हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCarचिलचिलाती गर्मी में क्या आप भी कार में बैठते ही चालू कर देते हैं एसी, जानें यह कितना खतरनाक?

चिलचिलाती गर्मी में क्या आप भी कार में बैठते ही चालू कर देते हैं एसी, जानें यह कितना खतरनाक?

Turn On Car AC Immediately in Summer: गर्मी में कार में बैठते ही तुरंत AC ऑन करना कई बार नुकसानदायक हो सकता है. एक्सपर्ट्स पहले केबिन की गर्म हवा बाहर निकालने की सलाह देते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 22 May 2026 01:42 PM (IST)
Preferred Sources

Turn On Car AC Immediately in Summer: गर्मी के मौसम में धूप में खड़ी कार किसी ओवन से कम नहीं लगती. कुछ मिनटों में ही कार का केबिन इतना गर्म हो जाता है कि अंदर बैठना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में ज्यादातर लोग कार में बैठते ही तुरंत AC फुल स्पीड पर चालू कर देते हैं. यह आदत आम जरूर है, लेकिन कई बार नुकसानदायक भी साबित हो सकती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि लंबे समय तक धूप में खड़ी कार के अंदर गर्म हवा और कई तरह की गैसें जमा हो सकती हैं. 

ऐसे में बिना हवा बाहर निकाले सीधे AC ऑन करना सेहत और कार दोनों के लिए सही नहीं माना जाता. खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह ज्यादा परेशानी पैदा कर सकता है. इसलिए गर्मियों में कार इस्तेमाल करते समय कुछ छोटी लेकिन जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी माना जाता है.

पहले बाहर निकालें गर्म हवा, फिर करें AC चालू

एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि धूप में खड़ी कार में बैठते ही तुरंत AC चालू करने के बजाय सबसे पहले कार के दरवाजे या खिड़कियां कुछ सेकंड के लिए खोल देनी चाहिए. इससे अंदर जमा गर्म हवा बाहर निकल जाती है और केबिन का तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है. कई बार कार के डैशबोर्ड, सीट और प्लास्टिक पार्ट्स ज्यादा गर्म होकर हल्की गैस भी छोड़ सकते हैं, जिससे घुटन महसूस हो सकती है. 

अगर सीधे AC ऑन कर दिया जाए तो वही गर्म हवा केबिन में घूमती रहती है. यही वजह है कि पहले वेंटिलेशन देना ज्यादा बेहतर माना जाता है. इसके अलावा शुरुआत में AC को लो मोड पर चलाना चाहिए और कुछ मिनट बाद तापमान कम करना चाहिए. इससे कार का कूलिंग सिस्टम भी बेहतर तरीके से काम करता है और इंजन पर अचानक ज्यादा दबाव नहीं पड़ता.

यह भी पढ़ें: जून से मारुति की कौन-सी गाड़ियां होंगी सबसे ज्यादा महंगी? कार खरीदने जा रहे तो जानें डिटेल

सेहत और कार दोनों पर पड़ सकता है असर

गर्मी में कार के अंदर अचानक तेज ठंडी हवा लेना शरीर पर भी असर डाल सकता है. कई लोगों को सिरदर्द, चक्कर या सांस लेने में परेशानी महसूस हो सकती है. खासकर जब बाहर का तापमान बहुत ज्यादा हो और अंदर अचानक ठंडा माहौल बन जाए. इसके अलावा लगातार फुल AC चलाने से कार के AC सिस्टम पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है. 

इससे लंबे समय में कूलिंग कम होने और सर्विसिंग खर्च बढ़ने की संभावना रहती है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कार को छांव में पार्क करना, सनशेड इस्तेमाल करना और समय समय पर AC सर्विस कराना बेहद जरूरी है. छोटी छोटी सावधानियां न सिर्फ सफर को आरामदायक बनाती हैं बल्कि आपकी सेहत और कार दोनों को सुरक्षित रखने में भी मदद करती हैं.

यह भी पढ़ें: देसी दिल और विदेशी स्टाइल, Tata की मदद से बनेगी Jeep की नई SUV

Published at : 22 May 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
Driving Tips Car AC Tips Summer Driving Car Cabin Heat Car AC Safety
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

कार
चिलचिलाती गर्मी में क्या आप भी कार में बैठते ही चालू कर देते हैं एसी, जानें यह कितना खतरनाक?
चिलचिलाती गर्मी में क्या आप भी कार में बैठते ही चालू कर देते हैं एसी, जानें यह कितना खतरनाक?
कार
500KM रेंज और फ्यूचरिस्टिक लुक, भारत में तहलका मचा सकती है VinFast की नई VF8 SUV
500KM रेंज और फ्यूचरिस्टिक लुक, भारत में तहलका मचा सकती है VinFast की नई VF8 SUV
कार
भारत में वैगनआर तो पाकिस्तान की सड़कों पर किस कार का है राज? जमकर खरीदते हैं लोग
भारत में वैगनआर तो पाकिस्तान की सड़कों पर किस कार का है राज? जमकर खरीदते हैं लोग
कार
गाड़ियों में बढ़ा ADAS तकनीक का क्रेज, जानिए कैसे एक्सीडेंट से बचाते हैं ये एडवांस फीचर्स
गाड़ियों में बढ़ा ADAS तकनीक का क्रेज, जानिए कैसे एक्सीडेंट से बचाते हैं ये एडवांस फीचर्स
Advertisement

वीडियोज

War Update: Trump की चाल से Netanyahu नाराज? | War Update | Iran | US | Breaking News
CBSE Marking Controversy: CBSE पोर्टल डाउन! छात्र परेशान | Breaking News
Twisha Sharma Case: ट्विशा मौत मामले में होगी बड़ी जांच? | Breaking News
Suvendu Adhikari Vs Humayun Kabir | Chaar Ki Chaal: बंगाल में बकरीद से पहले सियासी भूचाल,बढ़ेगा तनाव?
Sansani:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस Twisha Sharma की मौत एक रहस्य ...! | Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर आई शशि थरूर की प्रतिक्रिया, बोले- 'युवाओ की नाराजगी को...'
कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर आई शशि थरूर की प्रतिक्रिया, बोले- 'युवाओ की नाराजगी को...'
दिल्ली NCR
उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 3 दिन के लिए जेल से आएंगे बाहर
उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 3 दिन के लिए जेल से आएंगे बाहर
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट बंद होने पर गुस्से में आईं महुआ मोइत्रा, बोलीं- 'आवाज...'
कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट बंद होने पर गुस्से में आईं महुआ मोइत्रा, बोलीं- 'आवाज...'
ओटीटी
Chand Mera Dil OTT Release: थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल'? यहां है पूरी डिटेल
थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी 'चांद मेरा दिल'? यहां है पूरी डिटेल
विश्व
Explained: ईरान जंग पर ट्रंप और नेतन्याहू फिर आमने-सामने! 78 सालों में 14 अमेरिकी राष्ट्रपति बदले, इजरायल से रिश्ते क्यों नहीं?
ईरान जंग पर ट्रंप और नेतन्याहू आमने-सामने! 14 US प्रेसिडेंट बदलते, इजरायल से रिश्ते क्यों नहीं?
बिहार
'अगर बकरीद में कुर्बानी होती है तो…', गाय पर सियासत के बीच नीतीश कुमार की पार्टी का बड़ा बयान
'अगर बकरीद में कुर्बानी होती है तो…', गाय पर सियासत के बीच नीतीश कुमार की पार्टी का बड़ा बयान
विश्व
'भारत को जितना तेल चाहिए अमेरिका उतना देने को तैयार', इंडिया विजिट से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान
'भारत को जितना तेल चाहिए अमेरिका उतना देने को तैयार', इंडिया विजिट से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान
ट्रेंडिंग
Laborers Viral Video: भीषण गर्मी में झुलसते मजदूरों का वीडियो कर देगा इमोशनल, यूजर्स बोले- 'पापी पेट जो न कराए'
भीषण गर्मी में झुलसते मजदूरों का वीडियो कर देगा इमोशनल, यूजर्स बोले- 'पापी पेट जो न कराए'
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget