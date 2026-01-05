वेनेजुएला संकट का Bajaj Auto कंपनी पर क्या पड़ेगा असर? Executive Director ने कही ये बात
Venezuela Crisis: वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना द्वारा पकड़ लिये जाने के बाद दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला संकट में फंस गया है. अब बजाज ऑटो कंपनी का बयान सामने आया है.
हाल ही में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया है. इस देश में चल रहे संकट के बीच वाहन विनिर्माता कंपनी बजाज ऑटो का बयान सामने आया है.
बजाज ऑटो के मुताबिक, वेनेजुएला के लिए निर्यात कुल विदेशी निर्यात का एक प्रतिशत से भी कम है. कंपनी ने रविवार को यह जानकारी दी. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना द्वारा पकड़ लिये जाने के बाद दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला संकट में फंस गया है.
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने क्या कहा?
बजाज ऑटो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश शर्मा का कहना है कि हम वेनेजुएला में निर्यात करते हैं. पल्सर और बॉक्सर मोटरसाइकिलें यहां बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन ये निर्यात हमारे कुल निर्यात का (महज) एक प्रतिशत से भी कम हैं. उन्होंने यह टिप्पणी वेनेजुएला में अपने व्यवसाय पर संभावित प्रभावों के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में की. इसके अलावा एक अन्य भारतीय वाहन विनिर्माता कंपनी टीवीएस मोटर ने कहा कि उसकी वेनेजुएला में कोई महत्वपूर्ण मौजूदगी नहीं है.
भारत सरकार ने जारी की प्रेस रिलीज
इस पूरे संकट के बीच भारत सरकार ने भी प्रेस रिलीज जारी की है. प्रेस रिलीज के मुताबिक, वेनेजुएला की स्थिति तेजी से बदल रही है और उस पर लगातार नजर रखी जा रही है. मौजूदा हालात को देखते हुए भारत किसी भी तरह की जल्दबाजी के बजाय स्थिति को समझते हुए आगे की रणनीति अपनाना चाहता है.
भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा और भलाई उसके लिए बेहद अहम है. भारत ने सभी संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे आपसी मतभेदों को बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाएं. भारत का यह भी कहना है कि किसी भी तरह की हिंसा या टकराव से हालात और बिगड़ सकते हैं. इसलिए जरूरी है कि संयम बरतते हुए शांति बनाए रखी जाए जाए.
