड क्लीयरेंस और कमांडिंग सीटिंग पोजीशन के साथ आती है. इसलिए इसे तंग रास्तों और ट्रैफिक में चलाना बेहद आसान है. साथ ही यह 24 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है.
रेनाल्ट क्किड
रेनाल्ट क्किड अपने स्पोर्टी लुक और बोल्ड डिजाइन के लिए युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है. इसकी शुरुआती एक्स कीमत 4.70 लाख रुपये है. साथ ही इस कार में 8-इंच का टचस्कीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एप्पल कार जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं. जो इस बजट में इसे बेहद खास बनाते है.
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टाटा टियागो
अगर आपके लिए गाड़ी की मजबूती और सुरक्षा सबसे जरुरी हैं, तो टाटा टियागो से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता. यह ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल करने वाली देश की सबसे सुरक्षित बजट हैचबैक कारों में से एक है. इसकी शुरुआती कीमत 5.65 लाख रुपये है. इसमें बेहतरीन केबिन स्पेस, शानदार राइड क्वालिटी और 1.2 लीटर का पावरफुल इंजन मिलता है.
मारुति सुजुकी वैगन आर
भारत की सबसे भरोसेमंद कार वैगनआर हर मिडिल क्लास की पहली पसंद होती है. इसकी शुरुआती कीमत 5.54 लाख रुपये है. जिसमें बेहतरीन हेडरुम, बड़े केबिन स्पेस और दमदार सीएनजी ऑप्शन मिलते हैं. यह कार सालों से भारत की बेस्ट सेलर कार बनी हुई है.
यदि आपने भी हैचबैक सेगमेंट की एक बजट वाली कार लेने का मन बना लिया है, तो ये 5 कारें आपके लिए अच्छा विकल्प बन सकती है.
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