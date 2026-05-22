पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए किया टीम का एलान, 5 नए खिलाड़ियों का मिला मौका
ऑस्ट्रेलियाई टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान दौरे पर जाएगी. सीरीज का पहला मैच 30 मई को खेला जाएगा. पाकिस्तान ने इस सीरीज के लिए टीम का एलान कर दिया है.
पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर पर तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है. इस सीरीज की शुरुआत 30 मई से होगी. आईपीएल 2026 के बीच खेली जाने वाली तीन मैचों की इस वनडे सीरीज के लिए PCB ने पाकिस्तान टीम का एलान कर दिया है. तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी के हाथों में टीम की कमान सौंपी गई है. वहीं कई नए खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है.
फखर जमान और सैम अयूब इस कारण नहीं चुने गए
स्टार बल्लेबाज व पूर्व कप्तान बाबर आजम को भी तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए चुना गया है. इसके अलावा स्पिन ऑलराउंडर शादाब खान, तेज गेंदबाज नसीम शाह और स्पीड स्टार हारिस रऊफ को भी 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है. पाकिस्तान के लिए टी20 इंटरनेशनल में खेल चुके अहमद दानियाल, अराफत मिन्हास और रोहेल नजीर को पहली बार वनडे टीम में मौका दिया गया है.
पीसीबी के बयान के अनुसार, बीमारी की वजह से उस्मान खान सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं थे. ऐसे में मुहम्मद गाजी घोरी और रोहेल नजीर को दो विकेटकीपर के तौर पर टीम में रखा गया है. पाकिस्तान की टीम शुक्रवार को ट्रेनिंग कैंप के लिए इस्लामाबाद में इकट्ठा होगी. पूरी तरह से फिट न होने की वजह से फखर जमान और सैम अयूब चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे. वो दोनों पीसीबी की मेडिकल टीम की निगरानी में अपना रिहैब पूरा कर रहे हैं.
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान की 15 सदस्यीय टीम
शाहीन शाह अफरीदी (कप्तान), सलमान अली आगा (उपकप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, अहमद दानियाल, अराफत मिन्हास, बाबर आजम, हारिस रऊफ, माज सदाकत, मुहम्मद गाजी गोरी (विकेटकीपर), रोहेल नजीर (विकेटकीपर), नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, शादाब खान, शमील हुसैन और सुफियान मोकिम.
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