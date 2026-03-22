Maruti Baleno और Toyota Glanza भारत में बहुत पसंद की जाने वाली प्रीमियम हैचबैक कारें हैं. दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हैं. इनका इंजन और फीचर्स भी काफी हद तक एक जैसे हैं. इसी वजह से लोग अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी कार लें. असल में, दोनों कारों में फर्क बहुत कम है. लेकिन यही छोटा फर्क आपकी जरूरत और बजट के हिसाब से बड़ा बन सकता है. Baleno थोड़ी सस्ती है और ज्यादा वैल्यू देती है. वहीं Glanza बेहतर सर्विस एक्सपीरियंस और लंबी वारंटी के लिए जानी जाती है. चलिए विस्तार से समझते हैं.

कौन है ज्यादा सस्ता ऑप्शन?

अगर कीमत की बात करें तो Maruti Baleno ज्यादा किफायती है. इसकी शुरुआती कीमत 5.99 लाख से शुरू होकर 9.10 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. वहीं Toyota Glanza की कीमत 6.46 लाख से शुरू होकर 9.44 लाख तक जाती है. मतलब साफ है कि Baleno हर वेरिएंट में थोड़ी सस्ती पड़ती है. इसलिए अगर आपका बजट टाइट है और आप कम कीमत में ज्यादा फीचर्स चाहते हैं, तो Baleno आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है. हालांकि, Glanza के साथ आपको Toyota ब्रांड का भरोसा और बेहतर आफ्टर-सेल्स सर्विस मिलती है.

इंजन और माइलेज

इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में दोनों कारें लगभग एक जैसी हैं. दोनों में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो करीब 88.5 हॉर्सपावर और 113 Nm टॉर्क देता है. ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी लगभग समान है, चाहे आप शहर में चलाएं या हाईवे पर. दोनों कारों में 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. इसके अलावा पेट्रोल के साथ-साथ CNG ऑप्शन भी उपलब्ध है. माइलेज की बात करें तो दोनों कारें लगभग बराबर हैं. पेट्रोल मैनुअल में करीब 22.35 kmpl और ऑटोमैटिक में 22.94 kmpl तक का माइलेज मिलता है. CNG वेरिएंट लगभग 30.61 km/kg का माइलेज देता है, जो इसे काफी किफायती बनाता है.

फीचर्स और सेफ्टी

फीचर्स के मामले में भी दोनों कारों में ज्यादा अंतर नहीं है. इनमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, 360 डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलते हैं. सेफ्टी के लिए दोनों में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) जैसे जरूरी फीचर्स दिए गए हैं. इसका मतलब है कि सुरक्षा के मामले में भी दोनों कारें बराबर हैं.

कौन सी कार खरीदें?

अगर आप कम पैसे में ज्यादा फायदा चाहते हैं और Maruti का बड़ा सर्विस नेटवर्क आपके लिए जरूरी है, तो Baleno लेना एक अच्छा फैसला होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा खर्च कर सकते हैं और Toyota की भरोसेमंद क्वालिटी और बेहतर वारंटी चाहते हैं, तो Glanza आपके लिए बेहतर विकल्प है.

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