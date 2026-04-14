Bajaj Dominar का नया अवतार लॉन्च! 350cc इंजन के साथ 40,000 रुपये सस्ती हुई बाइक

बजाज ऑटो ने भारतीय बाजार में अपनी लोकप्रिय बाइक Dominar 400 को नए अपडेट के साथ फिर से लॉन्च कर दिया है. ये बाइक पहले से ही युवाओं के बीच काफी पसंद की जाती रही है और अब नए बदलावों के साथ इसे और भी बेहतर बनाने की कोशिश की गई है. इस बार कंपनी ने इसमें कुछ अहम बदलाव किए हैं, जिससे इसकी कीमत भी कम हो गई है और यह पहले से ज्यादा किफायती बन गई है. आइए विस्तार से जानते हैं.

नया इंजन और बेहतर परफॉर्मेंस

नई Bajaj Dominar 400 में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में किया गया है. पहले इसमें 373 सीसी का इंजन मिलता था, लेकिन अब कंपनी ने इसे 349.13 सीसी के नए इंजन के साथ पेश किया है. यह इंजन 40.4 बीएचपी की पावर और 33.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, जो इसे दमदार परफॉर्मेंस देता है. इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, जिससे राइडिंग स्मूथ और आरामदायक बनती है. नया इंजन बेहतर माइलेज देने में मदद करेगा.

फीचर्स में भी नहीं है कोई कमी

नई Dominar 400 में कंपनी ने कई शानदार फीचर्स दिए हैं, जो इसे एक प्रीमियम बाइक बनाते हैं. इसमें एलईडी लाइट्स दी गई हैं, जो रात में बेहतर विजिबिलिटी देती हैं. इसके अलावा इसमें ट्विन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिससे राइडर को जरूरी जानकारी आसानी से मिलती है. बाइक में स्लिपर क्लच दिया गया है, जिससे गियर बदलना आसान होता है. राइडिंग को आरामदायक बनाने के लिए इसमें यूएसडी फ्रंट फोर्क और पीछे मजबूत सस्पेंशन दिए गए हैं. सेफ्टी के लिए ड्यूल चैनल ABS और दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. साथ ही स्प्लिट सीट और 13 लीटर का फ्यूल टैंक भी इसमें मिलता है.

कीमत में बड़ी कटौती

नई Bajaj Dominar 400 की सबसे खास बात इसकी कीमत है. इंजन की क्षमता कम होने की वजह से इस पर पहले के मुकाबले कम टैक्स लगता है. पहले जहां इस पर 40% टैक्स लगता था, अब यह घटकर 18% हो गया है. इसी वजह से बाइक की कीमत में करीब 40,000 की कमी आई है. अब यह बाइक 2.03 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उपलब्ध है, जो इसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है.

इन बाइक्स से होगा मुकाबला

भारतीय बाजार में नई Dominar 400 का मुकाबला Triumph, KTM और Royal Enfield की 350 सीसी सेगमेंट की बाइक्स से होगा. यह बाइक उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प बन सकती है जो दमदार परफॉर्मेंस के साथ किफायती कीमत में प्रीमियम बाइक चाहते हैं.