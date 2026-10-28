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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअयोध्या से बीजेपी के कैंडिडेट होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? पंकज चौधरी ने साफ की तस्वीर

अयोध्या से बीजेपी के कैंडिडेट होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? पंकज चौधरी ने साफ की तस्वीर

सपा चीफ अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक दूसरे को अयोध्या विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दे चुके हैं. अब इस पर यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी ने तस्वीर साफ कर दी है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 28 Oct 2026 05:41 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती पर प्रतिक्रिया दी है.  

चौधरी से पूछा गया कि अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी, दोनों ही हमें एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं. दोनों एक-दूसरे को चुनौती दे रहे हैं. क्या यह दिग्गजों की लड़ाई होगी? इसके जवाब में यूपी बीजेपी चीफ ने कहा कि जहां तक हम योगी आदित्यनाथ को जानते हैं, वह हमारे लोकप्रिय नेता हैं. उन्होंने 9 से साढ़े 9 साल तक काम किया है. अगर वह प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव जीतेंगे. निश्चित रूप से अखिलेश यादव भी कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं.

समाचार एजेंसी ANI को दिए साक्षात्कार में यह पूछे जाने पर कि क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पारित होने के बाद होगा? चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव फरवरी से मार्च के बीच होंगे. परिसीमन विधेयक जब आएगा तब वह पास होगा. 

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोले पंकज चौधरी

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सवाल के जवाब में चौधरी ने कहा कि  राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है. यह सच है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, हम भी उसकी निंदा करते हैं. आपने देखा होगा कि मामला सामने आने के बाद हमारी सरकार ने तत्काल कार्रवाई की. जांच समिति बनाई गई और जो लोग दोषी पाए गए, उन्हें जेल भेजा गया.

उन्होंने कहा कि यहां तक कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए सरकार ने पूरी व्यवस्था बदल दी और नए सीईओ की नियुक्ति की. इस घटना से श्रद्धालुओं की आस्था को चोट पहुंची, लेकिन वह यह भी समझते हैं कि ऐसा कुछ लोगों की वजह से हुआ. हमने इस मामले में पूरी कार्रवाई की.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 28 Oct 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS Yogi Adityanath Ayodhya News Pankaj Chaudhary UP Election 2027
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