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हिंदी न्यूज़ऑटोVinfast VF3 से लेकर Renault Bridger तक, सबकॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में जल्द आ रही हैं नई कारें, देखें लिस्ट

Vinfast VF3 से लेकर Renault Bridger तक, सबकॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में जल्द आ रही हैं नई कारें, देखें लिस्ट

आने वाले समय में सबकॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट और भी बेहतर होने वाला है.Vinfast VF3, Mahindra Vision S और Renault Bridger जल्द लॉन्च हो सकती हैं. आइए इन अपकमिंग मॉडल्स पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 22 Mar 2026 03:48 PM (IST)
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भारत में सबकॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है. 4 मीटर से छोटी ये SUVs अपने कॉम्पैक्ट साइज, दमदार लुक और अच्छे फीचर्स की वजह से लोगों को काफी पसंद आ रही हैं. अब कंपनियां इस सेगमेंट को और मजबूत बनाने के लिए नए मॉडल ला रही हैं. 2026 से 2027 के बीच कई नई SUVs लॉन्च होने वाली हैं, जो लुक और फीचर्स के मामले में बड़ी SUVs को टक्कर देंगी. इनमें Vinfast VF3, Mahindra Vision S और Renault Bridger जैसी कारें शामिल हैं.

Vinfast VF3

Vinfast VF3 एक 2-डोर और 4-सीटर कार है, जो खासतौर पर शहर के इस्तेमाल के लिए बनाई गई है. इसका साइज कॉम्पैक्ट है, जिससे इसे ट्रैफिक और पार्किंग में आसानी होती है. इसमें 18.64 kWh की बैटरी दी जा सकती है, जो एक बार चार्ज करने पर करीब 210 किलोमीटर तक चल सकती है. इसकी इलेक्ट्रिक मोटर लगभग 43.5 bhp की पावर देगी. सबसे खास बात यह है कि फास्ट चार्जर से यह SUV सिर्फ 36 मिनट में 10% से 70% तक चार्ज हो सकती है. अगर आप एक छोटी, किफायती और इलेक्ट्रिक SUV चाहते हैं, तो यह एक अच्छा विकल्प बन सकती है.

Mahindra Vision S

Mahindra Vision S एक ऐसी SUV होगी जो अपने दमदार डिजाइन और मजबूत बॉडी के लिए जानी जाएगी. इसका डिजाइन काफी हद तक उस कॉन्सेप्ट मॉडल जैसा रहेगा जिसे पहले दिखाया गया था. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, नया स्टीयरिंग व्हील और बेसिक लेकिन जरूरी फीचर्स मिल सकते हैं. कुछ टेस्ट मॉडल में फैब्रिक सीट्स और मैनुअल AC कंट्रोल भी देखे गए हैं. इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो पहले से ही भरोसेमंद माना जाता है.

Renault Bridger

Renault Bridger कंपनी की नई सबकॉम्पैक्ट SUV होगी, जो पूरी तरह नए डिजाइन के साथ आएगी. इसका लुक सीधा और बॉक्सी होगा, जो इसे एक असली SUV जैसा फील देगा. इसमें High बोनट, चौकोर व्हील आर्च और टेलगेट पर स्पेयर व्हील जैसे डिजाइन एलिमेंट्स मिलेंगे. साथ ही LED लाइटिंग और नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स इसे और अट्रैक्टिव बनाएंगे. इंजन ऑप्शन में पेट्रोल और हाइब्रिड दोनों विकल्प मिल सकते हैं, जिससे ये SUV बेहतर माइलेज और परफॉर्मेंस दे सकती है. यह उन ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प होगी जो स्टाइल और नई टेक्नोलॉजी चाहते हैं.

ये भी पढ़ें: भारत में लॉन्च हुई नई Skoda Kushaq Facelift, Creta और Duster की बढ़ी टेंशन,जानें फीचर्स

Published at : 22 Mar 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
INDIA Vinfast VF3 Mahindra Vision S Renault Bridger Upcoming Cars Subcompact SUVs
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