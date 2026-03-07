अब आपके लिए भारी पड़ सकता है गाड़ी रखना! सरकार ने दोगुना कर दिया ये टैक्स, जानें डिटेल्स

अलग-अलग राज्यों की सरकारें प्रदूषण कम करने के लिए नए कदम उठाती रहती हैं. इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार ने अपने बजट में पुरानी गाड़ियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सरकार के मुताबिक, पुरानी प्राइवेट गाड़ियों पर लगने वाले ग्रीन टैक्स को अब दोगुना कर दिया जाएगा.

पीछे मकसद यही है कि प्रदूषण को कम कर दिया जाए. सरकार का कहना है कि जो गाड़ियां ज्यादा पुरानी होती हैं, वो नई गाड़ियों की तुलना में ज्यादा धुआं छोड़ती हैं. ऐसे में इन पुरानी गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करना बेहद जरूरी है. इतना ही नहीं महाराष्ट्र सरकार ने बजट में यह भी कहा है कि जो लोग अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करके नई गाड़ी खरीदेंगे, उन्हें टैक्स में खास छूट दी जाएगी.

पुरानी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स दोगुना

बजट में खासतौर पर उन निजी वाहनों को निशाना बनाया गया है जो BS-4 या उससे पुराने उत्सर्जन मानकों पर आधारित हैं. ऐसे वाहनों से ज्यादा प्रदूषण फैलने का डर रहता है, इसलिए इन पर ग्रीन टैक्स बढ़ाकर लोगों को नई और कम प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.

अगर कोई शख्स BS-4 या उससे नई श्रेणी की पुरानी गाड़ी स्क्रैप करता है तो नई गाड़ी खरीदते समय करीब 16 फीसदी तक टैक्स में छूट मिल सकती है. वहीं BS-3 या उससे पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर करीब 30 फीसदी तक की राहत मिलने की बात कही गई है.

सरकार का मानना है कि पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर लोगों को आर्थिक फायदा भी मिलेगा और सड़कों पर कम प्रदूषण वाली गाड़ियों की संख्या बढ़ सकती है.

सरकार का कहना है कि इस फैसले का असर ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी देखने को मिलेगा. जब लोग पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करके नई गाड़ियां खरीदेंगे, तो ऑटो इंडस्ट्री में गाड़ियों की बिक्री खुद-ब-खुद बढ़ जाएगी.

यह भी पढ़ें:-

Maruti e-Vitara से लेकर Mahindra BE 6 तक, कौन-सी इलेक्ट्रिक SUV है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी?