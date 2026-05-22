चिलचिलाती गर्मी में क्या आप भी कार में बैठते ही चालू कर देते हैं एसी, जानें यह कितना खतरनाक?

Turn On Car AC Immediately in Summer: गर्मी के मौसम में धूप में खड़ी कार किसी ओवन से कम नहीं लगती. कुछ मिनटों में ही कार का केबिन इतना गर्म हो जाता है कि अंदर बैठना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में ज्यादातर लोग कार में बैठते ही तुरंत AC फुल स्पीड पर चालू कर देते हैं. यह आदत आम जरूर है, लेकिन कई बार नुकसानदायक भी साबित हो सकती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि लंबे समय तक धूप में खड़ी कार के अंदर गर्म हवा और कई तरह की गैसें जमा हो सकती हैं.

ऐसे में बिना हवा बाहर निकाले सीधे AC ऑन करना सेहत और कार दोनों के लिए सही नहीं माना जाता. खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह ज्यादा परेशानी पैदा कर सकता है. इसलिए गर्मियों में कार इस्तेमाल करते समय कुछ छोटी लेकिन जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी माना जाता है.

पहले बाहर निकालें गर्म हवा, फिर करें AC चालू

एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि धूप में खड़ी कार में बैठते ही तुरंत AC चालू करने के बजाय सबसे पहले कार के दरवाजे या खिड़कियां कुछ सेकंड के लिए खोल देनी चाहिए. इससे अंदर जमा गर्म हवा बाहर निकल जाती है और केबिन का तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है. कई बार कार के डैशबोर्ड, सीट और प्लास्टिक पार्ट्स ज्यादा गर्म होकर हल्की गैस भी छोड़ सकते हैं, जिससे घुटन महसूस हो सकती है.

अगर सीधे AC ऑन कर दिया जाए तो वही गर्म हवा केबिन में घूमती रहती है. यही वजह है कि पहले वेंटिलेशन देना ज्यादा बेहतर माना जाता है. इसके अलावा शुरुआत में AC को लो मोड पर चलाना चाहिए और कुछ मिनट बाद तापमान कम करना चाहिए. इससे कार का कूलिंग सिस्टम भी बेहतर तरीके से काम करता है और इंजन पर अचानक ज्यादा दबाव नहीं पड़ता.

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सेहत और कार दोनों पर पड़ सकता है असर

गर्मी में कार के अंदर अचानक तेज ठंडी हवा लेना शरीर पर भी असर डाल सकता है. कई लोगों को सिरदर्द, चक्कर या सांस लेने में परेशानी महसूस हो सकती है. खासकर जब बाहर का तापमान बहुत ज्यादा हो और अंदर अचानक ठंडा माहौल बन जाए. इसके अलावा लगातार फुल AC चलाने से कार के AC सिस्टम पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है.

इससे लंबे समय में कूलिंग कम होने और सर्विसिंग खर्च बढ़ने की संभावना रहती है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कार को छांव में पार्क करना, सनशेड इस्तेमाल करना और समय समय पर AC सर्विस कराना बेहद जरूरी है. छोटी छोटी सावधानियां न सिर्फ सफर को आरामदायक बनाती हैं बल्कि आपकी सेहत और कार दोनों को सुरक्षित रखने में भी मदद करती हैं.

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