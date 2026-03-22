Lexus ने भारत में अपनी नई ES 500e इलेक्ट्रिक सेडान लॉन्च कर दी है. ये कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार है, जो भारतीय बाजार में पेश की गई है. इससे पहले ES मॉडल सिर्फ हाइब्रिड वर्जन में उपलब्ध था, लेकिन अब ग्राहकों को इसका इलेक्ट्रिक विकल्प भी मिल गया है. इस कार की सबसे खास बात ये है कि फिलहाल इसका इलेक्ट्रिक वर्जन बिक्री के लिए उपलब्ध है, जबकि हाइब्रिड वर्जन बाद में लॉन्च किया जाएगा. अपने सेगमेंट में यह कार काफी खास है क्योंकि इसका सीधा मुकाबला फिलहाल किसी से नहीं है.

बैटरी, रेंज और पावर

Lexus ES 500e में 74.68 kWh का लिथियम-आयन बैटरी पैक दिया गया है. कंपनी का दावा है कि यह कार एक बार चार्ज करने पर करीब 580 किलोमीटर तक चल सकती है. ये एक ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) कार है, जिसमें दो मोटर लगे हैं. यह मोटर मिलकर करीब 343 bhp की पावर और 438 Nm का टॉर्क देते हैं.

पहले से ज्यादा स्पोर्टी और मॉडर्न है डिजाइन

नई Lexus ES 500e का डिजाइन पहले से काफी अलग और स्पोर्टी है. इसमें अब पुरानी बड़ी ग्रिल नहीं दी गई है, जिससे इसका लुक और क्लीन और मॉडर्न हो गया है. इसकी लंबाई 5145 mm है, जो इसे एक बड़ी लग्जरी सेडान बनाती है. इसकी रूफलाइन थोड़ी ढलानदार है, जिससे यह ज्यादा स्पोर्टी लगती है. साथ ही 158 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस इसे भारतीय सड़कों के लिए बेहतर बनाता है.

इंटीरियर और फीचर्स

इस कार का इंटीरियर काफी प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक है. इसमें 14-इंच की बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल रियर-व्यू मिरर और पैनोरमिक ग्लास रूफ दी गई है. इसके अलावा 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), सनशेड और ऑटोमैटिक बूट लिड जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. खास बात ये है कि इसमें कुछ स्विच ऐसे दिए गए हैं जो जरूरत पड़ने पर ही दिखाई देते हैं, जिससे ड्राइविंग के दौरान ध्यान नहीं भटकता.

सेफ्टी और वारंटी

Lexus ES 500e में सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है. इसमें 10 एयरबैग और कई एडवांस कैमरा फीचर्स दिए गए हैं, जो ड्राइव को सेफ बनाते हैं. कंपनी इस कार के साथ 8 साल की वारंटी, बायबैक स्कीम और 11kW का AC चार्जर भी दे रही है. बता दें कि Lexus इस कार का हाइब्रिड वर्जन भी जल्द लॉन्च करेगी. इसमें 2.5 लीटर पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन मिल सकता है. ये हाइब्रिड वर्जन उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प होगा जो पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार नहीं लेना चाहते.

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