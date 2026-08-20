Next-Gen Creta होगी इतनी धांसू? Tucson ने दिखाई झलक

Next Gen Hyundai Creta: हमारे देश में हुंडई क्रेटा का क्रेज अलग लेवल का है. क्योंकि, मार्केट में आने के बाद क्रेता की बिक्री कभी कम नहीं हुई और लोग इस दमदार एसयूवी को बहुत पसंद भी करते हैं. बता दें कि, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी में क्रेटा का भी नाम शामिल है. बात करें अगर हुंडई कंपनी की तो कंपनी ने हाल ही में ग्लोबल लेवल पर फ्लैगशिप एसयूवी टक्सन की अगली जनरेशन से आधिकारिक पर्दा उठाया है. नई टक्सन का लुक न सिर्फ पहले से कहीं ज्यादा मस्कुलर, बॉक्सी और प्रीमियम नजर आ रहा है बल्कि इसमें कई क्रांतिकारी तकनीकी बदलाव भी किए गए हैं.

बता दें कि, मौजूदा मॉडल के मुकाबले काफी महंगी होने की वजह से नई टक्सन के भारत आने की संभावना फिलहाल बेहद कम जताई जा रही है. हालांकि, ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि नई टक्सन के जरिए हुंडई ने जिस नई डिजाइन लैंग्वेज और केबिन लेआउट को पेश किया है वही सब हमें अगले साल पेश होने वाली नेक्स्ट-जनरेशन हुंडई क्रेटा में देखने को मिलेगा. चलिए विस्तार से समझते हैं कि नई टक्सन ने ऑल-न्यू क्रेटा के बारे में क्या-क्या बड़े संकेत दिए हैं.

ज्यादा बॉक्सी और मस्कुलर स्टैंस

बता दें कि, हुंडई ने अपनी पुरानी Sensuous Sportiness डिजाइन फिलॉसफी को पीछे छोड़ते हुए अपनी नई ग्लोबल डिजाइन भाषा 'आर्ट ऑफ स्टील' की शुरुआत की है. इस नए डिजाइन कॉन्सेप्ट का मुख्य ध्यान गाड़ियों को ज्यादा चौकोर, मस्कुलर और बोल्ड एसयूवी शेप देना है. नई टक्सन में शार्प क्रीज, स्क्वायर्ड-ऑफ व्हील आर्च, ज्यादा ऊंची बोनट लाइन और फुल-विड्थ फ्रंट लाइटिंग बार दिया गया है.

जिसके चलते अगली जनरेशन की क्रेटा में भी इसी मस्कुलर स्टैंस का इस्तेमाल होने की पूरी उम्मीद है. मौजूदा क्रेटा के मुकाबले नई क्रेटा सड़कों पर ज्यादा मस्कुलर, चौड़ी और दबंग रोड-प्रेजेंस के साथ नजर आएगी. इसके साथ ही फ्रंट और रियर प्रोफाइल में H-शेप की यूनीक एलईडी लाइटिंग देखने को मिल सकती है.





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लाउंज जैसा प्रीमियम केबिन

आपको यह भी बता दें कि, डिजाइन के अलावा अंदरूनी केबिन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है. नई टक्सन का इंटीरियर एक लग्जरी लाउंज जैसा अहसास कराता है. इसमें पुराने दोहरे-स्क्रीन लेआउट की जगह एक बड़ा पोर्ट्रेट टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो हुंडई के नए Pleos इंफोटेनमेंट सॉफ्टवेयर पर काम करता है.

अगले साल आने वाली ऑल-न्यू क्रेटा में भी इसी Pleos कनेक्टेड इन-कार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जो यूजर एक्सपीरियंस को एक अलग लेवल पर ले जाएगी. वहीं, इसके अलावा केबिन में नया टू-स्पोक स्क्वायर्ड स्टीयरिंग व्हील, फ्लोटिंग सेंटर कंसोल, वेंटिलेटेड सीट्स और वार्म एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स दिए जाएंगे.

कैसा होगा इंजन?

बात करें अब मैकेनिकल बदलावों की तो अगली जनरेशन क्रेटा में राइड क्वालिटी, सस्पेंशन ट्यूनिंग और केबिन इंसुलेशन में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. पावरट्रेन के मोर्चे पर कंपनी इसमें आजमाया हुआ 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन का विकल्प बरकरार रख सकती है.

इसके साथ मैनुअल, आईवीटी, डीसीटी और टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिए जाएंगे. जबकि इसके अलावा भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कंपनी इसे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ भी पेश कर सकती है.





क्यों खास है क्रेटा का यह नया लुक?

आपको बता दें कि, भारत में कॉम्पैक्ट और मिड-साइज़ एसयूवी सेगमेंट में कम्पटीशन दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. मारुति सुजुकी, टाटा, किआ और महिंद्रा जैसी दिग्गज कंपनियां एक से बढ़कर एक हाइटेक एसयूवी बाजार में उतार रही हैं.

जिसके चलते अब ऐसे माहौल में अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए हुंडई के लिए क्रेटा को बिल्कुल नए, प्रीमियम और मस्कुलर अवतार में लाना बेहद जरूरी हो गया था. टक्सन से प्रेरित यह नया आर्ट ऑफ स्टील अवतार निश्चित तौर पर भारतीय ग्राहकों को काफी पसंद आने वाला है.

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