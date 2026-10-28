गर्मियों में कार के अंदर बैठते ही सबसे पहले जरूरत महसूस होती है ठंडी और आरामदायक सीट की. इसी वजह से आजकल कई नई कारों में वेंटिलेटेड सीट का फीचर देखने को मिलता है. सीट के अंदर लगे छोटे पंखे हवा को सीट के छेदों से शरीर की तरफ पहुंचाते हैं, जिससे लंबे सफर के दौरान गर्मी और पसीने से राहत मिलती है. लेकिन कई लोगों का यह सवाल होता है कि क्या इस फीचर को इस्तेमाल करने से कार का इंजन ज्यादा लोड लेता है और इससे माइलेज कम हो जाती है?

वेंटिलेटेड सीट का माइलेज पर असर हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यह इतना मामूली होता है कि रोजमर्रा की ड्राइविंग में इसे अलग से महसूस करना मुश्किल है. इसकी वजह समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि वेंटिलेटेड सीट काम कैसे करती है और कार में बिजली कहां से आती है.

ऐसे काम करती है वेंटिलेटेड सीट

वेंटिलेटेड सीट को एयर-कंडीशनर की तरह नहीं समझना चाहिए. आमतौर पर इसमें सीट के अंदर छोटे electric fans लगे होते हैं. ये पंखे सीट की सतह से हवा खींचकर या हवा को सीट के जरिए शरीर तक पहुंचाकर गर्मी कम करने में मदद करते हैं. कुछ प्रीमियम सिस्टम में सीट ventilation के साथ cooling technology भी होती है, लेकिन सामान्य वेंटिलेटेड सीट केवल हवा के circulation पर काम करती है. इसलिए इसकी बिजली की खपत भी कार के AC compressor जितनी नहीं होती.

बिजली कहां से आती है?

कार की सीट में लगे पंखे और दूसरे इलेक्ट्रिकल फीचर्स को चलाने के लिए बिजली कार के 12-volt electrical system से आती है. इंजन चलने के दौरान alternator इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम को बिजली देता है और बैटरी को भी चार्ज करता है. यानी जब आप वेंटिलेटेड सीट ऑन करते हैं तो कार के electrical system पर थोड़ा अतिरिक्त load पड़ता है. इंजन को इस अतिरिक्त बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए alternator को थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है.

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पेट्रोल या डीजल ज्यादा खर्च होता है?

जब alternator पर electrical load बढ़ता है, तो इंजन को उसे चलाने के लिए थोड़ी अतिरिक्त mechanical power देनी पड़ती है. इसके कारण fuel consumption में मामूली बदलाव हो सकता है. लेकिन वेंटिलेटेड सीट के छोटे fans की बिजली की जरूरत इतनी कम होती है कि इसका प्रभाव AC, rear defogger या बड़े electrical loads के मुकाबले काफी कम रहता है.

AC और Ventilated Seat में बड़ा अंतर

कार का AC compressor इंजन से काफी ज्यादा ऊर्जा ले सकता है, खासकर गर्म मौसम में जब AC लगातार काम कर रहा हो. इसके मुकाबले वेंटिलेटेड सीट में इस्तेमाल होने वाले छोटे electric fans बहुत कम बिजली लेते हैं. इसलिए अगर कार का AC बंद है और केवल सीट ventilation चल रही है, तो fuel consumption पर इसका प्रभाव आम तौर पर बहुत मामूली रहेगा.

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