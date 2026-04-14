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हिंदी न्यूज़ऑटोकल एंट्री करेगी VinFast की 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार, लॉन्च से पहले जानें 10 बड़े फीचर्स

कल एंट्री करेगी VinFast की 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार, लॉन्च से पहले जानें 10 बड़े फीचर्स

VinFast MPV 7 भारतीय बाजार में एक नई और प्रीमियम 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार के रूप में एंट्री करने जा रही है. आइए लॉन्च से पहले इसके 10 मॉडर्न फीचर्स पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 14 Apr 2026 02:47 PM (IST)
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वियतनाम की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी VinFast अब भारतीय बाजार में अपनी नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने जा रही है. इस कार का नाम VF MPV 7 है और यह 15 अप्रैल 2026 को लॉन्च होगी. कंपनी ने इसकी प्री-बुकिंग पहले ही शुरू कर दी है, जहां ग्राहक 21,000 रुपये देकर इसे बुक कर सकते हैं. यह कार खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो बड़ी फैमिली के लिए इलेक्ट्रिक विकल्प ढूंढ रहे हैं.

VinFast MPV 7 के 10 बड़े फीचर्स


1. दमदार 500KM रेंज

VinFast MPV 7 की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी रेंज है. यह इलेक्ट्रिक कार एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 500 किलोमीटर तक चल सकती है. यह फीचर लंबी दूरी की जर्नी को आसान बनाता है और बार-बार चार्जिंग की जरूरत कम करता है.

2. पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर

इस कार में फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) मोटर दी गई है, जो 201 bhp की पावर और 280 Nm टॉर्क देती है. यह कार 10 सेकंड से कम समय में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है, जो इसे काफी तेज बनाता है.

3. 60 kWh बैटरी पैक

MPV 7 में 60 kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है. यह बैटरी लंबी ड्राइव के लिए बेहतर बैकअप देती है और परफॉर्मेंस को भी मजबूत बनाती है.

4. फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

इस इलेक्ट्रिक कार में फास्ट चार्जिंग की सुविधा दी गई है. इससे बैटरी को कम समय में चार्ज किया जा सकता है, जो रोजाना इस्तेमाल के लिए काफी बेहतर है.

5. बड़ा और स्पेशियस 7-सीटर डिजाइन

यह एक 7-सीटर MPV है जिसमें 3rd रो में बैठने की सुविधा है. बड़ी फैमिली के लिए यह कार काफी आरामदायक साबित हो सकती है और इसमें पर्याप्त लेग स्पेस भी मिलता है.

6. प्रीमियम एक्सटीरियर लुक

कार में LED हेडलैंप, कनेक्टेड टेललाइट्स और 19-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. इसका डिजाइन काफी मॉडर्न और आकर्षक है, जो इसे प्रीमियम लुक देता है.

7. एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम

इसमें 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो Apple CarPlay और Android Auto को सपोर्ट करता है. इससे ड्राइविंग के दौरान एंटरटेनमेंट और कनेक्टिविटी आसान हो जाती है.

8. आरामदायक और स्मार्ट इंटीरियर

कार का इंटीरियर ब्लैक थीम में आता है और इसमें लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है. साथ ही मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग और कॉलम-माउंटेड गियर सेलेक्टर इसे और खास बनाते हैं.

9. मल्टीपल USB और AC वेंट्स

इसमें Type A और Type C USB पोर्ट दिए गए हैं, जिससे सभी यात्री अपने डिवाइस चार्ज कर सकते हैं. दूसरी और 3rd रो के लिए AC वेंट्स भी दिए गए हैं, जिससे हर सीट पर आराम मिलता है.

10. सेफ्टी और कम्फर्ट फीचर्स

MPV 7 में क्रूज कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, एडजस्टेबल सीट्स और कपहोल्डर्स जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं. यह सभी फीचर्स लंबी जर्नी को आरामदायक और सुरक्षित बनाते हैं.

बता दें कि VinFast MPV 7 को 6 अलग-अलग कलर ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा, जिनमें ब्लैक, ग्रे, रेड और ब्लू जैसे अट्रैक्टिव रंग शामिल हैं. इंटीरियर में ब्लैक और ब्राउन दो विकल्प मिलेंगे. कंपनी ने अभी इसके सभी वेरिएंट्स की जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसकी कीमत 19 लाख से 24 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है.

ये भी पढ़ें: Bajaj Dominar का नया अवतार लॉन्च! 350cc इंजन के साथ 40,000 रुपये सस्ती हुई बाइक

Published at : 14 Apr 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
Auto News VinFast MPV 7 India Launch 7 Seater Electric Car India VinFast EV Price
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