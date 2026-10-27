Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोक्या सर्दियों में घट जाती है EV की रेंज? ड्राइवर को इन बातों का रखना चाहिए ध्यान

क्या सर्दियों में घट जाती है EV की रेंज? ड्राइवर को इन बातों का रखना चाहिए ध्यान

क्या आपकी EV की रेंज भी सर्दियों में घट जाती है? यह एक सामान्य बात है, जो कि ठंड के मौसम में हीटिंग सिस्टम के ज्यादा इस्तेमाल और बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स के कम काम करने की वजह से होता है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 27 Oct 2026 12:42 PM (IST)
Preferred Sources

सर्दियों का मौसम EV चलाने वालों के लिए सिर्फ ठंड और कोहरे की चुनौती नहीं लाता, बल्कि वाहन की रेंज पर भी असर डालता है. तापमान गिरने के साथ बैटरी की परफोर्मेंस में सामान्य मौसम के मुकाबले कमी आ जाती है. इसके अलावा केबिन को गर्म रखने के लिए हीटर का इस्तेमाल भी अतिरिक्त ऊर्जा खपत करता है.

इसी वजह से ठंड के मौसम में एक बार चार्ज करने पर मिलने वाली रेंज कुछ कम दिखाई देती है. खासकर रातभर खुले में खड़े वाहन में सुबह के समय इसका असर ज्यादा महसूस हो सकता है. हालांकि  कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर आप इस प्रभाव को कम कर सकते हैं और लंबी यात्रा के दौरान रेंज को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं.

इसलिए कम हो जाती है EV की रेंज

EV में इस्तेमाल होने वाली लिथियम-आयन बैटरी का प्रदर्शन तापमान पर निर्भर करता है. बहुत कम तापमान में बैटरी के अंदर होने वाली केमिकल प्रोसेस धीमी हो जाती है. इससे वाहन को उतनी आसानी से ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती, जितनी सामान्य तापमान पर मिलती है. हालांकि भारत के ज्यादातर हिस्सों में तापमान अत्यधिक कम नहीं होता, लेकिन उत्तर और मध्य भारत में सर्दियों की सुबह बैटरी पर इसका असर महसूस किया जा सकता है.

हीटर भी बढ़ाता है बिजली की खपत

पेट्रोल या डीजल कार में इंजन से पैदा होने वाली गर्मी का इस्तेमाल केबिन को गर्म करने में किया जाता है. EV में ऐसा विकल्प सीमित होता है. इसलिए केबिन हीटर, सीट हीटिंग और डिफॉगिंग जैसे फीचर्स बैटरी से अतिरिक्त ऊर्जा लेते हैं. यदि ड्राइवर लगातार ज्यादा तापमान पर हीटर चलाता है, तो इसका सीधा असर ड्राइविंग रेंज पर पड़ता है. इसलिए जरूरत के अनुसार ही हीटिंग का इस्तेमाल करना बेहतर है.

यह भी पढ़ें: EV की बैटरी जल्दी होगी कमजोर, कहीं आप तो नहीं कर रहे ये 5 गलतियां

इन बातों का रखें ध्यान

सर्दियों में लंबी यात्रा से पहले पर्याप्त चार्ज रखना बेहतर है. वहीं रातभर खुले में वाहन रखने की बजाय अच्छी तरह बंद पार्किंग में रखें. कई आधुनिक EV में ऐप या चार्जिंग के दौरान केबिन को पहले से गर्म करने की सुविधा होती है. यदि वाहन चार्जिंग पर लगा है, तो यात्रा शुरू करने से पहले केबिन को गर्म करना बैटरी पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को कम कर सकता है. ठंड में टायरों का एयर प्रेशर भी कम हो जाता है. कम प्रेशर से रोलिंग रेजिस्टेंस बढ़ता है और ऊर्जा की खपत भी बढ़ती है. ऐसे में टायर की नियमित जांच भी जरूरी है.

रेंज कम हो तो घबराने की जरूरत नहीं

सर्दियों में रेंज में कमी हमेशा बैटरी खराब होने का संकेत नहीं होती. मौसम सामान्य होने पर वाहन की ऊर्जा और रेंज भी बेहतर हो जाती है. हालांकि यदि तापमान सामान्य होने के बाद भी रेंज में बदलाव दिखाई दे रहा है, तो सर्विस सेंटर पर बैटरी और वाहन की जांच कराना बेहतर होगा.

यह भी पढ़ें: Hyundai लॉन्च करने जा रही नई धांसू SUV, नेक्सॉन EV से होगा सीधा मुकाबला

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
Read More
Published at : 27 Oct 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
Auto
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Hyundai Bayon का CNG अवतार जल्द, इतनी हो सकती है कीमत
Hyundai Bayon का CNG अवतार जल्द, इतनी हो सकती है कीमत
ऑटो
दुनिया में कहां-कहां चल रही E100 वाली कारें, इस मामले में भारत कहां?
दुनिया में कहां-कहां चल रही E100 वाली कारें, इस मामले में भारत कहां?
ऑटो
टेस्ट ड्राइव पर जाने से पहले जान लें ये जरूरी बात, वरना होगा नुकसान
टेस्ट ड्राइव पर जाने से पहले जान लें ये जरूरी बात, वरना होगा नुकसान
ऑटो
Hyundai लॉन्च करने जा रही नई धांसू SUV, नेक्सॉन EV से होगा सीधा मुकाबला
Hyundai लॉन्च करने जा रही नई धांसू SUV, नेक्सॉन EV से होगा सीधा मुकाबला
Advertisement

वीडियोज

Sansani | ABP News: No Parking का शैतान...नजरों के सामने खूनी खेल !
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: कांग्रेस बौखलाई...'बाप-दादा' पर आई! | Breaking | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: बड़े-बड़े कांग्रेसी..'सेल्फ गोल' के 'महारथी'! | Kharge on PM Modi
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: 'बाप भी जाएगा' vs 'मोदी कहीं नहीं जाएगा' | Breaking | ABP News
Sandeep Chaudhary: Iran-US के बीच फिर बढ़ा तनाव...महंगाई निकालेगी दम? | Inflation | Crude Oil | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Live: SIR पर SC में सुनवाई, राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर CJI ने कहा, 'नोटिस जारी हो चुका है'
Live: SIR पर SC में सुनवाई, राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर CJI ने कहा, 'नोटिस जारी हो चुका है'
बिहार
Bihar MLC Election Results LIVE: अनंत सिंह के यहां गुलाब जामुन, नीरज के यहां बज रहा शंख, पटना में भारी हंगामा
बिहार MLC चुनाव रिजल्ट: अनंत सिंह के यहां गुलाब जामुन, नीरज के यहां बज रहा शंख, पटना में हंगामा
इंडिया
Cyclone Arnab Live: चक्रवाती तूफान अर्नब का दिखना शुरू हुआ असर, तटीय इलाकों में तेज हवाएं, ट्रेनें, स्कूल बंद
Live: चक्रवाती तूफान अर्नब का दिखना शुरू हुआ असर, तटीय इलाकों में तेज हवाएं, ट्रेनें, स्कूल बंद
आईपीएल 2026
WPL Auction: मुंबई इंडियंस कंगाल, नीलामी से पहले जानें किसके पर्स में कितना पैसा?
मुंबई इंडियंस कंगाल, WPL ऑक्शन से पहले जानें किसके पर्स में कितना पैसा?
बॉलीवुड
‘कातिल नहीं, आशिक हूं', ‘किंग’ के दमदार पोस्टर में दिखा शाहरुख खान का गजब अंदाज
‘कातिल नहीं, आशिक हूं', ‘किंग’ के दमदार पोस्टर में दिखा शाहरुख खान का गजब अंदाज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा के लिए जरूरी है MLC चुनाव में 3 सीट, नहीं तो अखिलेश को होगा बड़ा नुकसान
सपा के लिए जरूरी है MLC चुनाव में 3 सीट, नहीं तो अखिलेश को होगा बड़ा नुकसान
विश्व
हूतियों के सामने सऊदी ने टेके घुटने! जंग रोकने के लिए दिया 1 बिलियन डॉलर का ऑफर
हूतियों के सामने सऊदी ने टेके घुटने! जंग रोकने के लिए दिया 1 बिलियन डॉलर का ऑफर
एग्रीकल्चर
गेहूं की बुवाई से पहले किसान जरूर करें ये काम, वरना होगा नुकसान!
गेहूं की बुवाई से पहले किसान जरूर करें ये काम, वरना होगा नुकसान!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget