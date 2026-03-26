Volkswagen Defense News: ऑटो से डिफेंस तक: फॉक्सवैगन इजरायल के लिए तैयार करेगी हाईटेक ‘मिसाइल

जर्मनी की मशहूर कार कंपनी फॉक्सवैगन अब सिर्फ गाड़ियां बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहती. रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी इजरायल की डिफेंस कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स के साथ बातचीत कर रही है. इस योजना के तहत फॉक्सवैगन अपनी एक कार फैक्ट्री को बदलकर मिसाइल डिफेंस से जुड़े इक्विपमेंट बनाने का काम शुरू कर सकती है. आइए विस्तार से जानते हैं.

क्या होता है आयरन डोम सिस्टम?

आयरन डोम इजरायल का एक खास एयर डिफेंस सिस्टम है, जो दुश्मन के रॉकेट, ड्रोन और गोले को हवा में ही रोककर नष्ट कर देता है. इसे राफेल कंपनी और इजरायल डिफेंस फोर्स ने मिलकर तैयार किया है. इसमें एक पावरफुल रडार सिस्टम होता है, जो खतरे को पहचानता है और तुरंत मिसाइल के जरिए उसे खत्म कर देता है. इस सिस्टम की वजह से इजरायल अपनी सुरक्षा को काफी हद तक मजबूत बनाए रखता है. अब इसी सिस्टम से जुड़े कुछ हिस्सों के कंस्ट्रक्शन में फॉक्सवैगन की भूमिका हो सकती है.

कार फैक्ट्री में कैसे बनेंगे डिफेंस इक्विपमेंट?

जर्मनी के ओस्नाब्रुक में स्थित फॉक्सवैगन का प्लांट इस योजना का हिस्सा है. यहां पहले कारें बनती थीं, लेकिन अब मांग कम होने के कारण इस प्लांट पर बंद होने का खतरा है. ऐसे में कंपनी इस फैक्ट्री को बदलकर मिसाइल सिस्टम के कुछ जरूरी हिस्से बनाने की तैयारी कर रही है. यहां भारी ट्रक, लॉन्चर और पावर जनरेटर जैसे इक्विपमेंट तैयार किए जा सकते हैं, जो आयरन डोम सिस्टम का अहम हिस्सा होते हैं. अच्छी बात ये है कि इस बदलाव के लिए बहुत ज्यादा नए निवेश की जरूरत नहीं होगी और काम 12 से 18 महीनों में शुरू हो सकता है.

कर्मचारियों और जर्मनी के लिए क्यों है अहम?

इस योजना का एक बड़ा फायदा ये है कि इससे हजारों लोगों की नौकरी बच सकती है. इस प्लांट में करीब 2,300 लोग काम करते हैं और कंपनी उन्हें बनाए रखना चाहती है. जर्मन सरकार भी इस योजना के समर्थन में मानी जा रही है, क्योंकि इससे खाली फैक्ट्री का सही इस्तेमाल होगा और देश की रक्षा क्षमता भी मजबूत होगी. बता दें कि फॉक्सवैगन पहले भी अपनी दूसरी कंपनियों के जरिए सैन्य ट्रक बनाने का काम कर चुकी है.

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