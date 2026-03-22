Mahindra XEV 9S का जलवा: MG और Tata को पीछे छोड़ बनी टॉप SUV, जानें कीमत

भारत में इलेक्ट्रिक कारों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और अब इसमें मुकाबला भी काफी कड़ा हो गया है. इसी बीच महिंद्रा ने अपनी नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV XEV 9S के साथ बड़ा दांव खेला और यह दांव सफल भी रहा. इस कार ने बिक्री शुरू होते ही MG Windsor EV और Tata Nexon EV जैसी पॉपुलर कारों को पीछे छोड़ दिया. फरवरी 2026 में Mahindra XEV 9S की कुल 3,539 यूनिट बिकी, जिससे यह महीने की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक SUV बन गई.

MG Windsor EV और Tata Nexon EV को मिला टक्कर

जहां Mahindra XEV 9S पहले नंबर पर रही, वहीं MG Windsor EV दूसरे स्थान पर रही. फरवरी 2026 में इसकी 2,599 यूनिट बिकी. हालांकि यह पहले लगातार टॉप पर बनी हुई थी, लेकिन इस बार Mahindra ने इसे पीछे छोड़ दिया. तीसरे नंबर पर Tata Nexon EV रही, जिसकी 2,410 यूनिट बिकी. Nexon EV काफी समय से भारतीय ग्राहकों की पसंद रही है, लेकिन अब इसे भी कड़ी टक्कर मिल रही है.

लिस्ट में कई और गाड़ियां भी शामिल

इस लिस्ट में Mahindra और Tata की कई और गाड़ियां भी शामिल हैं. Mahindra XEV 9E, जो एक 5-सीटर इलेक्ट्रिक SUV है, चौथे स्थान पर रही और इसकी 1,889 यूनिट बिकी. यह भी बाजार में तेजी से अपनी जगह बना रही है. पांचवें नंबर पर Tata Harrier EV रही, जिसकी 1,738 यूनिट बिकी. इसके बाद Tata Curvv EV छठे स्थान पर रही, जो अपने स्टाइलिश डिजाइन के लिए जानी जाती है.

सभी सेगमेंट में मुकाबला

टॉप 10 लिस्ट में एंट्री लेवल से लेकर प्रीमियम सेगमेंट तक की इलेक्ट्रिक कारें शामिल हैं. Tata Tiago EV सातवें स्थान पर रही, जिसकी 1,226 यूनिट बिकी. यह उन ग्राहकों के लिए अच्छी है जो कम कीमत में इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं. Mahindra BE 6 आठवें स्थान पर रही, जो अपने फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के कारण चर्चा में रहती है. Tata Punch EV नौवें स्थान पर रही और इसकी 1,061 यूनिट बिकी. दसवें नंबर पर Maruti Suzuki e-Vitara रही, जिसकी 870 यूनिट बिकी. यह कार धीरे-धीरे बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है.

भारत में EV मार्केट का बदलता ट्रेंड

इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि अब भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कारों का ट्रेंड तेजी से बदल रहा है. पहले जहां Tata और MG का दबदबा था, वहीं अब Mahindra भी तेजी से आगे बढ़ रही है.

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