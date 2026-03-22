हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti Baleno या Toyota Glanza: फीचर्स के मामले में कौन है ज्यादा दमदार? खरीदने से पहले जानें अंतर

Maruti Baleno या Toyota Glanza: फीचर्स के मामले में कौन है ज्यादा दमदार? खरीदने से पहले जानें अंतर

Maruti Baleno और Toyota Glanza दोनों कारें एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी है. दोनों कारों का माइलेज लगभग एक जैसा है. आइए जानें कीमत, फीचर्स और कौन सी कार आपके लिए बेहतर है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 22 Mar 2026 11:39 AM (IST)
Preferred Sources

Maruti Baleno और Toyota Glanza भारत में बहुत पसंद की जाने वाली प्रीमियम हैचबैक कारें हैं. दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हैं. इनका इंजन और फीचर्स भी काफी हद तक एक जैसे हैं. इसी वजह से लोग अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी कार लें. असल में, दोनों कारों में फर्क बहुत कम है. लेकिन यही छोटा फर्क आपकी जरूरत और बजट के हिसाब से बड़ा बन सकता है. Baleno थोड़ी सस्ती है और ज्यादा वैल्यू देती है. वहीं Glanza बेहतर सर्विस एक्सपीरियंस और लंबी वारंटी के लिए जानी जाती है. चलिए विस्तार से समझते हैं.

कौन है ज्यादा सस्ता ऑप्शन?

अगर कीमत की बात करें तो Maruti Baleno ज्यादा किफायती है. इसकी शुरुआती कीमत 5.99 लाख से शुरू होकर 9.10 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. वहीं Toyota Glanza की कीमत 6.46 लाख से शुरू होकर 9.44 लाख तक जाती है. मतलब साफ है कि Baleno हर वेरिएंट में थोड़ी सस्ती पड़ती है. इसलिए अगर आपका बजट टाइट है और आप कम कीमत में ज्यादा फीचर्स चाहते हैं, तो Baleno आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है. हालांकि, Glanza के साथ आपको Toyota ब्रांड का भरोसा और बेहतर आफ्टर-सेल्स सर्विस मिलती है.

इंजन और माइलेज

इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में दोनों कारें लगभग एक जैसी हैं. दोनों में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो करीब 88.5 हॉर्सपावर और 113 Nm टॉर्क देता है. ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी लगभग समान है, चाहे आप शहर में चलाएं या हाईवे पर. दोनों कारों में 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. इसके अलावा पेट्रोल के साथ-साथ CNG ऑप्शन भी उपलब्ध है. माइलेज की बात करें तो दोनों कारें लगभग बराबर हैं. पेट्रोल मैनुअल में करीब 22.35 kmpl और ऑटोमैटिक में 22.94 kmpl तक का माइलेज मिलता है. CNG वेरिएंट लगभग 30.61 km/kg का माइलेज देता है, जो इसे काफी किफायती बनाता है.

फीचर्स और सेफ्टी

फीचर्स के मामले में भी दोनों कारों में ज्यादा अंतर नहीं है. इनमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, 360 डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलते हैं. सेफ्टी के लिए दोनों में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) जैसे जरूरी फीचर्स दिए गए हैं. इसका मतलब है कि सुरक्षा के मामले में भी दोनों कारें बराबर हैं.

कौन सी कार खरीदें?

अगर आप कम पैसे में ज्यादा फायदा चाहते हैं और Maruti का बड़ा सर्विस नेटवर्क आपके लिए जरूरी है, तो Baleno लेना एक अच्छा फैसला होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा खर्च कर सकते हैं और Toyota की भरोसेमंद क्वालिटी और बेहतर वारंटी चाहते हैं, तो Glanza आपके लिए बेहतर विकल्प है. 

ये भी पढ़ें: भारत में लॉन्च हुई नई Skoda Kushaq Facelift, Creta और Duster की बढ़ी टेंशन,जानें फीचर्स

Published at : 22 Mar 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
Maruti Baleno Vs Toyota Glanza Baleno Price Baleno Vs Glanza Comparison Glanza Features
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Maruti Baleno या Toyota Glanza: फीचर्स के मामले में कौन है ज्यादा दमदार? खरीदने से पहले जानें अंतर
Maruti Baleno या Toyota Glanza: फीचर्स के मामले में कौन है ज्यादा दमदार? खरीदने से पहले जानें अंतर
ऑटो
Mahindra Thar Facelift 2026: टेस्टिंग के दौरान दिखी नई SUV, Roxx जैसा है दमदार लुक, जानें क्या होगा नया
Mahindra Thar Facelift 2026: टेस्टिंग के दौरान दिखी नई SUV, Roxx जैसा है दमदार लुक, जानें क्या होगा नया
ऑटो
भारत में लॉन्च हुई नई Skoda Kushaq Facelift, Creta और Duster की बढ़ी टेंशन,जानें फीचर्स
भारत में लॉन्च हुई नई Skoda Kushaq Facelift, Creta और Duster की बढ़ी टेंशन,जानें फीचर्स
ऑटो
नई कार खरीदने से पहले जरूर करें ये 5 टेस्ट, ऐसे बचा सकते हैं लाखों का नुकसान
नई कार खरीदने से पहले जरूर करें ये 5 टेस्ट, ऐसे बचा सकते हैं लाखों का नुकसान
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: क्यों अहम है Diego Garcia का 'अजेय किला'? जहां से उड़े B-2 बॉम्बर्स! | American Base
US Israel Iran War: मुनीर की धमकी, 'ईरान से प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दो!' भड़के शिया धर्मगुरु!
Mathura Hinsa: फरसा वाले बाबा की मौत पर मथुरा में बवाल..अब कैसे हालात? | Gau Rakshak Murder
Iran Israel War Update: अमेरिका-इजरायल का भयंकर हमला..ईरान में मची तबाही | America News
Iran Israel War Update: इजरायल के परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश..क्यों कर रहा ईरान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Air India Flights: ईरान युद्ध के बीच उड़ानों पर लगा ब्रेक! एयर इंडिया ने 3 हफ्तों में 2500 फ्लाइट्स की रद्द, जानें ताजा हाल
ईरान युद्ध के बीच उड़ानों पर लगा ब्रेक! एयर इंडिया ने 3 हफ्तों में 2500 फ्लाइट्स की रद्द, जानें ताजा हाल
महाराष्ट्र
Ashok Kharat News: अशोक खरात पर डबल शिकंजा, 3 और महिलाओं ने की शिकायत, आयकर जांच की भी तैयारी
नासिक में अशोक खरात पर डबल शिकंजा, 3 और महिलाओं ने की शिकायत, आयकर जांच की भी तैयारी
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' में नजर आए एक्टर आदित्य उप्पल ने की आदित्य धर की तारीफ, संजय दत्त के गाली वाले सीन को लेकर कहा ये
'धुरंधर 2' में नजर आए एक्टर आदित्य उप्पल ने की आदित्य धर की तारीफ, संजय दत्त के गाली वाले सीन को लेकर कहा ये
क्रिकेट
IPL में किस खिलाड़ी के नाम है सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड? टॉप-5 में कई धुरंधर शामिल
IPL में किस खिलाड़ी के नाम है सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड? टॉप-5 में कई धुरंधर शामिल
क्रिकेट
Fact Check: 'शर्टलेस' होकर फरारी में घूम रहे हार्दिक पांड्या, क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई? यहां जानें
'शर्टलेस' होकर फरारी में घूम रहे हार्दिक पांड्या, क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई?
विश्व
Iran-US War: 'पूरी तरह खत्म कर दिया...', ईरान से युद्ध के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, तेहरान को लेकर क्या-क्या कहा?
'पूरी तरह खत्म कर दिया...', ईरान युद्ध के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, तेहरान को लेकर क्या-क्या कहा?
हेल्थ
Contaminated Milk Products: बाजार से वापस क्यों मंगाए जा रहे दूध और बाकी मिल्क प्रॉडक्ट्स, आखिर सेहत को इनसे क्या नुकसान?
बाजार से वापस क्यों मंगाए जा रहे दूध और बाकी मिल्क प्रॉडक्ट्स, आखिर सेहत को इनसे क्या नुकसान?
यूटिलिटी
घर बैठे कैसे बनवा सकते हैं लर्निंग लाइसेंस, जान लें पूरी प्रक्रिया
घर बैठे कैसे बनवा सकते हैं लर्निंग लाइसेंस, जान लें पूरी प्रक्रिया
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget